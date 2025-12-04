La “misión” de la Aduana: seis de cada 10 funcionarios creen que es “ejercer control” y 31%, “facilitar”
Una encuesta de percepción de integridad evaluó aspectos como el marco regulatorio, la transparencia y la moral en la visión del personal de la Dirección de Aduanas y los actores del sector privado vinculados al comercio exterior
La Encuesta de Percepción de Integridad Aduanera (EPIA) realizada en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) recogió opiniones tanto de funcionarios aduaneros como de actores del sector privado, con el propósito de “identificar fortalezas y áreas de mejora en la lucha contra la corrupción”, señaló el organismo al publicar los resultados el martes 2. Seis de cada 10 funcionarios (61%) consideran que la “misión” de la administración aduanera es “ejercer el control sobre la comunidad comercial” y el restante 31% entiende que es “facilitar el comercio”.
La EPIA es una herramienta promovida y administrada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que aseguró un “proceso técnico” y “transparente” de la encuesta. Fue contestada entre el 6 y el 26 de octubre de forma voluntaria, confidencial y anónima por dos grupos: los funcionarios de la DNA y las partes interesadas del sector privado (Asociación de Despachantes de Aduana, la Asociación de Agentes de Carga, la Asociación de Empresas de Servicio Expreso, la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Empresarios de Free Shops y Afines, la Cámara de Zonas Francas, la Cámara de Logística, el Centro de Navegación, la Gremial de Molinos Arroceros, la Unión de Exportadores y la Cámara de Industrias).
La encuesta indagó en 10 áreas: liderazgo y compromiso; marco regulador; transparencia; automatización; reformas y modernización; auditoría e investigación; código de conducta; gestión de recursos humanos; moral y cultura organizacional; y relación con el sector privado.
Las respuestas referidas a un indicador se basan en una escala Likert —grados de acuerdo o desacuerdo—, que permite calcular un promedio ponderado o puntaje para cada pregunta o factor clave. A la contestación más positiva se le asigna el mayor peso (3) y la menos positiva recibe el menor peso (0), por lo cual, cuanto mayor sea el promedio ponderado, más positivo es el resultado de un indicador determinado.
La pregunta sobre la “misión” es la única cuyo resultado está expresado en porcentaje de quienes contestaron.
Marco regulatorio
Respecto del marco regulatorio, la afirmación de que este “reduce efectivamente el riesgo de violaciones de integridad” recibió un puntaje de 1,84 entre los funcionarios.
A su vez, puntuó 1,60 entre los privados la percepción de que el “papeleo tiene un impacto negativo en su capacidad para desempeñar la actividad”. En esa misma línea, la pregunta de si “es fácil/viable cumplir las normativas aduaneras” recibió un puntaje promedio de 1,66.
En cuanto al factor relativo a la transparencia, la afirmación de que los funcionarios se “sienten suficientemente informados sobre los procedimientos estándar que deben seguir al tratar casos de aduanas” tuvo un puntaje de 2,19.
Con un enfoque de “previsibilidad”, puntuó 1,60 la afirmación de los actores privados de que “se aplican las mismas normas y procedimientos cada vez que tratan con funcionarios/administraciones de aduanas independientemente de la persona y la ubicación”.
Reformas y moral
La DNA atravesó en los últimos años por varios impulsos transformadores. Una pregunta al respecto fue si los funcionarios tienen un “gran sentido de apropiación sobre cualquier programa de reforma y modernización”, que recogió un puntaje de 1,87. La percepción resultó muy similar (1,89) cuando se contestó si esas reformas “han restringido las posibilidades de corrupción”.
Ante la pregunta de si “hay suficiente foco de atención dentro de la administración para lograr un alto nivel de integridad”, las respuestas de los funcionarios arrojaron un puntaje promedio de 2,19, que fue de 2,49 en el caso de los actores del sector privado vinculados al comercio exterior.
La afirmación “se considera que la administración de aduanas consigue elevados niveles/ética” puntuó 1,89, mientras que la percepción es más alta en cuanto al sentimiento de responsabilidad personal de “mantener elevados niveles/ética” (2,48).
El puntaje fue de 1,70 de los privados para la afirmación de que la DNA “tiene una cultura de servicio al usuario”. Por su lado, tuvo una puntuación de 2,65 la sentencia de que los aduaneros consideran que su interacción diaria con el sector privado “es profesional y correcta”.
A su vez, un puntaje de 2,36 recibió de los privados la afirmación de que ellos “comunican casos de corrupción/delitos cuando tienen conocimiento” de su ocurrencia.