“Para ser libre hay que ser temido”: Macron reivindica la disuasión nuclear tras el ensayo del misil M51.3

“Para ser libre, hay que ser temido”. Con esa frase, Emmanuel Macron resumió este martes la lectura política que Francia quiere darle al ensayo de su nuevo misil balístico estratégico M51.3, lanzado desde el submarino nuclear Le Vigilant frente a las costas de Bretaña.

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El presidente francés presenció el lanzamiento desde la fragata Auvergne y celebró en la red social X lo que calificó como una nueva demostración de la capacidad tecnológica y militar de Francia. “Muy pocas naciones disponen de un saber hacer semejante”, escribió Macron, antes de felicitar a los organismos públicos, empresas y militares que participaron en la operación.

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El ensayo fue realizado sin carga nuclear y tuvo como objetivo comprobar la capacidad del Le Vigilant para emplear el M51.3 después de un período de mantenimiento y reparaciones. El misil fue seguido durante su trayectoria por los sistemas de la Dirección General de Armamento y cayó en una zona del Atlántico Norte situada a varios cientos de kilómetros de las costas.

El M51.3 es la tercera generación del misil balístico estratégico M51, que constituye el componente marítimo de la fuerza nuclear francesa. Esta versión entró en servicio operativo en octubre de 2025 e incorpora mejoras en alcance, precisión y capacidad para superar sistemas de defensa antimisiles.

El lanzamiento de este martes tenía, por tanto, un objetivo principalmente operativo: certificar que el Le Vigilant puede volver a desplegar este sistema de armas después de su ciclo de mantenimiento.

Pero Macron aprovechó el ensayo para situarlo dentro de un proceso mucho más amplio de modernización de las Fuerzas Armadas francesas.

“Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión”, escribió el presidente en X. Y agregó: “Su continuidad está asegurada”.

Francia mantiene cuatro submarinos nucleares lanzadores de misiles, que constituyen la columna vertebral de su capacidad de disuasión marítima. El país también dispone de una componente aérea de su fuerza nuclear.

Macron: “Para ser temido hay que ser poderoso”

El presidente francés vinculó directamente el desarrollo de estas capacidades con la idea de soberanía y autonomía estratégica.

“Para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser poderoso”, afirmó Macron en su mensaje, en una de las formulaciones más contundentes de su defensa de la estrategia nuclear francesa.

El mandatario recordó que desde el comienzo de su presidencia impulsó la renovación de los medios militares destinados a las próximas décadas. Según Macron, en diez años el presupuesto de las Fuerzas Armadas francesas se habrá duplicado.

También destacó que los futuros submarinos estratégicos franceses ya están en construcción y que este año comenzó el programa de nuevos misiles estratégicos hipersónicos y maniobrables destinados a la componente aérea de la disuasión nuclear.

El mensaje del presidente llega además en un momento de creciente tensión militar en Europa. El ensayo se produjo después de nuevas amenazas y advertencias cruzadas entre Rusia y los países occidentales en torno a la guerra en Ucrania. Reuters señaló que la prueba francesa se desarrolla en un contexto de mayor tensión con Moscú, aunque el Ministerio francés de Defensa no presentó oficialmente el lanzamiento como una respuesta directa a Rusia.

Una capacidad que Francia considera estratégica

A diferencia de otras potencias europeas, Francia mantiene una fuerza nuclear independiente y considera su capacidad de disuasión un elemento central de su autonomía estratégica.

El M51.3 forma parte de esa política. Su función no es únicamente disponer de un nuevo misil, sino asegurar que la capacidad de respuesta nuclear francesa pueda mantenerse durante las próximas décadas frente a la evolución de los sistemas defensivos de potenciales adversarios.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas destacó precisamente que la nueva versión mejora la capacidad de penetración frente a las defensas antimisiles y permite mantener la credibilidad de la componente oceánica de la disuasión.

Macron defendió esa continuidad con un mensaje dirigido tanto hacia el interior como hacia el exterior: “Nuestra disuasión nuclear nos protege y continuará protegiéndonos”.

El presidente cerró su mensaje con una fórmula habitual de la tradición republicana francesa: “Viva la República y viva Francia”.

El lanzamiento del M51.3 no supone, por tanto, una prueba nuclear. Se trató de un ensayo de un misil capaz de transportar una carga nuclear, realizado sin ojiva y dentro de los compromisos internacionales asumidos por Francia. Pero su importancia excede el aspecto técnico: París busca mostrar que su capacidad de disuasión sigue operativa y que continuará siendo uno de los pilares de su estrategia de defensa.

Con información de Reuters y medios locales.

FUENTE:FRANCE24