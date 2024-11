Ancap perdió más de US$ 100 millones a setiembre y volverá a tomar endeudamiento

El impacto económico de la “parada técnica” de la refinería de La Teja fue mayor al esperado y Ancap todavía no logra recomponer el capital de trabajo. En eso incidió, además del retraso en el comienzo de las tareas de mantenimiento, que una vez retomada la producción —en abril— surgieran reparaciones imprevistas que obligaron a detenerla y volver a importar combustibles. Eso estresó más de lo previsto la situación financiera de la empresa pública — que ya había recurrido a tomar préstamos — porque se superpusieron las compras de crudo con las nuevas importaciones de productos derivados y los plazos comerciales de pago.

Para cubrir las necesidades de flujo de caja por lo que resta del año y para el 2025, el ente volverá a endeudarse, por hasta US$ 200 millones.

Señalaron que el resultado negativo, asociado en gran medida a la paralización de la refinería, ha venido disminuyendo trimestre a trimestre. Informaron que, hasta setiembre, el grupo perdió algo más de US$ 100 millones. En enero-marzo, el ente había contabilizado pérdidas por US$ 48 millones y a junio llegaban a US$ 79 millones, recordaron.