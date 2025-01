¿Fútbol uruguayo pobre? Nacional y Peñarol cambian la narrativa con sueldos históricos y gastos millonarios

Leonardo Fernández, el hombre récord de Peñarol

Con 25 años, Leonardo Fernández llegó cedido a Peñarol en enero del año pasado desde el Fluminense de Brasil, donde estuvo a préstamo del Toluca de México, propietario de su ficha. Fue recibido con entusiasmo pero no con la algarabía de una mega estrella. Declarado hincha del club, se destacó en Fénix por la pegada al arco, el pase en largo y la facilidad en el uno contra uno; la baja estatura, la falta de recorrido defensivo y su posición tradicional de enganche —desestimada en el fútbol internacional— determinaron que no se consolidara en sus pasajes por México y Brasil.

En Peñarol encontró su mundo. El entrenador Diego Aguirre elaboró un equipo que le corriera alrededor y Fernández hizo estragos con la pelota quieta: 22 goles y 17 asistencias en 47 partidos, campeón uruguayo de punta a punta y semifinalista de la Copa Libertadores.

Su salida al exterior parecía definida, pero Toluca no lo quiso de retorno y lo dejó en venta. Solo River Plate de Argentina pujó a la par de Peñarol, que terminó comprándole el pase en un monto récord para Uruguay: US$ 7 millones por el 80%. La cifra no incluye el sueldo, que en 2024 fue cercano a los US$ 150 mil mensuales y que desde julio Peñarol pagó por su cuenta, luego de que en el primer semestre del año el salario se repartiera con Toluca y con Fluminense.

“Por la edad que tiene, consideramos que es importante tener un nuevo ídolo por muchos años. Hay una coyuntura del club que está en deuda cero y que si había que tomar un riesgo estábamos convencidos de que este era el jugador”, explicó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en Carve Deportiva.

Deporte-David Terans-Fluminense.jpg David Terans, desde enero jugador de Peñarol, fue en 2024 la segunda contratación más cara del Fluminense, uno de los equipos más fuertes de Brasil Fluminense FC

La inversión por Fernández no fue la única de Peñarol este año. Logró también el arribo a préstamo de David Terans, un volante ofensivo uruguayo de 30 años que el año pasado fue la segunda contratación más cara de la temporada del Fluminense, que pagó alrededor de US$ 2 millones por su ficha. A Peñarol viene cedido sin cargo, pero el club asume su sueldo, una cifra similar a la de Fernández, de manera íntegra.

En Nacional las cosas cambiaron a partir de diciembre. Para intentar disminuir el pasivo, desde 2019 el club asumió una postura conservadora en el manejo de las finanzas que incluyó, entre otras cosas, poner un tope a los salarios de los integrantes del plantel principal y de todos los funcionarios del club.

La medida fue decidida en aquel año por José Decurnex, quien presidió el club hasta 2021. Se mantuvo hasta 2024 con sus sucesores, José Fuentes y Balbi, que formaron parte de su mismo grupo político. En un principio Decurnex acordó con su par Jorge Barrera (presidente de Peñarol entre 2017 y 2020) que Peñarol tomara la misma estrategia, para colaborar entre ambos a marcar un precio en el mercado y frenar las exigencias salariales de los futbolistas y sus representantes. Al tiempo Peñarol, con mejores ingresos que Nacional, resolvió aumentar nuevamente sus límites de sueldo.

Definida por Decurnex como “un shock financiero económico”, la iniciativa redujo en 2019 en Nacional salarios que se acercaban a los US$ 80 mil mensuales para congelarlos en US$ 30 mil. “Arrancamos en mi presidencia con un tope salarial muy estricto. Solo dos jugadores ganaban US$ 30 mil. Después pasabas a la franja de entre US$ 20 mil y US$ 25 mil, y luego entre US$ 15 mil y US$ 10 mil, y había toda una grilla armada”, explicó Decurnex meses atrás a El Observador.

