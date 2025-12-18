Con Peñarol como protagonista, la Libertadores otorgó premios récord y busca ampliarlos con una nueva licitación

Peñarol ingresó US$ 5,2 millones por su participación en la Copa Libertadores 2025 y se ubicó como el 15º equipo sudamericano que más dinero recibió en torneos internacionales durante el año pasado. La cifra, aunque lejos de los US$ 33,2 millones que embolsó Flamengo de Brasil, refleja el crecimiento general de los premios otorgados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en un contexto de mayores ingresos comerciales y televisivos del fútbol a escala mundial.

De forma grandilocuente y enaltecedora de la figura de su presidente, el 4 de diciembre la Conmebol catalogó oficialmente los números como parte del “mejor año en la historia del fútbol sudamericano”, en un comunicado en el que elogió el proceso de “reinversión, excelencia y transparencia” que la institución lleva adelante desde 2016 con el paraguayo Alejandro Domínguez a la cabeza.

Días después, el organismo anunció públicamente que había concluido la venta de los derechos para 2027-2030 de sus tres competiciones de clubes —Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana—, en un proceso al que definió como “el más competitivo de su historia” y con el cual espera “fortalecer a los clubes participantes” mediante un mayor aumento de los premios por participar y avanzar de fase.

“Con la adjudicación de este nuevo ciclo se refuerza la estrategia de expansión y democratización del acceso a las competiciones sudamericanas en múltiples plataformas, incrementando la visibilidad internacional y potenciando el desarrollo competitivo del fútbol sudamericano”, señaló la Conmebol.

El proceso de licitación duró 10 meses e incluyó instancias de consulta, análisis técnico y rondas de evaluación, tras las cuales se seleccionaron las ofertas con las mejores condiciones económicas. Un modelo muy similar al que la Conmebol empleó para la venta de derechos en anteriores ciclos y al que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó como referencia este año para comercializar los derechos de los torneos locales de 2026 a 2029, con el contrato actual con Tenfield a concluir el 31 de diciembre.

Incluso, la integridad de la licitación de la Conmebol fue supervisada por Ernst & Young, la firma internacional británica de auditoría y consultoría que también llevó adelante toda la licitación de la AUF. Para la Conmebol, Ernst & Young actuó como garante de la transparencia del proceso, mientras que con la AUF cumplió ese rol y asumió además funciones más amplias, como la evaluación técnica de las propuestas, la verificación de la documentación presentada por los oferentes y la emisión de recomendaciones sobre la adjudicación final.

En línea con la licitación que la AUF buscó reproducir, la Conmebol lanzó para el período 2027-2030 siete paquetes de derechos, entre ellos plataformas abiertas, plataformas de pago, una alternativa multiplataforma y un paquete de near live clips & highlights (clips y mejores momentos durante el desarrollo de los partidos). La diferenciación responde a la lógica actual de la industria deportiva, que busca maximizar ingresos con derechos y contenidos segmentados.

La categoría denominada “plataforma abierta” agrupa señales de amplia distribución que no operan como servicios premium ni de pago por evento, aun cuando su recepción pueda requerir televisión por cable o satélite. La categoría “plataforma de pago”, en cambio, incluye señales deportivas premium y servicios de streaming cuyo acceso está condicionado a una suscripción específica.

El conjunto de derechos comprende 314 partidos por temporada —155 de la Copa Libertadores, 157 de la Copa Sudamericana y dos de la Recopa Sudamericana— vendidos de forma separada en tres territorios: Sudamérica; Brasil, y México, Centroamérica y el Caribe.

En el caso de la Copa Libertadores, la plataforma abierta seleccionada para Sudamérica —con excepción de Ecuador— fue Warner Bros. Discovery, que podrá explotar estos derechos a través de señales a definir. Hasta el ciclo 2026, esta transmisión corresponde al grupo estadounidense Paramount, que opera, entre otros, los canales Telefe en Argentina y Chilevisión en Chile.

En cuanto a las plataformas de pago, además de ESPN —propiedad de Disney y que distribuye la Copa Libertadores a través de Disney+— se sumará HBO Max, de Warner Bros. Discovery, que formará parte de la transmisión del torneo a partir de 2027.

Deporte-Racing Uruguay-Huracán-Copa Sudamericana 2025-Rodríguez-adhoc A partir de 2027, la Copa Sudamericana se transmitirá también por plataforma abierta. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

De origen estadounidense, Warner Bros. Discovery se formó en 2022 tras la fusión de WarnerMedia y Discovery, lo que la convirtió en una de las compañías audiovisuales más importantes del mundo. Ha buscado desde entonces fortalecer su presencia en el negocio deportivo con marcas como TNT Sports en América Latina y Eurosport en Europa. La compañía incrementó su posicionamiento en la industria deportiva mediante adquisiciones de derechos, producciones propias y expansión de plataformas de streaming, lo que incluye la reciente adjudicación de la Copa Libertadores 2027-2030 y también la adjudicación de la plataforma abierta de la Copa Sudamericana en el mismo período, que será vía TNT Sports.

En cuanto a la plataforma de pago de la Copa Sudamericana, DirecTV mantendrá sus derechos como hasta 2026, mientras que se sumará ESPN.

Nacional y Peñarol, entre los que más dinero recibieron

De acuerdo con su último informe financiero, presentado en abril, la Conmebol registró en 2024 ingresos por US$ 520,7 millones en concepto de ventas de derechos comerciales de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Este volumen de ingresos constituye la base de las ganancias que perciben los clubes y permitió que, entre 2019 y 2024, la Conmebol distribuyera casi US$ 1.470 millones en pagos por participación y premios en estos tres torneos.

Deporte-Trofeo-Copa Libertadores-Conmebol La Copa Libertadores es el torneo que más dinero le reditúa a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Conmebol

En ese lapso, Nacional y Peñarol estuvieron entre las instituciones más beneficiadas económicamente: Nacional se ubica undécimo entre los 20 clubes sudamericanos que más plata obtuvieron de Conmebol entre 2019 y 2024, con un total de US$ 28,7 millones; mientras que Peñarol está en el puesto 17° en el ranking, con US$ 24 millones. En esa cifra no están contabilizados los US$ 5,2 millones que Peñarol ingresó por alcanzar los octavos de final en la última edición del campeonato.

La Copa Libertadores 2025 alcanzó un récord de US$ 209 millones distribuidos entre los 47 equipos que la disputaron en todas sus fases. La Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia, repartió por su parte US$ 78,7 millones entre 56 equipos. “El incremento sostenido de recursos ha contribuido a elevar el nivel competitivo de los clubes sudamericanos”, indicó la Conmebol en un comunicado. Actualmente, los partidos de ambos campeonatos son transmitidos en 196 países.

“El ecosistema comercial también acompaña esta evolución: por segundo año consecutivo, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana completaron la totalidad de su inventario de patrocinadores, atrayendo marcas de prestigio mundial y registrando una demanda superior a la oferta disponible. Más seguidores, más audiencia, más marcas globales, mejores estándares de organización y récords de asistencia consolidan a los torneos de clubes de la Conmebol como referentes crecientes en el escenario deportivo mundial”.