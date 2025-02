“Alta volatilidad de los sucesivos jerarcas muestra que algo no funciona bien” en la ARCE

Petrella, un ingeniero en computación con una maestría en negocios, piensa que, “desde hace décadas” los gobiernos analizan “críticamente los problemas que se manifiestan en las compras estatales en el Uruguay. Se ha progresado mucho al respecto con la creación de ARCE. Actualmente la agencia tiene más claras sus principales incumbencias y las bases institucionales para darle soporte a sus actuaciones. Ha desarrollado un equipo gerencial sólido y comprometido. Mantiene varios instrumentos para comprar mejor en áreas sumamente problemáticas. Se han diseñado herramientas de compras dinámicas cada vez más eficaces y eficientes. Pero no se ha logrado proteger a la presidencia de la agencia para que pueda operar profesionalmente desarrollando sus cometidos. La alta volatilidad de los sucesivos jerarcas muestran que algo no funciona bien”, señaló, consultado por Búsqueda .

Para él, las futuras autoridades, “más allá de definir las políticas públicas relacionadas con las compras estatales, deben decidir cuál será su nivel de interferencias razonable cuando alguna decisión profesional de ARCE eventualmente genere rispideces entre los agentes de compra de las grandes empresas del Estado”. Además, “no se puede olvidar que la gestión de compras de las intendencias no está sujeta a casi ningún control eficaz contra la discrecionalidad del jerarca generando procesos de compras problemáticos”. No obstante esa apreciación, aclaró que tiene una “valoración de la presencia institucional y organizacional de ARCE” como “altamente positiva. Solo anoto como sugerencia para futuros gobiernos, que la forma de articular las controversias con las grandes compras estatales no se debería dilucidar, usando a la dirección de la agencia como fusible”.