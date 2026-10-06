Sarampión: Nueva York declara emergencia y Pensilvania supera los 1.000 casos, su peor brote en décadas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el lunes 5 de octubre el estado de emergencia en todo el estado debido a un brote de sarampión, la primera declaración de este tipo por parte de un estado estadounidense desde que los casos comenzaron a aumentar en 2025 .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El estado también amplió el grupo de profesionales de la salud autorizados para administrar las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) debido al aumento de casos en las comunidades rurales.

Según la orden ejecutiva, Nueva York ha reportado 108 casos de sarampión este año hasta el 3 de octubre, incluyendo 92 desde el 15 de julio en comunidades rurales con bajos índices de vacunación en 18 condados, una cifra muy superior a los niveles anuales habituales.

"Nadie debería enfermar gravemente ni morir a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación", declaró Hochul en un comunicado.

Siete de los casos se registraron en la ciudad de Nueva York y 101 en otras partes del estado, informó la oficina del gobernador. Los departamentos de salud locales han administrado más de 1000 dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) en zonas rurales desde el 15 de julio.

El estado vecino de Pensilvania está luchando contra un brote de rápida propagación , que ha dejado cinco muertes hasta el 2 de octubre, principalmente en condados rurales que limitan con Nueva York.

Leer tambiénEl sarampión resurge en Estados Unidos: Pensilvania reporta su quinta muerte del año

Las autoridades sanitarias de Pensilvania anunciaron el lunes que el total de casos en el estado había superado los 1.000, lo que lo convierte en el mayor brote estatal en más de tres décadas.

Estados Unidos está registrando su peor año en cuanto a sarampión desde 1991, con casi 3.900 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La orden autoriza a las enfermeras tituladas a solicitar pruebas para detectar casos sospechosos de sarampión y a los farmacéuticos a vacunar a niños a partir de los dos años. Asimismo, exige que todas las vacunaciones contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) se notifiquen a los registros de inmunización estatales o de la ciudad de Nueva York en un plazo de 72 horas, eximiendo a los adultos del requisito de consentimiento para dicha notificación.

La vacunación en sí misma aún requiere el consentimiento del paciente o de un tutor legal. La emergencia entró en vigor el lunes y se extenderá hasta el 4 de noviembre.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24