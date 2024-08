Uruguay celebra vigencia de un acuerdo con Brasil sobre compras públicas firmado en 2017

La historia de este protocolo es, en realidad, más larga, ya que tiene como antecedente otro documento similar firmado en 2006 que solo ratificó Argentina y no llegó a entrar en vigor. Luego pasó a revisión y decantó en el texto suscrito en Brasilia en diciembre de 2017, cuando Tabaré Vázquez era el presidente uruguayo y Michel Temer el brasileño.

En 2020, el mercado de compras públicas brasileño ascendió a US$ 168.000 millones, aproximadamente el 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ese monto absoluto es superior al de algunos miembros de la Unión Europea, como los Países Bajos, con US$ 162.000 millones (19,5% de su PIB), o España, con US$ 125.000 millones (9,6% del PIB), según la agencia oficial española ICEX.