Caso Epstein: cómo Donald Trump aún puede limitar las revelaciones

¿Se revelará todo finalmente? El presidente estadounidense Donald Trump firmó la ley el miércoles 19 de noviembre para hacer público el expediente Epstein , que supuestamente contiene todos los documentos relacionados con la “lista de clientes” y las comunicaciones del delincuente sexual que murió en prisión en 2019.

El proyecto de ley, aprobado casi por unanimidad por los miembros del Congreso, estipula que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) debe divulgar el contenido de este expediente en un plazo de 30 días. Esta vez, Donald Trump prometió que no haría nada para obstruirlo, tras haber intentado por todos los medios bloquearlo durante meses. “Los funcionarios electos tendrán acceso a todo aquello a lo que tienen derecho legalmente. ME DA IGUAL”, concluyó el presidente estadounidense en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

A pesar de que parecía que se avecinaba una gran velada de total transparencia sobre los vínculos del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein , este mensaje sugiere que probablemente habrá límites a lo que se publicará.

¿Qué significa realmente “todo aquello a lo que tienen derecho legalmente?” “Existen razones perfectamente legítimas para limitar la información que se hace pública y otras, previstas por la ley, que pueden ser utilizadas por la administración Trump para fines más cuestionables”, afirma Scott Lucas, especialista en temas de seguridad nacional estadounidense de la Universidad de Dublín.

“El principio que rige todos los documentos sensibles que se hacen públicos es la protección de las víctimas”, continúa esta experta, que ha trabajado frecuentemente con documentos desclasificados. Por lo tanto, cabe esperar que se oculten muchos nombres, así como información que pudiera identificar a las personas.

Luego, “la ley aprobada y firmada por el presidente prevé otras dos excepciones relacionadas con las investigaciones en curso y la protección contra violaciones flagrantes de la privacidad”, señala Emma Long, especialista en cuestiones constitucionales y derecho estadounidense de la Universidad de East Anglia en Norwich.

Así, el Departamento de Justicia puede decidir ocultar cierta información sobre personas que considere demasiado delicada. “El principio sería, por ejemplo, que la publicación de ciertos documentos equivaldría a arruinar la reputación de un particular que, según el expediente Epstein, no ha cometido ningún delito más allá de haber estado en contacto con Jeffrey Epstein”, explica Richard Johnson, especialista en política estadounidense de la Universidad Queen Mary de Londres.

“Existe cierta ambigüedad sobre quién define una violación flagrante de la privacidad”, reconoce Emma Long. Dejar esta evaluación a la discreción de la fiscal general Pam Bondi conlleva el riesgo de no satisfacer a los opositores de Trump, dado que se la considera “asesora política del presidente estadounidense”, señala Scott Lucas.

Podría verse tentada a ocultar toda la información relativa al presidente y sus aliados con el pretexto de que constituye una flagrante violación de su reputación.

El paraguas de las “investigaciones federales en curso”

Pero esta no es la forma más sencilla de ocultar información potencialmente perjudicial sobre la relación entre Trump y Epstein. De hecho, “las leyes de privacidad son mucho menos estrictas para figuras públicas como Donald Trump”, señala Richard Johnson.

Según Scott Lucas, el arma definitiva de Pam Bondi para proteger a su presidente el mayor tiempo posible sería una excepción “para todos los documentos relacionados con investigaciones en curso”. En teoría, este es un argumento perfectamente válido: “La divulgación de documentos podría comprometer pruebas esenciales para una investigación federal en curso”, explica Emma Long.

“Esta es también la razón por la que la administración Biden nunca publicó el expediente Epstein: había un procedimiento en curso contra Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein”, recuerda Scott Lucas.

Los opositores de Trump temen que el presidente ya haya preparado el terreno para usar esta estratagema. El viernes 14 de noviembre, le pidió a Pam Bondi que iniciara investigaciones federales contra varias figuras demócratas cuyos nombres aparecen en el caso Epstein. Si bien Richard Johnson reconoce que “no habría razón para no divulgar documentos relacionados con Trump o los republicanos para proteger una investigación dirigida contra los demócratas”,

Sin embargo, “es la Fiscal General quien únicamente tiene acceso a estos documentos y bien podría decidir no divulgar los documentos que mencionan a Donald Trump, aunque declare públicamente que se trata de información relacionada con estas investigaciones”, teme Scott Lucas.

Pam Bondi bien podría abrir otras investigaciones. “No tiene ninguna obligación de revelar quién es el objetivo de los procedimientos”, explica Emma Long. En otras palabras, podría iniciar investigaciones de alto perfil contra demócratas y, al mismo tiempo, llevar a cabo otras investigaciones más discretas sobre “amigos políticos” a quienes desea proteger.

Recursos legales limitados para los opositores de Trump

Aunque los demócratas se den cuenta de que algo raro sucede con Trump, sus opciones son limitadas. “Siempre es posible demandar al estado para impugnar las decisiones sobre la divulgación de documentos. La decisión final recae entonces en un juez federal”, explica Richard Johnson. “Hay dos opciones principales: impugnar la definición de violación de la privacidad de Pam Bondi o argumentar que los documentos no divulgados no tenían nada que ver con una investigación en curso”, dice Emma Long.

Sin embargo, las probabilidades de éxito de estas acciones legales parecen bastante escasas para los expertos entrevistados por France 24. “Sería necesario encontrar un juez que aceptara pronunciarse sobre la definición adoptada por el Ministro de Justicia, lo cual no es fácil, y contar con suficiente información sobre una investigación federal en curso para poder impugnar la decisión de no publicar ciertos documentos. Esto es improbable sin la información proporcionada por un informante que trabaje dentro de la administración”, afirma Emma Long.

Si, a pesar de todos estos obstáculos, la divulgación del archivo de Epstein conduce a revelaciones comprometedoras para Donald Trump, o que lo vinculan con las actividades delictivas del financiero, ¿qué riesgos corre? “No puede ser procesado mientras sea presidente de los Estados Unidos”, enfatiza Richard Johnson.

Y un nuevo proceso de destitución parece igualmente improbable porque, como señala Emma Long, “implica la posibilidad de sancionar a un presidente por actos de traición o delitos cometidos durante su mandato”. Este no es el caso de Epstein.

Por lo tanto, tendríamos que esperar hasta el final del mandato de Donald Trump. Quedaría entonces una pregunta fundamental, “una que ha preocupado a los expertos en derecho constitucional desde el primer mandato de Donald Trump: ¿puede el presidente perdonarse a sí mismo?”, pregunta Scott Lucas. Hasta la fecha, no hay consenso al respecto…

