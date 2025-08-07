Inflación, déficit fiscal, actividad económica, salario y balanza comercial en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Política monetaria Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

Mercado de trabajo El empleo industrial se redujo para las mujeres, que son un tercio de las ocupadas en el sector

Por segundo mes seguido, el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo en julio una variación prácticamente nula: aumentó 0,05%.

De esa forma, la inflación fue de 2,79% en el acumulado del año y de 4,53% en los últimos 12 meses, prácticamente en el nivel establecido como meta por el Banco Central (4,50%).

Por rubros del IPC, los alimentos y las bebidas no alcohólicas fueron los que más se encarecieron el mes pasado (0,31%).

–4,4%

Las finanzas públicas registraron un deterioro en los 12 meses cerrados en junio; el déficit de todo el sector público se ubicó en el equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), cuatro décimas de punto más que en el año móvil a mayo.

El resultado del gobierno central y el Banco de Previsión Social —el perímetro abarcado por la regla fiscal— fue negativo en 3,7% del PIB.

1,6%

En mayo, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) subió 1,6% al comparar con un año atrás y lo hizo un 0,2% en “tendencia-ciclo”. En cambio, en la medición desestacionalizada disminuyó 0,7%.

El IMAE resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes medida a precios constantes del 2016.

0,08%

El salario medio, tanto nominal como real —descontada la inflación—, registró una virtual estabilidad en junio al comparar con un año atrás: sus variaciones fueron de –0,002% y 0,08%, respectivamente.

Frente a diciembre, el poder adquisitivo salarial promedio mejoró 1,9%.

US$ 1.175 millones

Las solicitudes de exportación de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 1.175 millones en julio. Eso significó un aumento de 7,4% respecto al mismo mes de 2024.

Los principales rubros fueron la carne bovina (US$ 224 millones), que creció 49%, la soja (US$ 199 millones) y la celulosa (US$ 126 millones).

US$ 401 millones

Aunque las exportaciones de mercaderías efectivamente realizadas hasta junio crecieron más que las importaciones, el monto de estas últimas las superó. El déficit en la balanza comercial de Uruguay fue de US$ 401 millones.

Ese desequilibrio resultó menor al que se había registrado en el primer semestre del 2024 (US$ 735 millones).