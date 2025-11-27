ANP defiende reestructura funcional y confía en que será “traje a medida”; Gandini se opuso a varios cambios

Los primeros cambios que la Administración Nacional de Puertos ( ANP ) comenzó a ejecutar a fines de octubre en el marco del proceso de rediseño organizacional y reestructura causaron discrepancias en la interna de su directorio, con cuestionamientos del representante blanco, Jorge Gandini. El director opositor votó en contra: discrepó en la forma y atribuyó posibles criterios “políticos antes que técnicos”.

“El ejemplo del pasado es que todo el organismo se desvirtuó, se desnaturalizó. (…) En el período pasado hubo más de 600 asignaciones de funciones, en un total de 880 funcionarios. Esas son parte de las cosas que terminaron desdibujando la estructura y la organización administrativa, o que, por lo menos, lo profundizaron mucho. Estamos en las antípodas de eso y tenemos evidencia. Nos proponemos hacer todo lo contrario”, dijo a Búsqueda el vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo.

El jerarca señaló que los ascensos definidos desde fines de octubre “no son políticos”, sino que fueron propuestos por la Gerencia General y el Departamento de Gestión Humana, además de haber sido solicitados por el sindicato del ente en el marco del preacuerdo laboral alcanzado ese mes con el apoyo del Ministerio de Trabajo (MTSS), que permitió superar una situación de alta conflictividad.

También descartó que las asignaciones del período anterior fueran “por clientelismo”, sino que se hicieron “por una manera de gestionar” que dijo “no compartir”.

“No reprochamos, decimos que esta es nuestra realidad y trabajamos sobre ella. Lo hacemos con la convicción de que estamos haciendo las cosas bien. (…) Nuestro propósito es tener lo antes posible el traje a medida para esta ANP. Lo que hemos hecho hasta ahora son las cosas que teníamos que hacer por urgencia y echamos mano a las herramientas que teníamos, que no son las que nos gustan. Necesitamos hacer otras cosas, pero corremos el riesgo de no hacerlas hasta que la reestructura esté en funcionamiento. Cuestiones de lógica, como unificar oficinas que tienen el mismo objetivo en una misma área. Pero para eso nos damos el tiempo para no seguir usando herramientas que son nefastas para la administración”, argumentó Mendiondo.

Mendiondo, ANP Vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, y ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. ANP

En esa línea, defendió la reestructura que impulsa como una “prioridad” de la ANP para definir una “nueva carrera funcional que dé garantía a todos los funcionarios, estímulos para ser muy eficaces, dar agilidad en todos los procesos, trámites, compras, y posicionar más el rol que tiene el Estado, que no es monopólico —que comparte con la actividad privada—, para dar los mejores servicios posibles. Eso es lo que va a suceder, lo que tiene que suceder y, si no, será un fracaso”.

Mendiondo asumió luego que al inicio de esta administración la vicepresidenta del ente, Alejandra Koch, debiera renunciar a ese puesto luego de que el directorio aprobó el ascenso de su marido a una jefatura y una compensación adicional, que el Ministerio de Transporte (MTOP) anuló por entender “inapropiado”.

Las asignaciones

A fines de octubre, para “fortalecer” el área de dragado, la ANP resolvió el cese de varios jefes, a los que se les otorgaron compensaciones por permanecer a la orden, y se le encomendó a la gerencia general asignar funciones de forma interina a otras personas. Entre esas, asignó la función de gerente a Manuel Ferrer —tras cesarlo como jefe de flota y dragado— con el pago de la correspondiente diferencia salarial y una compensación del 60%.

Gandini votó en contra de estas decisiones por falta de sustento “técnico”. En su fundamentación advirtió que, como el presupuesto de 2026 introdujo una modificación normativa que impide otorgar nuevas compensaciones a las designaciones que se den a partir de enero próximo, se produce un “efecto ventana” que podría ser aprovechada para atribuir funciones en otras áreas.

Ferrer es el presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, informó el martes 18 el periodista Leonardo Haberkorn en Telemundo, de Canal 12. En ese informe periodístico se indicó que hubo designaciones “a dedo” de 14 jefes y supervisores en la ANP.

