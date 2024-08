Banco Mundial ve “potencial enorme” para el hidrógeno verde

—El año pasado invertimos US$ 55.000 millones y América Latina fue la región con mayor volumen.

Hidrógeno Verde El hidrógeno verde permitirá que Uruguay facture US$ 1.900 millones en 2040, estima el gobierno

Tienen que haber tres cosas en nuestras inversiones: primero, lo que llamamos el impacto de desarrollo. Yo no voy a competir con el banco Santander; tengo que hacer algo como dar financiación para mujeres, para la construcción de edificios verdes o para innovación de tecnologías nuevas, como el hidrógeno verde. Un segundo aspecto es que nuestra inversión tenga adicionalidad: si el IFC lo hace es porque el mercado no lo está haciendo. La tercera es que sea con criterios de mercado; nosotros no subsidiamos la financiación.