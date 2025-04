Un club de rugby, el inesperado protagonista que irrumpe como sociedad anónima deportiva en el fútbol uruguayo

“A mí me estaba faltando el soporte económico. Me lo mandó Dios”. Edgardo Lasalvia, representante de futbolistas y gestor de Miramar Misiones, buscaba desde hacía meses a un inversor que respaldara financieramente a esa sociedad anónima deportiva (SAD). El inversor no fue un empresario extranjero ni un grupo multinacional ni un fondo de riesgo, sino una novel institución de rugby basada en Punta Carretas.