Se intensifica la guerra en Medio Oriente con ataques de Israel, Irán y Estados Unidos

Israel lanzó este jueves 5 nuevos ataques aéreos contra el sur del Líbano, con bombardeos en varias localidades fronterizas. La ofensiva se produjo mientras el país mantiene abierta su campaña militar contra Irán , en un conflicto que ya se desarrolla simultáneamente en distintos escenarios de Medio Oriente.

Al mismo tiempo, Irán respondió con una nueva andanada de misiles contra territorio israelí, según informó el ejército de Israel y confirmaron medios estatales iraníes. Tras una pausa de más de siete horas en los combates, las fuerzas israelíes activaron sus defensas aéreas durante la mañana y lanzaron otra serie de ataques contra Teherán y sus alrededores.

Tras su muerte, el régimen iraní declaró 40 días de luto nacional y siete días festivos. El funeral de Jamenei, previsto para el miércoles 4 de marzo, fue finalmente pospuesto.

La televisión estatal iraní también informó la muerte de otros cuatro funcionarios de alto rango, mientras los bombardeos continuaron en distintos puntos de la región.

Combates en Líbano y expansión del conflicto

Israel lanzó además una nueva oleada de ataques contra Irán durante la noche del miércoles, mientras que el jueves por la mañana se escucharon explosiones en Teherán, según la agencia de noticias Tasnim.

En paralelo, el ejército israelí abrió un segundo frente en el Líbano, con bombardeos en los suburbios del sur de Beirut y en zonas del este del país. Según las autoridades libanesas, al menos 75 personas murieron en estos ataques.

El movimiento chiita Hezbolá afirmó que sus combatientes participaron en enfrentamientos directos con soldados israelíes a unos seis kilómetros de la frontera entre ambos países.

La escalada también alcanzó el océano Índico. Un submarino estadounidense hundió el miércoles una fragata iraní frente a las costas de Sri Lanka, provocando la muerte de al menos 87 marineros y dejando a decenas de desaparecidos.

Se trata del primer buque iraní hundido por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Balance de víctimas y ofensiva militar

Según la agencia oficial iraní, los bombardeos lanzados por EE.UU. e Israel han causado al menos 1.045 muertos desde el inicio de la ofensiva el 28 de febrero. El día anterior, la Media Luna Roja había reportado 787 víctimas fatales.

El ejército estadounidense afirmó que casi 2.000 objetivos fueron atacados durante los primeros cuatro días del conflicto.

En el Líbano, los bombardeos israelíes dejaron al menos 72 muertos desde el lunes.

La violencia también comenzó a extenderse a otros países del Golfo. El jueves por la mañana también se registraron explosiones en Doha, capital de Qatar, y en Manama, capital de Bahréin, según periodistas de la agencia AFP.

Desde el inicio de la crisis, varios países de la región han sido blanco de ataques con drones y misiles iraníes, en represalia por los bombardeos contra Irán.

Estados Unidos reafirma su respaldo a Israel

El gobierno estadounidense volvió a expresar su apoyo a la ofensiva militar. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, lo instó a continuar la operación militar “hasta el final”.

Según Katz, durante una conversación telefónica mantenida el miércoles por la noche, el secretario de Defensa de EE.UU. le aseguró que Washington mantiene un respaldo firme a la campaña contra Irán.

El Senado estadounidense también rechazó una resolución que buscaba limitar los poderes del presidente Donald Trump para conducir la guerra contra Irán. La iniciativa fue bloqueada gracias al respaldo de la mayoría republicana.

Mientras tanto, la televisión estatal iraní difundió un mensaje del ayatolá Abdollah Javadi Amoli en el que llamó al “derramamiento” de sangre de israelíes y del presidente Trump, en una de las pocas declaraciones clericales públicas desde el inicio de la ofensiva.

Advertencias por el impacto global

El conflicto ya genera preocupación por sus consecuencias económicas. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra en Medio Oriente vuelve a poner a prueba a la economía mundial.

“Vivimos en un mundo donde los shocks son cada vez más frecuentes e inesperados, y llevamos tiempo advirtiendo a nuestros miembros que la incertidumbre es ahora la nueva normalidad”, afirmó durante una conferencia en Bangkok.

En el plano diplomático, España negó que haya aceptado cooperar con EE.UU. en el uso de sus bases militares para operaciones contra Irán.

La Casa Blanca había afirmado que Madrid había accedido a colaborar, pero el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que la posición del gobierno no cambió y reiteró su oposición al uso de las bases para ataques contra Irán.

La evolución del conflicto, que ya involucra a varios países y múltiples frentes militares, mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor en la región.

