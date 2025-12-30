  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    Aduanas hace balance positivo de su gestión, que desplegó en condiciones “muy exigidas”

    El organismo resalta como exitosa su estrategia de combate al contrabando; en lo que va del año hizo 35 incautaciones de droga

    La sede de la Dirección de Aduanas en el Puerto de Montevideo.

    La sede de la Dirección de Aduanas en el Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Casi cerrando el año, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó un balance positivo de su actuación en el 2025, a través de un informe elaborado por su Asesoría de Planificación Estratégica.

    Destaca que, a fin de mejorar su desempeño para el cumplimiento de su doble cometido de combatir el tráfico ilícito de mercaderías y facilitar el comercio internacional, reforzó unidades dedicadas a vigilancia e inteligencia aduanera, creó equipos especiales para análisis de normativa, operativa y gestión de riesgos, y puso en marcha 17 proyectos operativos aduaneros. “Todo ello enmarcado por restricciones presupuestales y de recursos humanos y con una infraestructura edilicia y tecnológica muy exigidas. A efectos de superar estas limitaciones y funcionar en un ambiente de seguridad aceptable que permita enfrentar con eficacia los actuales desafíos asociados al comercio exterior, la DNA ha procurado acceder a financiamiento de dos organismos internacionales, créditos que ejecutará en el próximo quinquenio” bajo la supervisión de la Unidad Coordinadora de Proyectos del Ministerio de Economía, agrega.

    Un operativo aduanero.
    Comercio exterior

    La “misión” de la Aduana: seis de cada 10 funcionarios creen que es “ejercer control” y 31%, “facilitar”

    Por Ismael Grau
    El edificio sede de Aduanas, en el Puerto de Montevideo.
    Comercio exterior

    Corrupción: la Dirección de Aduanas elaborará su “plan de integridad institucional”

    Por Ismael Grau

    El flujo del comercio exterior

    Sin estar aún el ejercicio cerrado, el informe estima que en 2025 se mantuvieron o “suben levemente las operaciones y los montos” expresados en dólares de los regímenes de importación, exportación y tránsito, mientras que “descienden en un grado algo mayor los de admisiones temporarias con transformación”. En consecuencia, la recaudación de la DNA sería similar a la del 2024.

    El informe agrega, con relación a las incautaciones, que, salvo en casos puntuales, descendieron en número en los distintos puntos de frontera con respecto al año anterior, pero aumentaron los “operativos exitosos realizados por las sedes regionales de vigilancia reforzadas y por el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA)”. Además, los valores incautados por operativo crecieron en el entorno del 45%, sin considerar drogas y estupefacientes.

    De enero a noviembre, hubo unos 5.000 decomisos de mercaderías diversas, vehículos, encomiendas sospechosas y bienes falsificados por un valor que supera los $ 1.400 millones. Esta cifra parcial muestra un incremento respecto al 2024 cerrado —año récord en valor de incautaciones— y se observa un aumento de 70% en el monto promedio por operativo “exitoso”, “confirmándose el acierto de la estrategia aplicada”, pondera el informe.

    En cigarrillos, con la misma cantidad de incautaciones que en 2024, se superaron en más de 80% los valores incautados; hubo, además, un “aumento sustancial” —de un 28%— del monto promedio de los operativos.

    El combate al narco

    La Asesoría de Planificación Estratégica señala que, mediante un “abordaje diversificado” que combina inteligencia, vigilancia en rutas nacionales y puntos de frontera, control de envíos postales, cooperación con otras aduanas y organismos nacionales e internacionales (además del control no intrusivo de contenedores en el Puerto de Montevideo para disminuir el riesgo de contaminación de cargas sin entorpecer el flujo de la logística internacional), la DNA hizo 35 incautaciones de droga de “distinta envergadura”. La mayoría (23) fueron en el Aeropuerto de Carrasco, “confirmando la necesidad de luchar contra el narcomenudeo internacional que se suma a la de combatir el narcotráfico a gran escala desde la región hacia Europa”.

    Subraya, además, que los “métodos de ocultamiento se diversifican y sofistican, situación que exige controles cada vez más rigurosos y profesionales”. Pone como caso la operación Fortuna, que desbarató una organización criminal que utilizaba envíos postales aéreos como fachada para el tráfico de estupefacientes (13 personas detenidas y droga, vehículos, dinero y dispositivos electrónicos incautados).

    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro, en Montevideo. 
    Video

    Hay un Uruguay “silencioso” que apoya el estilo de Orsi, y si el gobierno va “lento” es porque “faltó militancia” para tener mayorías

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

Por María Inés Fiordelmondo Blaires

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Sebastián da Silva.

    “El nuevo Frente Amplio es una carrera de petisos que ven que moviendo una banderita pueden llegar a ser presidentes”

    Por Federico Castillo