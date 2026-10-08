Se disputó el Torneo Familia en el Club de Golf del Uruguay

En el Club de Golf del Uruguay, se disputó el sábado 2 una nueva edición del Torneo Familia, uno de los certámenes de mayor tradición dentro del calendario de la institución. A pesar del mal tiempo, se jugó en varias categorías y estos fueron los resultados:
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Categoría padres e hijos: 1) Gabriel Camargo-Benjamín Camargo, 65 golpes; 2) Antonio Alcalá-Andrés Alcalá, 66.
Categoría hermanos: 1) Bernardo Yelicich-Esteban Yelicich, 71 golpes.
Categoría familiares: 1) Jacinto Muxi-Diego Requena, 80 golpes.
Categoría amigos: 1) Ignacio Fripp-Esteban Montes, 65 golpes; 2) Humberto Ceretta-Fernando Castillo, 68.
Categoría principiantes A: 1) Alexandra Elices-Cristina Paysse, 42 golpes; 2) Emilia Rodríguez-Francisco Rodríguez Larreta, 42.
Categoría principiantes B: 1) María Domínguez-Francesco Cencio, 57 golpes; 2) Rino Scanniello-Pablo Scannielo, 78.
Asociación Uruguaya de Golf Senior
En tanto, la Asociación Senior disputó una nueva fecha el viernes 2 en la cancha del Altos del Arapey Golf Club. La modalidad de juego fue sobre 18 hoyos Stableford y estos fueron los ganadores:
Categoría I: 1) Gustavo García Montini, 27 puntos; 2) José Carlos Souza, 26.
Categoría II: Sergio Pensatori, 33 puntos; 2) Jorge Farto, 32.