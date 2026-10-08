Bonos uruguayos se desvalorizan; gobierno y agentes del mercado internalizan escenario de mayores tasas

En las últimas semanas se intensificó la tendencia a un aumento en los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos (EE.UU.) y también de países europeos y asiáticos, hasta ubicarse en máximos en varias décadas. Las preocupaciones de los inversores acerca de que la inflación se mantenga elevada, el elevado endeudamiento público y las mayores necesidades de endeudamiento para financiar la infraestructura de inteligencia artificial propiciaron ventas de esos activos.

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El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, le quitó dramatismo en una entrevista publicada por Axios el fin de semana, en el entendido de que no se trata de una corrida de los Treasuries por desconfianza en los mercados estadounidenses, sino que es un fenómeno extendido a otros activos soberanos.

Acompasando esos movimientos, también los Bonos Globales de Uruguay tuvieron una desvalorización en las últimas semanas. El índice de precios de estos títulos del gobierno en dólares calculado por Búsqueda se ubica en mínimos desde enero de 2025.

El ajuste de cotizaciones y rendimientos de las deudas soberanas es un dato relevante tanto para inversores como para los emisores que buscan fondeo en los mercados.

“Estamos ante un costo de financiamiento más elevado que el que hemos tenido, yo diría que en los últimos 25 años. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir desde principios del siglo XXI en un escenario de tasas relativamente bajas, incluso en algún momento de tasas nulas. Esto para un país endeudado como es Uruguay, y un país que requiere de financiamiento permanente, es un elemento relevante porque estamos ingresando en un período de consolidación, y así lo prevén la mayoría de los observadores y analistas globales, de restricciones al financiamiento externo importante. Por lo tanto, esto determina que la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal se vuelven mucho más relevantes precisamente porque el escenario de acceso a financiamiento se vuelve mucho más restrictivo”, afirmó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el martes 6 en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

La tasa del bono de referencia de EE.UU. a 30 años alcanzó a 5,6% hace pocos días, el mayor registro nominal y real desde 2005, comentó el gerente senior de CPA/Ferrere, Nicolás Cichevski, en una charla para clientes el jueves 1. Para Uruguay —dijo— este escenario supone condiciones más restrictivas para la inversión privada y el financiamiento del sector público.

En un contexto de deterioro fiscal y elevado endeudamiento de las principales economías, los precios de los bonos de renta fija bajaron. Este nuevo escenario “pesa” para un país con el nivel de endeudamiento que tiene Uruguay, coincidió el economista Isaac Alfie en una columna publicada esta semana en El País.

El corredor de bolsa Ángel Urraburu afirmó a Búsqueda que las futuras emisiones del gobierno serán más caras, aunque descartó dificultades para colocarlas. “Si paga la tasa que están pagando los otros bonos”, las coloca bien. “El tema” es que son más caras, sostuvo.

El jefe de Mesa de Inversiones del escritorio de bolsa Nobilis, Sebastián Arena, señaló que, si las condiciones internacionales mejoran hacia fin de año, podría abrirse una “ventana atractiva” para que Uruguay vuelva a financiarse en moneda local “a un costo históricamente bajo”.

Por su lado, el asesor financiero de Balanz Federico Lacurcia destacó que Uruguay mantiene el menor “riesgo país” de la región. Recomendó no concentrar toda la inversión en un único momento; “una buena estrategia es entrar de forma escalonada, sin intentar adivinar el piso”. Para quienes no estén dispuestos a asumir una elevada volatilidad en la valoración de sus activos, aconsejó posicionarse en vencimientos intermedios y evitar las colocaciones de muy larga duración.

El futuro

“Podría ser que el mayor ajuste ya lo hayamos visto”, afirmó Lacurcia, aunque consideró “difícil asegurar una pronta recuperación” de los precios de los bonos.

La gerenta de ventas de la corredora de bolsa Puente, Denisse Toledo, expresó que este fenómeno “podría extenderse”. Refiriéndose a la política monetaria en EE.UU., señaló que “el mercado asigna una probabilidad cercana al 80% a una nueva suba (de tasas) de 25 puntos básicos en diciembre y del 72% a otra suba adicional de 25 puntos básicos”. Toledo no descarta que los bonos “presenten niveles de entrada aún más atractivos en los próximos meses”.

Desde Nobilis, Arena sostuvo que las perspectivas de mayor crecimiento en EE.UU. impulsadas por la inteligencia artificial, junto con las presiones fiscales, configuran un escenario propicio para que las tasas permanezcan elevadas.