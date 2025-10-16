  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Acciones de dLocal se valorizan a un máximo en casi un año y medio

    Un informe que aconseja su compra hizo subir la cotización de los títulos de la fintech de pagos y primer “unicornio” uruguayo en Nasdaq

    dLocal ofrece soluciones de pago electrónicas en varios continentes

    dLocal ofrece soluciones de pago electrónicas en varios continentes

    FOTO

    dLocal
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las acciones de la fintech de pagos dLocal —un “unicornio” creado por uruguayos— registraron una valorización en el mercado Nasdaq de Nueva York que alcanzó valores máximos desde abril del 2024.

    El miércoles 15, la cotización bordeó los US$ 16. Eso coincidió con un informe del sitio de noticias financieras The Fly según el cual analistas del banco de inversión Goldman Sachs pasaron de “neutral” a “compra” la recomendación sobre dLocal ante las perspectivas de un crecimiento de su negocio hasta el 2027 impulsado por la diversificación geográfica y la atracción de nuevos clientes, lo que le reportaría a la empresa buenos resultados económicos.

    Leé además

    Los uruguayos Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, fundadores de dLocal
    Nasdaq

    dLocal: caída y estabilización de la acción tras balance y nuevas sospechas

    Por Redacción Búsqueda
    Empresarios de otros rubros deciden invertir en campos en Uruguay, por considerarlos un buen resguardo de su capital
    Agro

    Fundadores de dLocal compraron miles de hectáreas de campos en años recientes, con preferencia en Rocha

    Por Mauro Florentín

    Los emprendedores uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel cofundaron AstroPay en 2009 y luego dLocal, una fintech de servicios de procesamiento de pagos transfronterizos que alcanzó en 2020 la categoría de “unicornio” al superar la valorización de US$ 1.000 millones.

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gabriel Oddone. 

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Nacional fue sancionado deportivamente por el lanzamiento de una bengala por parte de un hincha. 

    Los dirigentes de Nacional aseguran que ya no lidian con barras bravas, sino con “mafias organizadas”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Manifestación de la Organización Sionista del Uruguay bajo el lema “Basta de antisemitismo en el Uruguay” 

    Nivel de antisemitismo en Uruguay enciende “una luz amarilla”, según informe de Opción

    Por Redacción Búsqueda
    Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

    Francesca Cavallo: “Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices”

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires