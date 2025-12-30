Aduanas hace balance positivo de su gestión, que desplegó en condiciones “muy exigidas”

El organismo resalta como exitosa su estrategia de combate al contrabando; en lo que va del año hizo 35 incautaciones de droga

La sede de la Dirección de Aduanas en el Puerto de Montevideo.

Casi cerrando el año, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó un balance positivo de su actuación en el 2025, a través de un informe elaborado por su Asesoría de Planificación Estratégica.

Destaca que, a fin de mejorar su desempeño para el cumplimiento de su doble cometido de combatir el tráfico ilícito de mercaderías y facilitar el comercio internacional, reforzó unidades dedicadas a vigilancia e inteligencia aduanera, creó equipos especiales para análisis de normativa, operativa y gestión de riesgos, y puso en marcha 17 proyectos operativos aduaneros. “Todo ello enmarcado por restricciones presupuestales y de recursos humanos y con una infraestructura edilicia y tecnológica muy exigidas. A efectos de superar estas limitaciones y funcionar en un ambiente de seguridad aceptable que permita enfrentar con eficacia los actuales desafíos asociados al comercio exterior, la DNA ha procurado acceder a financiamiento de dos organismos internacionales, créditos que ejecutará en el próximo quinquenio” bajo la supervisión de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Ministerio de Economía, agrega.

El flujo del comercio exterior Sin estar aún el ejercicio cerrado, el informe estima que en 2025 se mantuvieron o “suben levemente las operaciones y los montos” expresados en dólares de los regímenes de importación, exportación y tránsito, mientras que “descienden en un grado algo mayor los de admisiones temporarias con transformación”. En consecuencia, la recaudación de la DNA sería similar a la del 2024.

El informe agrega, con relación a las incautaciones, que, salvo en casos puntuales, descendieron en número en los distintos puntos de frontera con respecto al año anterior, pero aumentaron los “operativos exitosos realizados por las sedes regionales de vigilancia reforzadas y por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA)”. Además, los valores incautados por operativo crecieron en el entorno del 45%, sin considerar drogas y estupefacientes.

De enero a noviembre, hubo unos 5.000 decomisos de mercaderías diversas, vehículos, encomiendas sospechosas y bienes falsificados por un valor que supera los $ 1.400 millones. Esta cifra parcial muestra un incremento respecto al 2024 cerrado —año récord en valor de incautaciones— y se observa un aumento de 70% en el monto promedio por operativo “exitoso”, “confirmándose el acierto de la estrategia aplicada”, pondera el informe.