Bonos en pesos se revalorizan tras días de “incertidumbre” por factores políticos

Las elecciones en Uruguay no suelen ser una amenaza para los inversores extranjeros que miran el país. Un comentario repetido es que las reglas se respetan y que las grandes líneas económicas continuarán más allá de que cada gobierno establezca sus matices. Pero los movimientos de estas semanas lograron, al menos, poner en duda esa creencia generalizada.

En las administradoras consideran que tener estos títulos era “atractivo” porque su precio llegó a reducirse entre tres y cuatro puntos por debajo de “la par”, una expresión de la jerga que hace referencia al valor nominal (100) del título. Las AFAP, por tanto, adquirieron el equivalente a US$ 400 millones de los bonos en pesos nominales —principalmente— y en unidades indexadas (UI) a la inflación, según la estimación de Sura.

Estas operaciones, explicó Hernández, tuvieron un efecto en la cotización del dólar. Si bien estos títulos son en moneda nacional, como se emiten en los mercados internacionales los compradores deben pagar en la divisa estadounidense. Las AFAP, sin embargo, no tienen en su caja disponibilidad en dólares y deben salir a comprarlos. Esto explicó la racha alcista que tuvo la divisa al comienzo de la semana y que se cortó ayer, miércoles 25.

Hernández consideró que la “salida” de los inversores extranjeros de la deuda uruguaya en pesos no está explicada por un único factor. Durante el último año, estos papeles tuvieron una “apreciación” con una cotización del dólar estable. Cuando estos actores comenzaron a “identificar incertidumbre” sobre los escenarios del futuro de Uruguay “empezaron a recortar las posiciones para asegurar buenos retornos”, agregó. “Compraron más barato, y la forma de maximizar la ganancia es vendiendo”, analizó el ejecutivo.

Los posibles “escenarios” a los que alude pueden reducirse a tres: la continuidad del gobierno de coalición, una administración del Frente Amplio o un gobierno de la izquierda con el plebiscito de la seguridad aprobado (que se asume de “baja probabilidad”).

A un mes de las elecciones nacionales, había “faltado información” sobre los lineamientos económicos de un futuro gobierno. “El de afuera puede dilucidar el mapeo de candidatos y, frente a la incertidumbre, es conveniente acotar ese riesgo”, afirmó Hernández, explicando la actitud de los inversores. “Si venías de buenos retornos y te encontrás con incertidumbre, sos proclive a vender”, añadió.

Pero la espuma que subió en las últimas semanas comenzó a descender entre la tarde del martes 24 y la mañana de este miércoles. Lo que cambió en estos días fue el anuncio de que Gabriel Oddone será el ministro de Economía si el Frente Amplio gana las elecciones y sus primeras declaraciones públicas, en las que se comprometió a continuar con el rumbo macroeconómico del país. “Al comenzar a expresarse el designado, se empieza a dilucidar cuáles van a ser los lineamientos. Después, si se cumplen o no, se verá. Pero (era importante) saber cuál sería la visión hacia adelante”, manifestó el gerente de Inversiones de AFAP Sura.

Las declaraciones de Oddone tuvieron “repercusiones” en el precio de los activos. “Tuvo un efecto en un freno en el alza del dólar y una pequeña revalorización positiva de los bonos en pesos”, destacó. Ayer el precio de los bonos en pesos tuvo una suba cercana a 1%.

La posibilidad de un plebiscito que —entre otras cosas— elimine las AFAP es uno de los factores que incidió, pero en “menor medida”, según Hernández. Su opinión no es compartida por otros actores del mercado. Sebastián Arena, jefe de Inversiones de Nobilis, dijo a Búsqueda que los inversores extranjeros comenzaron a vender sus posiciones en Uruguay cuando las encuestadoras mostraron que había chances de que el plebiscito se aprobara.

El “driver principal” es la enmienda constitucional que impulsa el PIT-CNT, sostuvo ese agente, ya que los cambios de gobierno no suelen verse como un problema para los inversores. “Lo realmente importante y lo que puede generar cambios es el plebiscito”, comentó.

Arena señaló que este shock no incidió en el precio de los bonos ni en el “riesgo país”, ya que no hubo movimientos en el spread. “Resulta llamativo, porque si tenés una reforma de este tipo perfectamente podría contagiar al riesgo país”, aseguró este asesor de inversiones. Explicó que esto se debió a que existe una “diferencia” entre los jugadores que operan en moneda local y los que tienen bonos en dólares. Los primeros son los que están más “empapados” de lo que pasa en la economía uruguaya y por eso decidieron vender sus posiciones. Quienes negocian papeles en dólares no manejan la misma “profundidad”.

Para Hernández, este es un argumento para asegurar que la incidencia del plebiscito en los últimos días se dio en menor medida. Si existiera un “riesgo crediticio inminente” se debería reflejar en el spread de los bonos en dólares. “El riesgo del plebiscito no es el primer factor que influyó en la predisposición de los inversores a salirse”, concluyó.

Después de haber subido por encima de 90 puntos básicos a comienzos de la semana, el “riesgo país” calculado por República AFAP bajó ayer a 88. Estas variaciones están en rangos relativamente normales.