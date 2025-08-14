Auditoría advirtió apartamientos a las normas en una cooperativa de consumo

Una fiscalización de oficio de la Auditoría Interna de la Nación ( AIN ) en la Cooperativa de Consumos del Transporte-Cotrans constató varios apartamientos, algunos de los cuales fueron corregidos después de esa actuación.

Uno de los señalamientos que hizo la AIN refiere a la adquisición y obras en la sede de la cooperativa. Al respecto, advirtió el incumplimiento de un artículo del Estatuto Social que establece que al Consejo Directivo le compete, como parte de sus atribuciones, “realizar las compras por el sistema que considere de más ventaja y garantía para la Cooperativa y con preferencia por el sistema de licitación (…)”. Según la auditoría, “no surge de las actas ni de la entrevista mantenida con las autoridades, que el órgano realice un análisis previo a las compras o control de los gastos. La operativa efectuada para las compras y asignaciones se aparta de lo previsto estatutariamente y a las reglas de buena administración y gobierno cooperativo”.

La AIN añade que los documentos y/o los comprobantes en los cuales se respaldan parte de las operaciones carecen de las “formalidades fiscales y legales requeridas, lo que denota un informalismo en las contrataciones. Parte de los montos de las operaciones son muy materiales, y se encuentran respaldados en ‘hojas sueltas’, siendo autorizados únicamente por el presidente del Consejo Directivo. En definitiva, los respaldos de la ejecución de las obras son parciales e imprecisos, por lo que no existe un respaldo contable adecuado y transparente”.

El informe acota que en forma posterior a la vista de los auditores Cotrans presentó un Manual de Política de Compras y Créditos aprobado en junio por su Consejo Directivo.

Créditos

Por otro lado, el procedimiento realizado para el otorgamiento de créditos a la fecha de las actuaciones de la AIN no se ajustaba a la normativa legal aplicable, “en tanto atenta contra el carácter de igualdad de los socios de derechos y obligaciones”, así como a la “buena administración de la cooperativa”.

En concreto, en la fiscalización se “detectaron casos en los que han sido exonerados los intereses sin criterios objetivos. No existía una reglamentación del uso del crédito a los socios”, mientras que en los procedimientos utilizados no se da cumplimiento a la calificación de “notoria morosidad” y gestión de cobro previsto estatutariamente.

Gestión

La AIN hizo otras observaciones relacionadas con la gestión de la cooperativa.

Respecto del Consejo Directivo, constató un “apartamiento de lo dispuesto en el art. 77 de la Ley General de Cooperativas” en lo que refiere a “llevar en orden y al día el libro social correspondiente”. Ese punto, sin embargo, fue corregido con posterioridad a la vista.

La fiscalización detectó, además, la “existencia de un voto doble por parte del presidente en situaciones de conflicto que no se pueden resolver”, lo cual tampoco se ajusta a derecho.

En cuanto a la Comisión Fiscal, la AIN constató, entre otras cosas, que “no se cumple con el cometido de ser el órgano fiscalizador de la administración de la cooperativa”.

Añade que los integrantes de ese órgano no han recibido cursos de capacitación para desempeñar sus funciones, que las resoluciones “siempre se toman en conjunto con el Consejo Directivo” y, por tanto, “no se actúa en forma autónoma”. Además, “no se lleva en orden y al día el libro social respectivo”.

Por otro lado, en Cotrans “se observa un desconocimiento del derecho de los socios a acceder a la documentación relativa al funcionamiento de la cooperativa y por ende se vulnera el principio de “información cooperativa”.

En su sitio web, Cotrans, con sede en Montevideo, informa que cuenta con más de 7.500 socios. Como cooperativa de consumo, ofrece “un gran supermercado que incluye una excelente carnicería, rotisería y fiambrería”, además de secciones de vestimenta, calzado, tecnología, electrodomésticos, celulares, artículos de bazar, etcétera. Los socios pueden acceder a una “línea de crédito inmediata, sin consultar al Clearing de Informes”.