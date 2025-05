Deuda: “hoja de ruta” para el mercado doméstico, bono temático y planes de emisión en moneda europea

—El presidente del Banco Central fue claro en cuanto a que la reducción de la inflación y de las expectativas inflacionarias serán una prioridad fundamental de las políticas económicas. Pero no solo eso, es que hay también un consenso dentro del equipo económico de ir buscando cada vez una mayor independencia de facto del Banco Central que le permita llegar a esas metas más ambiciosas de inflación. Entonces, también dentro del marco de políticas que venía aplicando el gobierno anterior de inflation targeting y del uso de instrumentos de la tasa de interés de corto plazo, lo que se va a buscar es perfeccionar, mejorar, seguir avanzando; por ejemplo, potenciando los mecanismos de transmisión de la política a través de estrategias de desdolarización, potenciando la comunicación y la articulación de los mensajes para poder guiar las expectativas de inflación hacia el centro del rango de tolerancia.

—Uno de los mensajes fundamentales que planteamos en Washington es que vamos a buscar seguir financiando al gobierno y también seguir reduciendo la exposición a riesgos en nuestra estructura de deuda, pero siempre a tasas fiscalmente sostenibles, pensando especialmente en las de unidades indexadas y pesos nominales. Lo que no queremos es, en pos de seguir avanzando en el proceso de desdolarización, que una solución hoy se convierta en un problema mañana.

Cuando uno piensa en gestión de deuda, en general lo hace en emisiones primarias —nuevas— o en reaperturas. Pero estamos poniendo mucho el foco en el funcionamiento del mercado secundario, es decir, en la operativa de nuestros títulos. En esta dirección, estamos desarrollando una hoja de ruta para potenciar el funcionamiento del mercado de deuda doméstica, en moneda local, que eso va a incluir analizar y evaluar los mecanismos actuales de licitaciones de Notas de Tesorería, buscando formas de que los inversores no residentes tengan un acceso más simple, más eficiente y menos costoso. También estamos teniendo mucho foco con los bancos y otros intermediarios financieros en profundizar y mejorar la liquidez de los mercados de deuda en unidades indexadas y en pesos nominales. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el Banco Central.

Por otro lado, cuando uno piensa en los mercados secundarios de deuda soberana, también tiene que pensar en los mercados cambiarios y en los mercados de capacidad de cubrir el riesgo cambiario.

—¿Qué otras innovaciones están previstas en la gestión de la deuda?

—Si uno toma la perspectiva macroeconómica de los últimos 20 años, tras la salida de la crisis, Uruguay adoptó un conjunto de políticas que pusieron en el foco la gestión de riesgos, la gestión estratégica de riesgos; diversificó el set de países a los que exporta sus bienes, diversificó su canasta exportadora hacia servicios globales y diversificó sus fuentes de generación de energía. En esa línea es que también a nivel de estrategia de emisiones internacionales procuramos continuar profundizando el mercado en deuda de moneda local —en la que recaudamos nuestros impuestos— y vamos a continuar la diversificación de monedas de nuestro flujo de financiamiento. Esto no significa necesariamente dejar de emitir en dólares; hay espacio para pensar en la posibilidad de emisiones en otras monedas duras, como, por ejemplo, lo hicimos en su momento en yenes japoneses, que nos ofrezcan una mejor diversificación del riesgo cambiario y al mismo tiempo tengan tasas de interés menores. Una de las opciones que evaluamos es emitir en alguna de las monedas europeas; son planes, estrategias, que no necesariamente son inminentes, pero forman parte de esa lógica de diversificación de mayores opciones y de cuidar el costo de financiamiento del país y asegurarnos de contribuir a que sean consistentes con los fundamentos macroeconómicos.

—¿Qué moneda?: ¿euros, libras, francos suizos...?

—Estamos explorando distintas opciones. Algunas de las monedas que menciona son opciones. Lo que buscamos es ir tratando de distribuir el flujo de financiamiento entre los distintos mercados, buscando no solo diversificar las monedas, sino también la base de clientes —no todos tienen la misma sensibilidad ante los fenómenos globales o ante los cambios de sentimiento del mercado—, además de ir profundizando en ese grupo de inversores que fuimos cultivando, llamados crossover investors; son los que no siempre invierten en países emergentes como Uruguay, sino que, por ejemplo, invierten en títulos de alta calificación corporativos de Estados Unidos, pero que si se comprimen mucho los retornos en ese mercado, hacen el crossover y pueden invertir en países como Uruguay.

También estamos buscando y seguimos buscando inversores ESG, que ponderan mucho los compromisos y la calidad ambiental de los países y su gobernanza y aspectos sociales, y buscamos un mayor acercamiento con los fondos soberanos de riqueza.

—¿El yuan chino es una alternativa?

—No lo estamos evaluando en este momento como una moneda posible de denominación de nuestro financiamiento. Lo que no significa que, eventualmente, podamos tener alguna aproximación a inversores de ese país que quieran invertir en nuestra deuda.

—¿Este gobierno planea emitir otro bono indexado a indicadores de cambio climático?

—Hablamos de continuidad de la política macroeconómica; el caso de las políticas ambientales es otro caso que se percibe como tal. Los indicadores del bono emitido en 2022 fueron establecidos con base en la Primera Contribución Nacional determinada en el 2017, o sea hace dos períodos de gobierno. El bono se desarrolló y se emitió conjuntamente por los ministerios del gobierno anterior, y es en este período de gobierno en que se están haciendo los máximos esfuerzos para lograr llegar a esa meta; a fin de este mes vamos a publicar el tercer reporte mensual anual del bono. Esa continuidad que tiene mucho de E, de environment, pero tiene mucho de G, de gobernanza, es muy apreciada por los inversores. El cumplimiento es importante desde un punto de vista reputacional, financiero, pero también para continuar afianzando la imagen de un país sostenible y en la avanzada en las políticas ambientales para atraer inversión extranjera directa y también para tener más apoyo y donaciones.

En concreto, las bases están y seguimos en conversaciones con los distintos ministerios, pero no hay nada inminente sobre la emisión de un nuevo bono sostenible o indexado a indicadores ambientales.

Por otro lado, desde fines de la administración pasada estamos en conversaciones con la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente para explorar e intercambiar ideas sobre la conveniencia y la factibilidad de desarrollar algún bono temático asociado a aspectos más de la naturaleza o de la biodiversidad. Pero eso tiene todavía un camino importante por recorrer; es clave desarrollar capacidades, es clave ser muy cuidadosos sobre qué indicadores se incluyen, qué compromisos están detrás, qué recursos se le asignan.

El ministro Oddone ha reafirmado la intención de que Uruguay siga en esta senda de desarrollar este tipo de instrumentos de financiamiento sostenibles. En ese sentido, previo a asumir su cargo, como consultor trabajó en un informe esponsorizado por Colombia, Kenia, Francia y Alemania que se llama The expert review on debt, climate and nature, que fue presentado en Washington, y es intención de Uruguay que ese informe pueda ser presentado aquí en el país este año y que, de alguna manera, se integre ya más oficialmente a este trabajo.