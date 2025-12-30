  • Cotizaciones
    Ministros: Gabriel Oddone es el “mejor” y Juan Castillo, el “peor”, según empresarios

    La titular de Salud Pública, Cristina Lustemberg, también tiene una imagen destacada entre los ejecutivos que evaluaron al gabinete de Yamandú Orsi en la XXX Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda

    Los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone.

    Los ministros Juan Castillo y Gabriel Oddone.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Entre el empresariado, la gestión del gabinete ministerial que rodea al presidente Yamandú Orsi recibe una valoración heterogénea.

    Al ser preguntados en la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda cuáles consideran que son los tres secretarios de Estado mejor y peor evaluados, surgen claramente algunos nombres.

    Con 68 menciones en total, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, es, por lejos, el mejor evaluado.

    Ese jerarca, que proviene del ámbito de la consultoría privada, ha enfatizado un discurso a favor de la inversión, de acelerar el crecimiento económico y de abrir más la economía, con el cual sintoniza el empresariado. Su gestión hasta el momento implicó, entre otras cosas, liderar la elaboración del Presupuesto quinquenal que empezará a regir el mes que viene —que incluye un aumento moderado del gasto público y varios cambios tributarios—, la aprobación de acciones que desburocratizan el comercio exterior y medidas de apoyo para el comercio de frontera con Brasil, afectado por la diferencia en el precio de las monedas.

    Cristina Lustemberg, al frente de Salud Pública, se ubicó segunda en cantidad de menciones como “mejor” ministra (27).

    El “podio” de los tres secretarios de Estado más destacados por los empresarios lo completa otra mujer: Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, que recibió 17 menciones.

    Embed

    Apenas por detrás se ubicaron el canciller Mario Lubetkin (15) —quien tuvo un alto perfil público en las semanas previas a la realización de la encuesta por el anuncio de la aceptación de Uruguay para entablar negociaciones con el Acuerdo Transpacífico y la posibilidad, luego postergada, de la firma definitiva del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea— y Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería (13).

    El resto del gabinete aludido por los ejecutivos encuestados recibió menos de diez menciones; la única que no figuró entre los “mejores” ministros fue Sandra Lazo, titular de Defensa Nacional.

    Los “peores” ministros

    El pedido a los empresarios de que también evalúen a los “peores” ministros busca exponer de forma explícita su desagrado con la gestión de estos jerarcas, más allá de que, razonablemente, los juicios tienen en general coherencia con la elección de los “mejores” secretarios de Estado.

    Juan Castillo, al frente de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es considerado el “peor”, con 39 menciones en total (y, de manera consistente, solo un encuestado lo visualizó como el “mejor”).

    Poco antes de lanzarse la encuesta —en los primeros días de diciembre—, las autoridades del MTSS anunciaron la decisión de su cartera de promover la ratificación de un convenio internacional que establece la obligación de preaviso y la justificación de la causa del despido. Eso motivó reacciones de desagrado por parte de varios voceros empresariales, por entender que le quita margen de acción a los empleadores.

    Como dirigente comunista, Castillo ha defendido la propuesta de elevar la carga tributaria sobre el 1% más rico de la población.

    Embed

    Con 33 menciones en total, el segundo “peor” ministro fue Carlos Negro, de Interior, seguido por Alfredo Fratti (23), titular de Ganadería, Agricultura y Pesca. Edgardo Ortuño, de Ambiente, tuvo 20 menciones.

    Otros tres secretarios de Estado —Lubetkin, Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social, y Lazo— rondaron la decena de menciones cada uno.

    En concordancia con las valoraciones positivas, Oddone y Lustemberg solo recibieron una mención como “peores” ministros del gobierno.

