Bonos globales siguen bajando de precio; el gobierno hizo su primera emisión del año, más cara

En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó el martes 14 su primera emisión doméstica del año. Colocó el equivalente a US$ 47,2 millones de la serie 32 de Notas del Tesoro en unidades indexadas (UI) a la inflación. Fue a una tasa de corte de 3,45% real anual, que marcó otro aumento en el costo de endeudamiento convalidado por el gobierno.

Para todo el primer semestre del año, el MEF planifica subastar Notas por un total cercano al equivalente a US$ 600 millones. Según el calendario difundido, prevé tres emisiones por mes entre enero y junio: 1.350 millones en UI, 6.600 millones en unidades previsionales y 7.200 millones de pesos nominales.

El agente bursátil agregó que la especulación en torno al posicionamiento de Trump respecto a la guerra en Ucrania ya estaría generando que el precio del petróleo suba a nivel global. “Hay una cantidad de cosas que están en una situación de no saber qué va a pasar, y esa incertidumbre daña mucho a los mercados y genera volatilidad. Están bajando todos los bonos de rendimiento fijo del mundo, sean soberanos o corporativos”, resumió.

Fideicomiso

A través de la Bolsa Electrónica de Valores, se colocaron títulos asociados al Fideicomiso Financiero Camino a las Sierras por US$ 93 millones que financiarán la obra de la doble vía de la ruta 9, entre la 8 y la Interbalnearia.

La demanda fue por US$ 161,35 millones en el tramo competitivo; en el no competitivo, destinado a minoristas, no hubo interesados.

La serie 1 (US$ 26,5 millones adjudicados) amortiza el capital anualmente en octubre, hasta el 2033, y paga un interés del 5,9% anual en dólares. La serie 2 (US$ 42,75 millones) tiene una amortización en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas (con vencimiento a octubre de 2036) y el interés es de 5,9%. Los US$ 23,75 millones restantes de la emisión fueron adquiridos por el propio fideicomitente.

Intervención

Otra novedad de estos días fue la intervención con suspensión de actividades, la inmovilización de todos los activos propios y de clientes, así como la separación de autoridades del escritorio GBU (Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa), comunicada el jueves 9 por el Banco Central (BCU). La decisión se fundamentó en la realización de inversiones hechas por esa sociedad para una persona declarada incapaz y, a la postre, fallecida.

El Directorio del BCU también ordenó notificar de esta situación a la Fiscalía ante la eventual “consumación de conductas tipificadas como delito”.

Luego, el accionista principal de GBU, Álvaro Correa, señaló en un comunicado dirigido a clientes que la medida del regulador es injustificada porque lo que se cuestiona es la gestión de un único cliente. También aclaró que la situación no afecta la “solidez de la empresa ni con su capacidad para responder” frente a las inversiones de sus clientes.

En la BVM “hay una preocupación absolutamente lógica” por ese tipo de situaciones, que “afectan la confianza” en el mercado, comentó Urraburu, consultado al respecto.

Aclaró que la institución no trató formalmente el caso y la directiva está “dilatando la reunión hasta tener algún elemento más” de información. Urraburu consideró que el derecho a la presunción de inocencia “se aplica en este caso” y dijo que no opinará hasta que se demuestre la culpabilidad o inocencia de Correa.