    Bono ambiental: varias “lecciones” y los “esfuerzos” del gobierno para cumplir con las metas

    El director de la Unidad de Deuda del Ministerio de Economía historió el proceso, por momentos difícil, que llevó a la emisión por Uruguay de un Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático, cuyas metas deben verificarse este año

    Herman Kamil, director de Gestión de Deuda del MEF.

    Herman Kamil, director de Gestión de Deuda del MEF.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Trabajando para tres administraciones —la segunda de Tabaré Vázquez, la de Luis Lacalle Pou y la actual de Yamandú Orsi—, Herman Kamil lideró la emisión, en 2022, de un Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC) con características que entonces eran innovadoras para los mercados internacionales. Según su relato, fue un proceso por momentos “difícil” que deja varias “lecciones” y “aprendizajes” si el sector privado quisiera recorrer el camino del financiamiento mediante títulos “temáticos”; el reto para el gobierno consiste en tratar de cumplir con las metas ambientales.

    Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habló sobre estos temas en un conversatorio organizado el miércoles 17 por la Alianza Uruguaya por el Agua y la Bolsa Electrónica de Valores.

    “En un contexto global en donde la sostenibilidad ambiental se ha vuelto un aspecto clave de las estrategias de desarrollo, Uruguay ha dado pasos significativos y muy importantes en integrar las políticas ambientales en la matriz de política económica”, aseveró. Enmarcó en esa estrategia la emisión del BIICC por un total de US$ 1.500 millones —tras su reapertura en 2023— y con vencimiento en 2034; su particularidad principal es que el cupón de interés disminuye si el país supera sus metas de mitigación de cambio climático y conservación de los bosques nativos.

    Origen y dificultades

    Kamil contó que la idea de la emisión surgió en 2020, “en el medio de la pandemia”, cuando en el gobierno se pusieron a pensar cómo “capitalizar el posicionamiento de Uruguay en los criterios ESG (sigla en inglés referida a lo ambiental, social y de gobernanza)” en “un tiempo y en un mundo en que el ambiente es central”.

    La cuestión del cupón de interés fue de lo más complejo de incorporar porque, cuando se hicieron los sondeos, al principio hubo resistencias por parte de los inversores. “Fueron muchos meses de intercambios hasta que, en un momento, hicimos clic y cambiamos la forma de articular el mensaje”; les transmitieron a los inversores que, si se sobrecumplen las metas y el gobierno paga menos interés, ellos podrían beneficiarse porque los indicadores ambientales “iban a ser mucho más robustos y eso probablemente mejorase o su calificación crediticia o la percepción de riesgo país en los mercados financieros. Entonces, ¿qué iba a pasar con el precio de los bonos? Probablemente en el mercado secundario suba”, relató. Eso “realmente cambió la perspectiva” de los potenciales compradores del bono, agregó.

    Además del trabajo coordinado con otros ministerios y el robustecimiento de los equipos técnicos, el director de la Unidad de Deuda del MEF resaltó que en los mercados se valora la “continuidad” y la “visión estratégica” de distintos gobiernos para encarar emisiones de este tipo.

    Esto “cruza tres administraciones. En el año 2017 se publicaron (...) los compromisos bajo el Acuerdo de París; eso fue en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el gobierno de Luis Lacalle Pou se emitió el bono. Y en este gobierno se están haciendo los esfuerzos para llegar al momento” de verificar el cumplimiento. Sobre esto último, en otro pasaje de la charla, el jerarca ministerial explicó: “Si el país no cumple las metas que se ha propuesto en el año que se le ha propuesto, que es 2025, la tasa de interés va a subir. Sin embargo, si Uruguay sobrecumple sus objetivos, entonces va a verse recompensado con un menor costo de financiamiento”.

    “Cuando uno emite un bono de esta naturaleza, además de los factores ambientales, está mandando otros mensajes muy importantes que ayudan, no solo al bono temático, sino que ayudan a toda la curva de bonos, incluidos los bonos tradicionales”, planteó en otro momento Kamil.

    Según el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el gobierno afrontará tasas de interés más caras a partir de 2027 por los incumplimientos a los objetivos definidos para el BIICC.

    “El Ministerio de Economía anterior asumió una obligación y no tomó decisiones respecto a los biocombustibles. Y cuando hicieron la transición, me dieron en un renglón que había que trabajar sobre biocombustibles. Esa obligación que se tomó en el 2022 estaba atada a metas del 2025. Cuando ingresamos, ya no se habían tomado las decisiones. Quiere decir que desde ese préstamo, en el 2027 vamos a pagar más tasa por no haber tomado decisión en el punto de vista energético”, declaró al respecto en agosto en El Observador la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

