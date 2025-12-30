Algo más de la mitad del empresariado juzga “regular” al gobierno y a Orsi; reclama acción y liderazgo

La percepción de algo más de la mitad del empresariado es que la gestión del gobierno del Frente Amplio en estos primeros nueve meses ha sido “regular”, y una proporción similar juzga del mismo modo la actuación del presidente Yamandú Orsi en particular. Su insatisfacción es, sobre todo, porque ven pocos cambios o reformas relevantes que ayuden a Uruguay a crecer más o a resolver otros de sus problemas, o porque le atribuyen a la administración un “rumbo incierto” o falta de “estrategia” para hacer avanzar al país.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esa visión captó la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda , contestada en el transcurso de diciembre por ejecutivos de 107 firmas de distintos sectores de actividad. Se les preguntó, por un lado, qué evaluación realizan acerca de la gestión del gobierno en sus distintas áreas y, por otro, interrogó específicamente cómo juzgan la actuación del mandatario. Según el sondeo, la percepción sobre el desempeño de Orsi es ligeramente más crítica que la de su administración en general.

Otras preguntas de corte político buscaron conocer la visión del empresariado, específicamente sobre el desempeño del gabinete ministerial; el titular de Economía es el mejor evaluado y el de Trabajo el peor.

El 57% de los encuestados considera “regular” el desempeño del gobierno en su conjunto en este inicio de período.

Luego, los juicios negativos superan a los positivos. En efecto, los primeros suman 27%, con un 22% que califica como “mala” la gestión y otro 5% más crítico (“muy mala”). Eso se contrapone con el 16% que definió la actuación gubernamental general como “buena”; la opción de evaluarla como “muy buena” quedó desierta.

Salvo entre los ejecutivos del sector financiero —entre quienes un 63% se inclinó por calificarla como “mala”—, en los demás predominó el juicio de “regular”.

En una pregunta abierta —sin darles opciones específicas—, a los encuestados se les pidió que fundamentaran de manera breve sus juicios.

Con 39 menciones, el argumento más repetido fue el descontento ante la ausencia de reformas o de “cambios significativos”; otras 14 fueron en un sentido similar, señalando “falta de acción” o “demoras”.

Embed

La ausencia de una “estrategia” o de “rumbo” fue señalada como una crítica al gobierno 17 veces. De manera más específica, nueve ejecutivos objetaron las “discrepancias a la interna” del oficialismo y seis la “falta de liderazgo”. A algunos (5) les disgusta el “revisionismo” sobre lo hecho en el período anterior, y un par considera que habilitó un poder desmedido a los sindicatos y al PIT-CNT.

Otros juicios sobre la gestión recabados en el sondeo fueron positivos, aunque en conjunto suman menos menciones que los negativos. Por ejemplo, cinco encuestados destacaron que el actual es un gobierno “sin estridencias” y “estable”; cuatro resaltaron la “política económica confiable”, y tres exaltaron la actitud “dialoguista” del oficialismo frenteamplista.

El presidente

Al igual que al gobierno, una mayoría absoluta de ejecutivos (55%) juzga el desempeño del presidente como “regular”.

Las opiniones más categóricas están prácticamente igualadas: 23% son positivas (“buena”) y 22% negativas (18% “mala” y 4% “muy mala”). Ningún empresario cree que Orsi haya tenido hasta ahora una actuación “muy buena”.

Por sectores de actividad de los encuestados, los de las finanzas son los más críticos con el mandatario: más de seis de cada 10 entienden que su gestión es “mala”. Asimismo, hubo ejecutivos del comercio (14%) y de los servicios (3%) que catalogaron el desempeño de Orsi como “muy malo”.

Embed

Al dar sus fundamentos, varios de los más mencionados apuntan a conceptos similares: un jefe de Estado dubitativo o sin propósitos cabalmente definidos.

En ese sentido, el reproche principal a la actuación presidencial es la “falta de liderazgo” (14), de “decisión” (otras 11 menciones) y de “autoridad” (7). A eso se añade el señalamiento de que es “malo comunicando” (11), de que se muestra “ambiguo” e “inseguro” (7), y que carece de “agenda” u “hoja de ruta” clara (10). Varios le atribuyeron tener “poco análisis” o “dominio” de los asuntos gubernamentales.

La gestión de Orsi también recogió algunos comentarios elogiosos; es visto como “muy honesto” y “buen tipo” (10), como alguien que garantizó la “estabilidad” (10) y que es un “articulador” dispuesto a trabajar en equipo (9). Otros también le reconocen preocuparse por los temas importantes (5).