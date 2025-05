La AUF quiere mejorar el rendimiento de los clubes con datos personales, pero nadie le comparte información

Sin embargo, pasado más de un año, la iniciativa por ahora no arrancó. Desde el principio presentaba un desafío significativo: lograr que las instituciones accedieran a compartir sus datos con la AUF, a pesar de que la asociación se comprometió a garantizar su confidencialidad y no compartirlos con terceros. “No me cierra demasiado y no sé si va a prosperar porque es como darle a tu competencia información interna sobre las ventajas y desventajas de tu producto”, había adelantado hace meses a Búsqueda un directivo de una institución de Montevideo.