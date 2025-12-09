Corrupción: la Dirección de Aduanas elaborará su “plan de integridad institucional”

Además de recursos tecnológicos y materiales, como los escáners instalados hace poco más de un año por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) con el fin de detectar contrabando y narcotráfico, para que el organismo cumpla adecuadamente con su rol es aún “más importante” que tenga “funcionarios bien capacitados, honestos y comprometidos”, proclamó su director, Joaquín Serra. Con ese enfoque, anunció la elaboración, durante el 2026, de un “plan de integridad institucional”.

El jerarca abrió este martes 9 la Segunda Jornada de Integridad y Transparencia Aduanera, organizada por la DNA —que coincidió con el Día Internacional contra la Corrupción—, en la que varios de los expositores subrayaron la importancia de la percepción sobre la corrupción incluso más allá de sus niveles reales. Una reciente encuesta aportó información cuantitativa al respecto.

Según dijo Serra, una Aduana “que no tenga un alto nivel de integridad no va a asegurar la recaudación que el país precisa, no va a asegurar que el comercio formal tenga reglas de competencias sanas, no va a asegurar que la salud humana, animal y del medio ambiente estén protegidas, y tampoco contribuirá a asegurar la seguridad interior porque será más fácil introducir al país drogas o armas”.

“Se requieren recursos tecnológicos y materiales, pero también, y más importante aún, funcionarios bien capacitados, honestos y comprometidos con la institución y sus valores”, señaló. En ese sentido, dijo, el nivel de cumplimiento de la población frente a la DNA dependerá de la “confianza” que tengan sobre los funcionarios aduaneros. “Si perciben que actuamos con profesionalismo, integridad y transparencia, seguramente tendremos un mejor nivel de cumplimiento”.

Planificación

El jerarca anunció que, previo a definir un plan de acción, el año próximo la DNA convocará a funcionarios y a actores del sector privado para “identificar oportunidades de mejora y comprometer acciones concretas”.

De cara a la planificación para el 2026, adelantó que se prevé hacer una revisión del Código de Ética del organismo, en el entendido de que es “mejorable y perfectible”. Anticipó que la referencia será el código de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). También se implementará una “declaración de incompatibilidades y conflictos de intereses” en la DNA.

“Estas acciones” y otros insumos “constituirán, en coordinación con el Área de Auditoría Interna, la base para un mapeo de riesgos” con el propósito final de elaborar un “plan de integridad institucional”, sintetizó.

Diseccionando la encuesta

La Encuesta de Percepción de Integridad Aduanera, que fue realizada en la DNA este año y se publicó hace pocos días, recogió opiniones tanto de funcionarios aduaneros como de actores del sector privado, como los despachantes, los exportadores, los importadores y las zonas francas. Es una herramienta promovida y administrada por la OMA.

Al exponer en la jornada organizada por la DNA, la abogada española Mercedes Cano, experta del programa Anticorrupción y Promoción de la Integridad de la OMA, aclaró que esta encuesta refleja percepciones y no “la realidad”, pero destacó la importancia de saber cuál es la visión externa: “Si los demás piensan que somos unos corruptos, por más que no lo seamos, los demás van a actuar como si lo fuéramos”.

Instó a utilizar los datos surgidos del sondeo como “un punto de partida” para discutir posibles mejoras, y llamó a la DNA y al sector privado a abordar estos temas con apertura al diálogo. “La administración tiene que ponerse en la cabeza y los zapatos” de los privados, recomendó la funcionaria de la OMA.

“La lucha contra la corrupción” no es solo tener un canal de denuncias o una oficina interna anticorrupción, insistió, y aseguró que reducir la burocracia, por ejemplo, tiene “mucho” que ver con esta problemática.

La encuesta indagó en 10 áreas, que fueron evaluadas con puntajes de cero (mínimo) a tres (máximo): liderazgo y compromiso; marco regulador; transparencia; automatización; reformas y modernización; auditoría e investigación; código de conducta; gestión de recursos humanos; moral y cultura organizacional; y relación con el sector privado.

Ante la pregunta referida a si “hay suficiente foco de atención dentro de la administración para lograr un alto nivel de integridad”, las respuestas de los funcionarios arrojaron un puntaje promedio de 2,19, que fue de 2,49 en el caso de los actores del sector privado vinculados al comercio exterior.

Al analizar los resultados respecto del “liderazgo” y el “compromiso” con la integridad aduanera, Cano dijo que le llamó la atención que esta dimensión sea mejor valorada de fuera que de dentro de la DNA, porque habitualmente en encuestas hechas en otros países surge lo opuesto. Interpretó que “la sociedad uruguaya está por la labor de la norma”, aunque la considera de “difícil aplicación” por su complejidad.

“¿Estamos modernizando sin preguntar primero?”, planteó como una interrogante respecto a la dimensión de la encuesta que preguntó acerca de la percepción sobre las reformas introducidas en la Aduana.