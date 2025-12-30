  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    Empresarios auguran crecimiento económico modesto, desempleo estable y repunte del dólar

    Casi una quinta parte de los ejecutivos encuestados por Búsqueda proyecta que el PIB se estancará o caerá en 2026; los comerciantes son, en proporción, los más pesimistas respecto de la evolución del nivel de actividad económica

    Contenedores y un crucero con turistas en el Puerto de Montevideo.

    Contenedores y un crucero con turistas en el Puerto de Montevideo. 

    FOTO

    Daniel Rodriguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Aunque todavía no hay números cerrados, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre y los indicadores sectoriales que se conocen de meses más recientes pautan que la economía uruguaya moderó su ritmo de crecimiento. Es algo que comentan algunos empresarios y que reconocen las propias autoridades económicas del gobierno.

    Con ese telón de fondo, más de un centenar de ejecutivos de distintos tamaños y sectores de actividad dieron sus expectativas para un conjunto de variables macroeconómicas de cara al próximo año en el marco de la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda. El cuestionario preguntó qué estimación hacen en materia de variación del nivel de actividad económica —tasas de crecimiento, caída o estancamiento del PIB—, su pronóstico en cuanto a la evolución esperada de la tasa de desempleo a fin de 2026 respecto a la situación al momento de contestar el sondeo, así como las variaciones previstas tanto de los precios minoristas (inflación) como del tipo de cambio nominal en el mercado local.

    La macroeconomía de 2026

    El sondeo fue contestado en el transcurso de las primeras semanas de diciembre; por esos días el Banco Central (BCU) informó que en julio-setiembre el PIB fue 1,2% mayor que un año atrás, pero en la medición desestacionalizada contra el trimestre previo la economía se contrajo 0,2%. El organismo interpreta que en eso influyó, en parte, la parada de la refinería de Ancap debido a problemas con la boya de José Ignacio que impidieron abastecerla de petróleo crudo por algunas semanas, pero también incidieron las demoras en la ronda de negociación salarial, que retrasaron los ajustes.

    Las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía y presentadas al Parlamento para la discusión presupuestal contemplan, para 2026, un crecimiento del PIB de un 2,2%, más modesto que el 2,6% previsto para 2025.

    La mayoría de los encuestados hace un pronóstico más pesimista: 14% cree que la economía uruguaya crecerá el año próximo hasta un 1%, en tanto que un exacto 50% estima una expansión de entre 1% y 2%.

    A eso se agrega otro grupo —también 14%— que incluso prevé un estancamiento productivo o crecimiento nulo (“se mantendrá estable”) y un 5% que presagia una contracción. Estas dos categorías que vislumbran un nivel de actividad frenado o recesivo son casi la quinta parte, una proporción nada despreciable del total.

    Del otro lado, los empresarios que indicaron como estimación para 2026 un rango de aumento del PIB de entre 2% y 3% —en línea con la proyección oficial— fueron un 17%. Ningún encuestado augura una tasa de crecimiento mayor.

    Por sectores, los comerciantes —casi un quinto prevé estancamiento y contracción— son, en proporción, los más pesimistas, seguidos por los industriales y los ejecutivos de los servicios.

    Desempleo estable

    Una variable conectada directamente con el nivel de actividad económica es el empleo o, su contracara, la desocupación.

    A los encuestados se les dio la opción de señalar que, respecto a la tasa más reciente informada por el Instituto Nacional de Estadística (7,3% de la población económicamente activa), habrá más, igual o menos desempleo cuando esté finalizando 2026.

    La respuesta mayoritaria (65%) anticipa una estabilidad en el nivel de desocupación, si bien una proporción relativamente alta —de 31%— prevé un incremento (principalmente los ejecutivos del sector financiero).

    Solo algunos empresarios de los rubros del comercio y de los servicios —que representan apenas un 4% del total de encuestados— presagian un descenso del desempleo en 2026.

    Los precios al consumo

    La proyección del equipo económico era que la inflación fuera de 4,2% en todo 2025. Pero, en los 12 meses a noviembre, la variación del Índice de Precios al Consumo se ubicó levemente por debajo de ese guarismo (4,09%), y desde el BCU estiman que incluso podría ceder más, un escenario que preocupa a sus autoridades.

    La visión empresarial recogida en el sondeo no es homogénea. Una mayoría relativa —de casi cuatro de cada 10— estima que la inflación será de entre 4% y 5%, a la vez que una proporción apenas menor (37%) la ubica en entre 5% y 6%. Otro grupo, que acumula casi un quinto de las respuestas, prevé una aceleración inflacionaria (aumentos por encima del 6% e incluso del 8%).

    En contrapartida, son muy pocos —apenas un 2%— los encuestados que prevén niveles de inflación menores (un rango de 2% a 4%) al que está cerrando este 2025.

    El valor del dólar

    El tipo de cambio, una variable clave en la ecuación de negocios de muchas empresas tanto exportadoras como importadoras, está cerrando el año con una caída superior al 11%. Es una magnitud relativamente importante, que resultó inesperada (al responder la encuesta del año anterior, ninguno auguraba una apreciación del peso uruguayo) y alentó quejas por el llamado “atraso cambiario”.

    Para el próximo año, el pronóstico generalizado de los ejecutivos encuestados es que el precio del dólar subirá en la plaza local, aunque no coinciden al proyectar magnitudes. La opinión que acumula más adhesiones (un 31%) es que el tipo de cambio aumentará entre 4% y 6%; si se toma el punto medio de ese pronóstico —un 5%—, eso supone que el dólar cerraría 2026 cotizando a nivel mayorista en torno a $ 41,1.

    En proporción, los ejecutivos del sector financiero —en general más familiarizados con el mercado cambiario, algunos por ser operadores directos— son los que esperan subas más moderadas del tipo de cambio: 25% prevé un aumento de hasta 1%, y 38% considera que el alza de la cotización de la divisa estadounidense será de no más de 4%.

