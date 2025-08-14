  • Cotizaciones
    Bonos Globales se valorizan; licitación desierta, calificación ratificada y emisión para compañías de ómnibus

    La agencia mantuvo la nota de riesgo de la deuda uruguaya en “Baa1” y su perspectiva “estable”

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los Bonos Globales en dólares del gobierno uruguayo tuvieron una valorización relativamente acelerada en los últimos días.

    El índice de Búsqueda, que había terminado julio en 97,7, subió y esta semana se ubicó algo por encima de 99. Son niveles máximos desde mediados de diciembre pasado.

    Por Ismael Grau

    Los Globales que vencen en 2050, en 2055 y en 2060 fueron de los que más se valorizaron.

    Ayer, miércoles 13, el “riesgo país” se mantuvo en 65 puntos básicos (0,65%) en la medición de República AFAP, un mínimo desde el 11 de abril de 2024.

    Por otro lado, el martes 12 el Ministerio de Economía declaró desierta la licitación de la serie 5 de Notas del Tesoro en unidades previsionales por el equivalente a US$ 74,5 millones, sin explicar los motivos de esa decisión.

    Calificación ratificada

    La deuda uruguaya mantuvo la calificación de riesgo “Baa1” y su perspectiva “estable” tras la revisión que completó Moody's a fines de julio. Esa nota dentro del grado de inversión no especulativo —investment grade— es la que tienen los bonos del país desde marzo del 2024.

    El comunicado de la agencia, fechado el miércoles 6 y publicado por el Ministerio de Economía el lunes 11, señala que esa nota de Uruguay se sustenta en “instituciones sólidas que refuerzan la estabilidad política y social”, un “sólido crecimiento” —que Moody's proyecta en un 2,8% para este año— y un flujo constante de inversión extranjera directa. También resaltó una posición fiscal y niveles de reservas que respaldan la solvencia del gobierno.

    “Estas fortalezas crediticias se compensan con un nivel moderado de deuda” y “rigideces estructurales en el gasto público y una proporción relativamente alta”, entre otros factores. Respecto de las finanzas públicas, la calificadora consignó que el gobierno revisó al alza su proyección de déficit fiscal para 2025, al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con el 3,0% previsto a principios de año. Este ajuste “incorpora principalmente pagos extraordinarios e ingresos inferiores a los previstos debido al proceso de desinflación en curso”.

    Para el 2026, Moody's espera que el resultado negativo baje al 3,3% del PIB, “a medida que el gobierno se adapta al entorno de menor inflación, lo que conllevará una reducción del gasto debido a una menor indexación salarial y una menor masa salarial pública”. Según la agencia, esa mejora de la trayectoria fiscal contribuirá a que el endeudamiento se estabilice en torno al 65% del Producto en los próximos dos a tres años.

    La perspectiva estable que acompaña la nota “equilibra las perspectivas de un mayor crecimiento sostenido y una mejora en la implementación de la política fiscal frente a la exposición de Uruguay a shocks climáticos que afectan el crecimiento y los resultados fiscales”.

    Emisión

    Los títulos de deuda del fideicomiso financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros III quedaron inscriptos en los registros del Banco Central (BCU) para su próxima emisión. Eso está previsto que eso ocurra el próximo mes. Son a un plazo original estimado en 10 años, en partes similares en unidades indexadas (UI) y UP, por el equivalente a US$ 46 millones. La calificación de riesgo es los papeles es “AAA”.

    El fondeo que se obtenga será utilizado por las empresas de ómnibus —Copsa, Cutcsa, Come, Casanova, Cita, entre otras— para la renovación de su flota y la adecuación de sus sistemas.