Ese límite específico se trasladó luego a uno más abarcativo que impuso no superar los US$ 10 millones en el presupuesto anual de Primera División. Decurnex, sin embargo, fue derrotado en diciembre en las elecciones presidenciales de Nacional. Fue ganador Ricardo Vairo, que en fórmula con Flavio Perchman se promocionaron como la alternativa frente a los seis años de gobierno del oficialismo.

Parte de la campaña de Vairo y Perchman fue proponer un club que mirara a lo deportivo más allá de la economía, en una propuesta arriesgada ante la compleja situación financiera de Nacional. “El club enfrenta una deuda importante que ronda los US$ 36 millones. Es normal que clubes grandes tengan pasivos, pero cuando la deuda supera los ingresos anuales, se entra en un terreno peligroso”, había dicho Vairo durante la campaña electoral al sitio partidario Decano. “Nuestra prioridad es frenar este crecimiento y comenzar a reducir la deuda de manera escalonada. Esto implica trabajar en dos frentes: aumentar los ingresos genuinos y optimizar los gastos operativos. Creemos que es posible lograrlo si se implementan estrategias claras y sostenibles”, añadió.

Por lo pronto y pese a las deudas, la nueva directiva de Nacional decidió competir de igual a igual con Peñarol. Uno de los primeros refuerzos del actual período de pases fue Rómulo Otero, volante ofensivo de 32 años, con pasado en la selección de Venezuela y quien la temporada pasada estuvo en el Santos de Brasil. En una reunión de directiva ocurrida en enero, Decurnex (que pese a perder la elección obtuvo los votos necesarios para ser uno de los once dirigentes de Nacional) cuestionó a Perchman por el precio pagado por Otero.

De acuerdo con Ovación, que reconstruyó el 16 de enero parte de esa sesión directiva, el costo total del venezolano —incluidas comisiones e impuestos— es de alrededor de US$ 2,8 millones por dos años, una cifra que ciertos dirigentes catalogaron de “locura”, según Ovación. “Sinceramente, el total por Otero no tengo idea. Creo que debe ser un poco menos que eso, pero sí”, dijo Perchman entrevistado horas después por el medio partidario Pasión Tricolor, que lo consultó por las interrogantes esgrimidas por Decurnex.

También en Pasión Tricolor, Perchman elogió el otro fichaje estrella de Nacional en la temporada: Eduardo Vargas, delantero de 35 años, aún convocado a la selección de Chile y proveniente del Atlético de Mineiro de Brasil, con el cual hizo un gol en la final de la última Copa Libertadores en la que su equipo fue derrotado 2-1 por Botafogo. “La oferta nuestra es bastante menor a la que él tenía en Vitória y en otros equipos, pero lo pude convencer y Vargas quedó loco. Está loco de la vida de venir al club”, destacó Perchman.

El Vitória es un brasileño de Primera División que ofertó por Vargas, ya sin espacio en Atlético Mineiro. El chileno eligió Nacional y según periodistas de su país el salario que recibirá es del entorno de los US$ 150 mil mensuales.

Para hacer frente a estos costos Nacional lanzó un plan de mecenazgo para sus socios. Denominado Boleto Libertadores, apunta a la colaboración económica voluntaria hacia el presupuesto del equipo que competirá en la Copa Libertadores 2025, con aportes que pueden ir de $ 100 a $ 5.000. La directiva además cambiará la escalera de premios que otorga al plantel principal por logros deportivos y aguarda la entrada líquida de US$ 5 millones por la compra de un porcentaje del volante Lucas Sanabria por parte de Los Ángeles Galaxy, de Estados Unidos.

Peñarol, según Ruglio, maneja una situación de deuda cero —previo a la compra de Fernández—, apalancada por las ventas de futbolistas como Darwin Núñez y los ingresos posteriores por concepto de formación que el club recibe por más transferencias de esos futbolistas.

