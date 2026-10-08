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    Se disputó el Torneo Familia en el Club de Golf del Uruguay

    Altos del Arapey Golf Club recibió una nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Golf Senior

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    En el Club de Golf del Uruguay, se disputó el sábado 2 una nueva edición del Torneo Familia, uno de los certámenes de mayor tradición dentro del calendario de la institución. A pesar del mal tiempo, se jugó en varias categorías y estos fueron los resultados:

    Categoría padres e hijos: 1) Gabriel Camargo-Benjamín Camargo, 65 golpes; 2) Antonio Alcalá-Andrés Alcalá, 66.

    Categoría hermanos: 1) Bernardo Yelicich-Esteban Yelicich, 71 golpes.

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    Categoría familiares: 1) Jacinto Muxi-Diego Requena, 80 golpes.

    Categoría amigos: 1) Ignacio Fripp-Esteban Montes, 65 golpes; 2) Humberto Ceretta-Fernando Castillo, 68.

    Categoría principiantes A: 1) Alexandra Elices-Cristina Paysse, 42 golpes; 2) Emilia Rodríguez-Francisco Rodríguez Larreta, 42.

    Categoría principiantes B: 1) María Domínguez-Francesco Cencio, 57 golpes; 2) Rino Scanniello-Pablo Scannielo, 78.

    Asociación Uruguaya de Golf Senior

    En tanto, la Asociación Senior disputó una nueva fecha el viernes 2 en la cancha del Altos del Arapey Golf Club. La modalidad de juego fue sobre 18 hoyos Stableford y estos fueron los ganadores:

    Categoría I: 1) Gustavo García Montini, 27 puntos; 2) José Carlos Souza, 26.

    Categoría II: Sergio Pensatori, 33 puntos; 2) Jorge Farto, 32.

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