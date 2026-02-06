Jerarcas de Tenfield dialogaron con Orsi en China, en la búsqueda de tecnología para producir los partidos

Representantes de la compañía Tenfield viajaron a China como parte de la comitiva de empresarios que acompañó la misión oficial del Poder Ejecutivo por el país asiático. Osvaldo Giménez, Axel Casal y Carlos Moyano llegaron a la ciudad de Beijing el domingo 1 con una agenda de reuniones ejecutivas y políticas.

Giménez, asesor de gestión de la empresa, dijo a Búsqueda que el principal objetivo fue la adquisición de nueva tecnología para la producción técnica del campeonato local. Tenfield, que produce los partidos del fútbol uruguayo desde 1998, obtuvo la licitación por ese lote desde 2026 y hasta 2029. Se trata, básicamente, de la instalación de cámaras, la realización televisiva, la dirección de imagen, el sonido, las repeticiones, los gráficos y la señal que luego reciben los canales y las plataformas que transmitirán el torneo. Tenfield actuará como proveedor técnico y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le pagará alrededor de U$S 5 millones al año por ese servicio.

Tenfield obtuvo también por el ciclo 2026-2029 la producción comercial del torneo, referente a la colocación y gestión de cartelería en los estadios, los sistemas de publicidad perimetral (como los LED), las activaciones visibles durante la transmisión y la coordinación de los elementos comerciales que forman parte del escenario de los partidos.

China tiene un amplio ecosistema de fabricantes y proveedores de equipos de broadcast, cámaras y sistemas de transmisión en vivo, con sistemas de enlace de video inalámbrico y soluciones IP que pueden servir para transmisiones deportivas modernas a menor costo; además, en el país se están construyendo infraestructuras avanzadas de producción nativa IP y 4K/8K que se usan en eventos deportivos de gran escala.

Más allá del propósito prioritario de la compra de tecnología, los representantes de Tenfield mantuvieron una conversación con el presidente Yamandú Orsi. Formaron parte de la comitiva de aproximadamente 150 personas que estuvo junto al presidente de la República en la misión oficial del gobierno por China. La delegación aterrizó el domingo 1 en Beijing y volvió a Montevideo el sábado 7 desde Shanghái. Además de Orsi, otra jerarca de interés para Tenfield fue Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería.

El año pasado, mediante un consorcio junto a la compañía local Team Sports Media, Antel presentó una oferta de U$S 17,5 millones anuales a la AUF para adquirir los derechos de streaming de la liga local para el período 2026-2029. La propuesta fue igualada por Tenfield en la última etapa de la licitación.

Aunque Antel no obtuvo los derechos, espera firmar en el futuro contratos para la distribución de los partidos similares a los que vencieron en diciembre de 2025. Team Sports Media, la empresa con la que Antel participó en el consorcio para la licitación y que representa ciertos contenidos de Disney+ en Uruguay, mantuvo hasta ese momento un contrato con Tenfield que autorizó la distribución del fútbol por streaming en Disney+. Posteriormente, una alianza con Team Sports Media habilitó a Antel a transmitir el campeonato y otros contenidos de Disney+ a través de su plataforma Antel TV.

Deporte-Ignacio Alonso-Conferencia Prensa 2022-Daniel Rodríguez-adhocFOTOS Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Semanas atrás, Antel anunció la incorporación sin costo adicional en Antel TV de las señales VTV, VTV Plus y FIX TV, disponibles para sus usuarios de redes fijas o móviles. El acuerdo permite ver sin cargo adicional, durante febrero, todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol y todas las etapas del Concurso Oficial de Carnaval. FIX TV es una nueva plataforma de streaming propiedad de Team Sports Media. “La iniciativa se alinea con el objetivo estratégico de posicionar a Antel como un hub de contenidos, con una propuesta fuerte en deporte, entretenimiento, producciones nacionales y cultura, que es lo que más valoran nuestros clientes”, explicó el ente en un comunicado de prensa.

En China también estuvo el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, junto a Eduardo Ache, integrante del Consejo Ejecutivo de la asociación. Ambos se reunieron antes del viaje con Orsi para plantearle la posibilidad de exoneraciones impositivas a la reforma del Estadio Centenario de cara al Mundial 2030. En China buscaron inversionistas para la remoledación del estadio, patrocinadores para la selección nacional y firmaron un acuerdo con una empresa de infraestructura deportiva. Además, suscribieron una carta intención con el gobierno del condado de Dingnan, de la ciudad de Ganzhou, para establecer un centro internacional de entrenamiento juvenil entre ambos países.

El Observador informó que Alonso y los tres ejecutivos de Tenfield —Giménez, Axel Casal y Carlos Moyano, hijo y sobrino, respectivamente, del propietario de la empresa, Francisco Casal— conversaron reiteradamente en China “para acortar las diferencias y acercarse” respecto a ciertos puntos de los nuevos contratos. En ese marco, buscan acordar que el servicio de streaming no pueda utilizarse para enviar la señal desde el celular a un televisor, de modo de evitar que funcione como una alternativa directa al cable. También que la AUF no exiga al usuario la contratación conjunta de streaming y cable.

Además de la producción técnica, la producción comercial y la transmisión por streaming, en la licitación de derechos del ciclo 2026-2029, Tenfield ganó con una oferta de U$S 8 millones anuales el lote de patrocinios, publicidad y merchandising, que la autoriza a comercializar y explotar la imagen del fútbol uruguayo ante marcas y anunciantes.