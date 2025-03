dLocal: caída y estabilización de la acción tras balance y nuevas sospechas

La compañía que provee instrumentos de pago presentó su balance del cuarto trimestre de 2024. Informó un récord de US$ 7.000 millones en su volumen total de pagos en octubre-diciembre, un crecimiento de 51% frente al mismo período de 2023 y un 18% respecto al trimestre anterior.

Los ingresos alcanzaron los US$ 204,5 millones, un crecimiento interanual de 9%. En ese mismo lapso, la ganancia bruta (US$ 83,7 millones) y la neta ajustada (US$ 45,8 millones) se incrementaron 20% y 13%, respectivamente.