Al respecto, Mendiondo dijo reconocer la “honorabilidad y contracción al trabajo” de las personas relevadas en el área de dragado, pero señaló que se necesitaban cambios, y el “único ingeniero naval” en la ANP era Ferrer. “Si después tenía que ser negro, blanco, de Peñarol, Nacional, del Frente (Amplio) o Guardiola, no nos interesa. Necesitamos que dragado tenga a las mejores personas para que funcione. Esa es la realidad”, sostuvo el vicepresidente de la ANP.

El martes 25, Gandini republicó en su cuenta de X un comentario que Ferrer realizó en las redes sociales: “Un saludo a los sirvientes de las multinacionales que querían privatizar el dragado”. Al respecto, el director de la oposición publicó: “Esta manifestación de contenido ideológico y agraviante, hecha por un gerente recién designado de una empresa pública y dirigente político del partido de gobierno, no es ilegal. Seguro es irresponsable, imprudente e innecesaria”.

El “candado”

Luego de los cambios dispuestos en el sector de dragado, la ANP firmó el 28 de octubre en la Dirección Nacional de Trabajo del MTSS un preacuerdo con el sindicato del ente para conformar una comisión integrada por ambas partes y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Oficina Nacional del Servicio Civil y el MTOP para el “acompañamiento en el diseño de la estructura orgánica, cargos y funciones” y en su implementación en el marco de la reestructura. Por ese preacuerdo —ratificado por el Directorio de la ANP el jueves 6, sin el apoyo de Gandini—, el ente portuario se comprometió a realizar llamados a promociones entre el próximo lunes 1º de diciembre y fin del año próximo hasta ejecutar unos $ 60 millones previstos en los presupuestos para 2025 y 2026, explicó Mendiondo. Dijo que ello implica concursar unos 120 cargos, lo que reconoció como una tarea “muy compleja” pero que se está haciendo y espera transitar “en la mayor armonía posible”.

A su vez, el preacuerdo arribado prevé analizar en el marco del proceso de reestructura los niveles de ingreso que corresponden a cada escalafón en la ANP.

El vicepresidente alegó que el sindicato pedía asignación de funciones a 52 funcionarios. Apuntó que la administración no accedió a eso, sino a otorgarles una “compensación específica que únicamente se va a empezar a pagar” cuando se tenga el “presupuesto nuevo y será a término”. Aclaró: “No hay ascensos”. “Cuando hay conflicto y se quiere resolver, alguien deja algo en el camino. Nosotros dejamos eso”, reconoció.

Mendiondo señaló que el sindicato también reclamó otras 14 asignaciones de funciones, que surgen de un expediente originado en la estructura, y que se resuelven de “manera excepcional y pensando que van a ser las últimas” que se hagan. Porque en realidad hay muchas otras cosas que pueden esperar, pero esas, por la inequidad muy grande que generaban, no podían dilatarse”.

Agregó que se trataba de 14 personas que ocupaban cargos y sostenían unidades por encima del grado que tenían. Señaló que se recurrió a esa asignación excepcional para solucionar “rápidamente” esa situación, un instrumento que, a partir del 1º de enero, el directorio ya acordó con la OPP que no volverá a utilizar. “Tuvimos que echar mano a eso que desde enero próximo tenemos impedido, y ahí cerramos el candado y tiramos la llave, de forma de no hacerlo más”, ilustró. “Lo hemos evitado hasta lo máximo que se ha podido, porque llega un momento que deja de funcionar el organismo o se resiente porque van quedando lugares vacíos mientras desarrollás los concursos y las promociones”, explicó.

Mendiondo dijo que hay “confianza en que el proceso de reestructura, que implica procesos que son lentos y complejos, se va a apurar multiplicando los equipos técnicos para que en pocos meses del año que viene se pueda tener reestructurada la ANP”.

Gandini fundamentó su voto contrario a la creación de la comisión en el diseño de la reestructura por entender que “constituye un ámbito de coconducción”, así como a la aprobación de “forma generalizada o automática” de las compensaciones especiales, porque a su juicio se establecen sin realizar una evaluación individual y sin un horizonte temporal.