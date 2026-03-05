  • Cotizaciones
    Después del petróleo, la minería: Estados unidos busca invertir en un sector que Venezuela planea reformar

    La visita del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, marca un nuevo intento de Washington por ganar espacio en la minería venezolana, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez ya anuncia una reforma para abrir el sector a inversiones extranjeras

    El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

    EFE/ Miguel Gutiérrez
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Después de presionar por el petróleo venezolano, Estados Unidos (EE.UU.) envió esta semana una delegación a Caracas encabezada por su secretario de Interior, Doug Burgum, para buscar cooperación en el sector minero, en momentos en que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una reforma de ley para atraer inversiones extranjeras en esta área.

    Burgum llegó a la capital venezolana para una visita de dos días, acompañado de representantes de empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país sudamericano, donde se reunieron por horas con Rodríguez.

    Desde el palacio presidencial de Miraflores –sede del Ejecutivo venezolano–, la mandataria encargada dijo, junto a Burgum, que su equipo económico presentará “en los próximos días” al Parlamento, controlado por el chavismo, una “ampliación de la Ley de Minas”, sin profundizar en detalles.

    “Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad, que nosotros podamos presentar al pueblo de Venezuela, a los sectores empresariales nacionales e internacionales, las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de la minería”, expresó.

    Ya su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había adelantado el lunes en una entrevista transmitida en Youtube que el Legislativo prepara una reforma de la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

    Embed - Venezuela: el 'boom' del mercado inmobiliario ante expectativas de apertura económica • FRANCE 24

    “Amigos y socios”

    Desde que EE.UU. capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, las relaciones entre ambos países han dado un giro casi inesperado al punto de llegar a calificarse como “amigos” y “socios”.

    Justo hoy, el presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a destacar que Rodríguez “está haciendo un excelente trabajo” y colaborando “muy bien” con EE.UU., en un mensaje en redes sociales al que la presidenta encargada respondió agradeciendo al líder republicano por su “amable disposición” de trabajo conjunto.

    De hecho, en el marco del nuevo acercamiento con Washington, el gobierno de la presidenta encargada –que reclama al mismo tiempo la liberación de Maduro y el levantamiento de las sanciones estadounidenses-– promulgó hace más de un mes una reforma de la ley de hidrocarburos para permitir también la inversión extranjera y flexibilizar el control estatal en la industria.

    Los países anunciaron igualmente hace tres semanas una asociación energética a largo plazo, cuando el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó entonces Caracas para abordar proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

    Embed - Venezuela: colectivos armados buscan responsables de la "traición" que llevó a la captura de Maduro

    Una colaboración que “no tiene límites”

    Durante el encuentro con Burgum este miércoles 4 de marzo, los países intercambiaron “información sobre los flujos de inversiones para Venezuela” y “nuevas tecnologías para desarrollar el sector de la minería”, indicó Delcy Rodríguez.

    Por su parte, el secretario estadounidense afirmó que las “oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia” entre ambos países “no tienen límites”.

    Agregó que “unas dos docenas de empresas estadounidenses, de las más grandes, de las más fuertes, de las mejores del mundo en minerales y minería” lo acompañan en su visita, “muchas de estas” ya trabajaron en Venezuela en algún momento, apuntó Burgum.

    “Venezuela es un país sumamente rico, es un país que contiene grandes reservas no solamente de petróleo y gas, sino también de minerales críticos. En este mundo tan enorme somos vecinos geográficos con mucha sinergia”, sostuvo el funcionario estadounidense que continuará este jueves 5 con su agenda de trabajo en territorio venezolano.

    Hace justo dos semanas, el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, arribó Caracas y acordó con las autoridades nacionales elaborar una agenda de cooperación sobre migración y lucha contra el narcotráfico.

    Trump aseguró el pasado mes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje, mientras que Rodríguez señaló entonces que viajará a Washington “en algún momento”.

    FUENTE:FRANCE24

