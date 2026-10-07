Ébola: Kenia anuncia la primera muerte relacionada con el virus registrada en su territorio

Se trata de la primera muerte relacionada con el virus del ébola registrada en Kenia. Un ciudadano keniano que residía en la República Democrática del Congo falleció a causa del ébola el lunes 5 de octubre en un hospital de Nairobi, según anunciaron el martes las autoridades kenianas.

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La República Democrática del Congo se enfrenta a la décimo séptima epidemia de ébola de su historia, que en pocos meses se ha convertido en la más mortífera jamás registrada en este extenso país de África Central. Hasta la fecha se han registrado 8.300 casos, de los cuales más de 4.000 han fallecido, según los últimos datos de las autoridades congoleñas.

Según el ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale, la víctima, un keniano que llevaba siete años viviendo en la República Democrática del Congo, había enfermado hace aproximadamente un mes y había recibido tratamiento en varios hospitales de ese país. Posteriormente, el hombre cruzó la frontera con Uganda por carretera y, el 3 de octubre, tomó un vuelo desde el aeropuerto de Kampala hasta el de Nairobi, según la misma fuente.

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Al aterrizar, un familiar y un amigo del enfermo lo llevaron a un hospital público de Nairobi, donde fue puesto en aislamiento, ya que presentaba "fiebre, escalofríos, fatiga intensa, debilidad, dolores musculares, dolor al tragar, dolor de garganta y hemorragias subcutáneas en los puntos de inyección", enumeró el ministro.

Todos ellos eran síntomas de la fiebre hemorrágica causada por el virus del ébola, y las pruebas confirmaron posteriormente que era portador del virus. Falleció el lunes a las 23:30 (20:30 GMT), según informó Aden Duale.

Añadió además que unos 28 familiares del fallecido, así como los 23 pasajeros y los cuatro miembros de la tripulación del vuelo Kampala-Nairobi, deben ser puestos bajo vigilancia lo antes posible.

"Que no cunda el pánico"

"Quiero tranquilizar a la población y pedirle que no cunda el pánico, ya que se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para limitar la propagación de la enfermedad", añadió el ministro de Sanidad de Kenia.

A día de hoy no existe ninguna vacuna ni tratamiento autorizado contra la cepa Bundibugyo, responsable del brote actual.

Se han enviado a la República Democrática del Congo unas 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, autorizada contra Zaire, otra cepa del virus, para evaluar su impacto en Bundibugyo.

Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el lunes sobre un "preocupante repunte" de los casos de ébola en Kivu del Norte, una región del este de la República Democrática del Congo fronteriza con Uganda, donde, según la ONG, se registran ahora cerca del 40% de los nuevos casos. La epidemia de ébola no remite, sino que "se desplaza", según había señalado recientemente la ONG.

A mediados de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertaba sobre la propagación "exponencial" del virus en esta provincia, con una duplicación del número de fallecimientos semanales durante la primera quincena de septiembre.

La OMS había declarado el 27 de agosto el fin de la epidemia de ébola en Uganda, al no haberse registrado ningún nuevo caso durante un periodo de 42 días tras el alta hospitalaria del último paciente.

Se habían confirmado unos 20 casos en Uganda y dos de los pacientes habían fallecido, mientras que el resto se había recuperado, según el Ministerio de Sanidad ugandés.

FUENTE:FRANCE24