Auditoría señala irregularidades en cooperativa que intermedia en la compra de coches para taxis

En ese último rol, comprobó que Caycu Taxi carece de certificado vigente ante el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), que tiene “suspendido” el que expide la Dirección General Impositiva y que el expedido por el Banco de Previsión Social vence a fin de mayo. Además, no cuenta con el certificado de cumplimiento regular de obligaciones que expide la propia AIN, lo que la inhibe de celebrar convenios y contrataciones con organismos estatales o entidades privadas, e impide que empresas públicas y privadas hagan retenciones (de salario y pasividades) a sus socios.

Como otra constatación, el informe sobre los resultados de la fiscalización señala la “participación del presidente de Caycu Taxi en una cooperativa de trabajo” no inscripta ante la AIN.

Con 180 votos, el empresario del taxi Oscar Dourado encabezó la lista que ganó las elecciones de mayo de 2024; la gestión de ese Consejo Directivo se extiende hasta el 2027.

Automotora

Del análisis de la información contable surgió que el “porcentaje mayoritario” de adquisiciones de vehículos nuevos durante el 2023 se realizó en “una automotora que fue propiedad del presidente de la cooperativa y en la actualidad pertenece a familiares directos de este”, surge del informe de la AIN. “En esta práctica, no se da una oposición de intereses, ya que existe un beneficio personal que compromete la imparcialidad, vulnerando las reglas de la buena administración y el principio de participación económica”, sentencia.

Del mismo modo, la fiscalización detectó “préstamos por montos cuantiosos de algunos directivos, superiores a los que otorga la cooperativa en su operativa en general”. Eso vulnera disposiciones de la Ley General de Cooperativas en cuanto a la “igualdad en los derechos y obligaciones de los socios”.

Caycut.jpg Un aviso publicado en una reciente edición de Taxi Diario, que edita la gremial única del taxímetro

El Comité de Crédito “si bien está conformado”, no dispone de un “manual” que paute los plazos, tasas, mora y otras condiciones para los préstamos, incumpliendo así lo previsto en un decreto del 2018, señala el informe de la AIN. Ello lleva a que los créditos se den “en base a la costumbre o al conocimiento del socio en particular y no a reglas objetivas preestablecidas y consagradas conforme a derecho”.

Democracia interna

La AIN también cuestionó el funcionamiento de otros órganos sociales y de administración de la cooperativa. Entre otras “omisiones”, la Comisión Fiscal no participa de las sesiones del Consejo Directivo, carece de un “Libro social ni deja asiento o registro de sus sesiones y actividades”.

La Comisión de Educación Fomento e Integración Cooperativa está conformada pero “no da cumplimiento con sus cometidos”.

La Comisión Electoral tampoco cuenta con un “Libro social” y lleva los asientos en hojas “sueltas” encarpetadas y clasificadas por período eleccionario.

Según la AIN, el estatuto de la cooperativa “no acota la posibilidad de la reelección, por lo que no existe una movilidad en los cargos de los órganos sociales, lo que conlleva a la perpetuidad de sus integrantes. Asimismo, no existe puja electoral” y hubo una única lista en los últimos tres periodos electorales que analizó.

También cuestionó la “baja participación” en las asambleas sociales y, por ende, una “falta de involucramiento” de los cooperativistas. Mencionó como ejemplo la asamblea efectuada en abril del año pasado, a la que asistieron 61 socios de un total de 3.903 habilitados (entre personas físicas y jurídicas).

“Al no existir capacitación de los socios en materia de sus derechos y obligaciones (derechos políticos y parapolíticos), no se da la participación efectiva y directa de estos en el gobierno de la empresa común y en la gestión social. Caycu Taxi debe tener presente que la democracia se llega con la práctica de esta”, encomienda la Auditoría.

Como “acciones posteriores a la notificación” del informe de fiscalización, la cooperativa agregó una copia del Estatuto Social con la inscripción definitiva, y presentó estados financieros cerrados a fin de 2021, 2022 y 2023. La AIN marcó que Caycu Taxi sigue omisa respecto de la información trimestral de los ejercicios de 2023 y 2024.