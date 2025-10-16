Acciones de dLocal se valorizan a un máximo en casi un año y medio

Las acciones de la fintech de pagos dLocal —un “unicornio” creado por uruguayos— registraron una valorización en el mercado Nasdaq de Nueva York que alcanzó valores máximos desde abril del 2024.
Las acciones de la fintech de pagos dLocal —un “unicornio” creado por uruguayos— registraron una valorización en el mercado Nasdaq de Nueva York que alcanzó valores máximos desde abril del 2024.
El miércoles 15, la cotización bordeó los US$ 16. Eso coincidió con un informe del sitio de noticias financieras The Fly según el cual analistas del banco de inversión Goldman Sachs pasaron de “neutral” a “compra” la recomendación sobre dLocal ante las perspectivas de un crecimiento de su negocio hasta el 2027 impulsado por la diversificación geográfica y la atracción de nuevos clientes, lo que le reportaría a la empresa buenos resultados económicos.
Los emprendedores uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel cofundaron AstroPay en 2009 y luego dLocal, una fintech de servicios de procesamiento de pagos transfronterizos que alcanzó en 2020 la categoría de “unicornio” al superar la valorización de US$ 1.000 millones.