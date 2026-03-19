Con nuevo ámbito para “encontrar la salida” al pórtland, trabajadores levantan medidas “transitoriamente”

Bajo la premisa y entendimiento de que “algo hay que hacer” para que el negocio del pórtland de Ancap no siga generando pérdidas estructuralmente, en la tarde de hoy jueves 19 quedará instalado en el Ministerio de Trabajo ( MTSS ) un ámbito de negociación de “alto nivel” que buscará alcanzar un “acuerdo mayoritario” para esa problemática en un plazo breve.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ese espacio de diálogo surgió como resultado de una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi , que recibió el viernes 13 en Torre Ejecutiva al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y a dirigentes del sindicato de Ancap ( Fancap ) y de la construcción (Sunca).

Entrevista Presidenta de Ancap: el pórtland está al “borde del abismo” y el plan del gobierno es “el único camino”

Fuentes sindicales consultadas por Búsqueda interpretaron que esa instancia puso paños fríos y “frenó” el “apuro” del Directorio de Ancap, cuya presidenta, Cecilia San Román, advirtió públicamente que la producción de pórtland está al “borde del abismo” y del cierre forzoso en el “cortísimo plazo” si no se avanza en implementar el plan de reestructura que impulsa el ente.

Sin embargo, para algunos integrantes del oficialismo, el nuevo ámbito dilatará unos pocos días la puesta en práctica del plan de Ancap, que en grandes líneas seguirá vigente, con algún ajuste.

Los informantes agregaron que al cierre de la reunión en Torre Ejecutiva se explicitó que se abría un plazo de “10 días” para dialogar. Se prevé que luego los ministerios involucrados vuelvan a informar al presidente sobre el resultado del ámbito y resolver los siguientes pasos.

Una “nueva ventana”

Durante la reunión con Orsi, de la que también participaron los titulares del Ministerio de Industria, Fernanda Cardona, y de Trabajo, Juan Castillo, y San Román, los representantes de los trabajadores plantearon que avanzar hacia una salida no consensuada en el pórtland podría potenciar y extender la conflictividad más allá del área de pórtland en una coyuntura internacional compleja, por el conflicto en Medio Oriente y el impacto que el incremento del valor del crudo puede llegar a tener en las tarifas de los combustibles a partir de mayo.

Ese contexto también fue mencionado por las autoridades como un factor que pone presión y le deja a la empresa pública menos margen o “espalda” para soportar las ineficiencias y los números deficitarios de la producción de cemento.

Según los informantes, la dirigencia sindical planteó al primer mandatario que se buscaría alcanzar la disposición y acuerdo de los trabajadores para que las plantas de cemento puedan funcionar simultáneamente.

Cemento.jpg Planta de producción de pórtland de Ancap, en Minas, Lavalleja. Ricardo Antúnez/adhoc/FOTOS

Ese espíritu de “paz sindical” que se respiró durante el encuentro reúne la expectativa y voluntad de los trabajadores de alcanzar puntos de acuerdo para que el plan para el pórtland contemple de mejor manera sus intereses.

De hecho, el martes 17 una asamblea de trabajadores realizada en la planta de Minas refrendó por unanimidad esa posición, indicaron los informantes. La resolución implica que “transitoriamente” todos los puestos (tanto los ocupados por los funcionarios de Ancap como por los tercerizados) quedarán a disposición para desempeñar tareas de producción estratégicas o de apoyo. Eso marca un cambio respecto a la situación que se estaba dando y destrabaría, en parte, la restricciones de falta de personal en las plantas.

Ambos sindicatos (Fancap y Sunca) buscan llegar al nuevo ámbito de diálogo demostrando el levantamiento de restricciones para que las dos plantas puedan estar activas con flexibilidad en las plantillas de funcionarios y contratados.

Es que durante la reunión se valoraron las posibilidades de nuevos negocios que Ancap podría llegar a captar para mejorar la ecuación económica, si tuviera las condiciones y ambas plantas estuvieran operativas.

Se mencionó la obra de la represa de Casupá, de OSE, también los posibles acuerdos con las intendencias para la realización de obras públicas y proyectos vinculados a vivienda sindical, por ejemplo.

