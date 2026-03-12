  • Cotizaciones
    Asesores señalan que Letras de Tesorería pierden atractivo y sugieren dólares y UI en las carteras

    Aunque coinciden en que la decisión depende del perfil del inversor, algunos corredores entienden que las tasas de las LRM continúan siendo interesantes pese a su caída reciente

    Pantallas de operaciones de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

    Pantallas de operaciones de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

    FOTO

    Bevsa
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las consecutivas reducciones de la tasa de política monetaria resueltas por el Banco Central (BCU) han hecho que los rendimientos de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos uruguayos ajustaran sostenidamente a la baja desde mediados del año pasado.

    El BCU empezó a poner la política monetaria en camino de la neutralidad ante señales de debilitamiento de la actividad económica y una desinflación mayor a la prevista por sus autoridades. Mientras que a fines de mayo del 2025, por ejemplo, las tasas de las LRM a 90 días estaban por encima de 9,5% anual, en las últimas emisiones de estos papeles quedaron por debajo de 6%.

    Por otro lado, el contexto de los últimos cortes de las tasas fueron con un dólar que volvió a cotizar cerca o por encima de los $ 40 en el mercado “interbancario”, fortalecido por la guerra contra el régimen iraní desplegada por Estados Unidos e Israel. Todo esto abre la incógnita para los inversores sobre si aún vale la pena mantener posiciones en LRM o buscar otras opciones; esto último es lo que están aconsejando algunos escritorios de bolsa consultados por Búsqueda.

    Salir del peso

    Especialmente para las personas físicas, desde De Simoni & Piaggio han aconsejado a algunos de sus clientes realizar movimientos en las carteras de inversión, buscando otros instrumentos con tasas de rendimientos similares a las que ofrecen los pesos uruguayos.

    “En estos momentos con tanta volatilidad, estamos (con posiciones) en dólares a través de inversiones en letras del tesoro americano. Después hicimos algunos cambios con bonos brasileros, que están con buenos rendimientos”, comentó Gustavo Estévez, operador de ese escritorio. Si bien “no es lo que quiere el Banco Central” —aludiendo al intento de sus autoridades por desdolarizar las inversiones—, consideran que “la tasa en pesos en estos niveles no es atractiva”, y que cuando la divisa estadounidense ofrece ganancias similares “la gente sigue pensando en el dólar siempre”.

    Igual razonamiento planteó Juan Pablo Rodríguez, presidente de la corredora Fenix Trading. Los rendimientos de las LRM “están muy parecidos a los de bonos en dólares”, reforzó, por lo que “no tiene mucho sentido colocarse a la misma tasa en dólares y pesos”. De todos modos, recordó que la elección siempre depende del tipo de inversor y su objetivo. “Por ejemplo —dijo—, si va a comprar inmuebles, seguramente le convengan los dólares. Ahora, si él precisa pagar impuestos, va a tener que ahorrar en pesos, y si ya tiene exposición al dólar, quizá le convenga mantener la inversión en pesos para disminuir el riesgo”.

    Alternativas

    No obstante, hay posiciones divergentes. Fuentes de otra corredora de bolsa local señalaron que las tasas de las LRM continúan siendo atractivas, y que aún son una opción indicada para clientes minoristas. Recordaron la cotización del dólar a diciembre del 2024, y lo beneficiosa que fue para quienes entonces habían apostado en la moneda nacional. En ese sentido, entendieron que posicionarse en pesos también es una forma de “diversificarse” del dólar más allá de sus saltos diarios, encontrando protección frente a las volatilidades a escala global.

    Otro factor a considerar, advirtieron, serán los potenciales efectos del alza del barril de petróleo —a partir del cierre del estrecho de Ormuz— en la canasta uruguaya y, consecuentemente, en la inflación. Eso, sumado a que las expectativas del sector privado continúan por encima de la meta del BCU, revertiría la tendencia a la deflación y la necesidad de más recortes de tasa de política monetaria.

    Ese último aspecto de las expectativas inflacionarias también es sopesado por la corredora Bengochea Inversiones, donde ven a las unidades indexadas (UI) como una alternativa.

    “Creemos que al día de hoy, el premio por colocarse en Letras no es lo suficientemente atractivo versus el rendimiento que ofrecen las Notas del Tesoro en unidades indexadas emitidas por el Ministerio de Economía. Entonces, sí estamos recomendando para pesos posicionarse en UI con retornos entre 2,50% y 2,60% reales”, comentó el director de ese escritorio, Diego Rodríguez.

    Es algo que aconsejan independientemente de los últimos sucesos, por entender que las cuentas de los clientes deben ser bimonetarias. “Por momentos hemos estado más positivos en la parte de la curva de Letras y, por momentos, en unidades indexadas. Hoy mantenemos una posición importante en UI”, contrastó.

