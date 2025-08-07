  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    Inflación, déficit fiscal, actividad económica, salario y balanza comercial en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Una feria barrial en la zona del Hipódromo de Montevideo: el de las hortalizas fue uno de los rubros que más se encareció en julio

    Una feria barrial en la zona del Hipódromo de Montevideo: el de las hortalizas fue uno de los rubros que más se encareció en julio

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,53%

    La industria ocupa a unas 58.000 mujeres, según datos presentados por la CIU
    Mercado de trabajo

    El empleo industrial se redujo para las mujeres, que son un tercio de las ocupadas en el sector

    Por Redacción Búsqueda
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau

    Por segundo mes seguido, el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo en julio una variación prácticamente nula: aumentó 0,05%.

    Por rubros del IPC, los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron los que más se encarecieron el mes pasado (0,31%).

    –4,4%

    Las finanzas públicas registraron un deterioro en los 12 meses cerrados en junio; el déficit de todo el sector público se ubicó en el equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), cuatro décimas de punto más que en el año móvil a mayo.

    El resultado del gobierno central y el Banco de Previsión Social —el perímetro abarcado por la regla fiscal— fue negativo en 3,7% del PIB.

    1,6%

    En mayo, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) subió 1,6% al comparar con un año atrás y lo hizo un 0,2% en “tendencia-ciclo”. En cambio, en la medición desestacionalizada disminuyó 0,7%.

    El IMAE resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes medida a precios constantes del 2016.

    0,08%

    El salario medio, tanto nominal como real —descontada la inflación—, registró una virtual estabilidad en junio al comparar con un año atrás: sus variaciones fueron de –0,002% y 0,08%, respectivamente.

    Frente a diciembre, el poder adquisitivo salarial promedio mejoró 1,9%.

    US$ 1.175 millones

    Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.175 millones en julio. Eso significó un aumento de 7,4% respecto al mismo mes de 2024.

    Los principales rubros fueron la carne bovina (US$ 224 millones), que creció 49%, la soja (US$ 199 millones) y la celulosa (US$ 126 millones).

    US$ 401 millones

    Aunque las exportaciones de mercaderías efectivamente realizadas hasta junio crecieron más que las importaciones, el monto de estas últimas las superó. El déficit en la balanza comercial de Uruguay fue de US$ 401 millones.

    Ese desequilibrio resultó menor al que se había registrado en el primer semestre del 2024 (US$ 735 millones).

    Del Ejecutivo al Parlamento

    Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

    Por Nicolás Delgado
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Israel

    Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

    Por Guillermo Draper
    Pasaportes

    El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda
    Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
    Video

    Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Por Federica Chiarino Vanrell