Tras la reunión mantenida en Torre Ejecutiva, San Román señaló en rueda de prensa que con la nueva instancia de diálogo se darán “unos días más” para analizar cuánto volumen de cemento demandarían las obras públicas planificadas por OSE, las intendencias y organismos del Estado. “Queremos cuantificar y ver si identificamos alguna demanda más”, apuntó la titular de Ancap.

Consideró que se abre una “nueva ventana para analizar de dónde podemos obtener esa demanda”.

Al día siguiente, el sábado 14, Orsi también se refirió en rueda de prensa a los “acuerdos básicos” arribados con los trabajadores del cemento y sobre los que se buscará “encontrar la salida”. En esa línea, el primer mandatario enumeró: “No podemos permitirnos seguir perdiendo plata (con el pórtland), no se pueden perder fuentes de trabajo, ninguna de las plantas se puede cerrar”.

Fancap valoró positivamente el encuentro y en un comunicado afirmó que se “garantizó la no innovación mientras se desarrolla el espacio de negociación, además del compromiso de mantener todas las plantas abiertas”, los puestos de trabajo y derechos adquiridos de los trabajadores, “más allá de los resultados de la negociación”.

El “tiro en el pie”

Durante la reunión con Orsi, agregaron las fuentes, los dirigentes sindicales contrapusieron el plan por el que el Directorio de Ancap proyecta reducir la cantidad de personal en el pórtland —al concentrar la actividad en la planta de Minas (lo que implicaría reubicar a unos 60 trabajadores en otras áreas, según las estimaciones del ente)— con las “malas decisiones de gestión que no corrige esta administración”.

Sobre ese punto, los dirigentes le comentaron al presidente que el ente aprobó en los últimos meses una serie de compras directas y contrataciones “inexplicables” que significan “miles de dólares”. En particular, se refirieron al alquiler de un autoelevador Bobcat por US$ 29.000 por 200 horas de trabajo, pero también aludieron a otras adquisiciones de servicios recientes.

La ministra Cardona intervino intentando recomponer el espíritu de la reunión de encontrar una solución que se mantenga en los parámetros presentados en diciembre en el Parlamento, con todas las plantas abiertas, sin afectación de puestos de trabajo, inversión y búsqueda de mercados complementarios, señalaron los informantes.

Según supo Búsqueda, el sindicato está en conocimiento de contrataciones directas para la planta de Minas, que a juicio de los trabajadores podrían evitarse dadas las restricciones presupuestales y que se superponen o podrían realizarse con personal propio si Ancap resolviera los ingresos para algunos puestos, algo que se llegó a acordar con el sindicato el año pasado.

Algunas de las contrataciones que el sindicato afirma que realizó el ente para la planta de Minas y que, a su juicio, reflejan los problemas de gestión de la actual administración son, por ejemplo, contratación del servicio de control integrado de plagas y patógenos por $ 1 millón, servicio de cadetería por $ 400.000, servicio corte de árboles para laboratorio por más de $ 460.000, servicio de asesoría profesional de tecnólogo mecánico por $ 7,8 millones, servicio de consultoría y diseño mecánico para mantenimiento por $ 3,8 millones, suministro de personal para asistencia a operaciones por $ 6 millones, servicio de tratamiento preventivo contra el picudo rojo por $ 640.000, servicios para la planificación, supervisión y control de la explotación de yacimientos de minerales calcáreo y de hierro por $ 3 millones.

Otras compras identificadas por el sindicato, dijeron las fuentes, refieren a la planta de Manga, como la contratación de servicio de manipuleo y tareas anexas de expedición de cemento por $ 43 millones, o a la de Paysandú, como la de un técnico prevencionista por más de $ 2 millones.

“No somos los culpables de los problemas de gestión de Ancap. El tiro en el pie es la gestión de Ancap, que perdió US$ 30 millones en el pórtland porque, como dijo (San Román), el año pasado no se hizo nada porque se estaba estudiando el tema. El tiro en el pie es comprar clínker a la competencia”, dijo a Búsqueda el secretario general de Fancap, Manuel Colina.

“El problema no es nuestro, no es que los trabajadores se pegan un tiro en el pie como dice San Román”, añadió, en respuesta a la titular del ente, que la semana pasada utilizó esa metáfora para referirse a la actitud de los dirigentes de “bloquear todo” y oponerse al plan cuando se contemplan “las dos consignas más importantes del sindicato”.