Cadenas remarcaron precios tras el anuncio de una fusión supermercadista

En octubre de 2012, Ta-Ta S.A. llegó a un acuerdo inicial con las entidades que conformaban el grupo Multi Ahorro para quedarse con la totalidad del paquete accionario y, menos de un mes después, la adquisición se anunció públicamente. Luego vino un proceso formal, que terminó, en marzo de 2013, con la fusión que unió a dos de las mayores cadenas de supermercados del país, consolidando una red geográficamente complementaria.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esa operación tuvo algunos efectos en el mercado que fueron analizados por dos investigadores en un documento de trabajo publicado hace pocos días por el Banco Central (BCU): entre otras cosas, los precios de los productos comercializados por las cadenas involucradas en la fusión aumentan aproximadamente 2,1% durante la ventana previa a que la operación se completara, y se produjeron incrementos “menores pero significativos” en los supermercados competidores.

El estudio señala que las fusiones en el comercio minorista se encuentran entre las operaciones más frecuentemente analizadas en el marco de la política de competencia. Sin embargo, su evaluación suele centrarse en los efectos sobre los precios dentro de las empresas que se fusionan, dejando a menudo de lado otras dimensiones estratégicas de la competencia. En los mercados minoristas de productos múltiples, los supermercados compiten no solo en precios, sino también en la amplitud de su surtido y en el posicionamiento vertical de los productos dentro de las categorías. Además, las fusiones pueden alterar el entorno competitivo al que se enfrentan los rivales que no participan en la operación, quienes, a su vez, ajustan sus propias decisiones de precios y oferta de artículos; ignorar esto puede conducir a una evaluación incompleta, sostienen los investigadores Fernando Borraz, economista del BCU, y Flavia Roldán, de la Universidad ORT.

En ese sentido, su evaluación a posteriori de la fusión entre Ta-Ta y Multi Ahorro presta especial atención a la temporalidad de las respuestas de las empresas y a los efectos indirectos sobre los rivales que no participaron en la fusión, a partir de datos de precios de productos e información exhaustiva sobre el surtido por tienda en Montevideo.

El análisis describe que el sector retail de artículos básicos en Uruguay se caracteriza por la coexistencia de un “número reducido de grandes cadenas nacionales de supermercados” y una cantidad “considerable” de cadenas más pequeñas y tiendas independientes. En el momento de la fusión, estaba dominado por cuatro cadenas con múltiples sucursales que operaban en todo el país: Ta-Ta, Multi Ahorro, Grupo Disco (que opera las marcas Disco, Devoto y Géant) y Tienda Inglesa. Aunque compiten en mercados locales, su estructura de múltiples establecimientos y su gestión centralizada implican que las decisiones estratégicas —en particular, las políticas de precios y de surtido— pueden coordinarse dentro de cada cadena.

Los investigadores consideran que el “breve intervalo” entre el acuerdo inicial, el anuncio público, la notificación a la autoridad de defensa de la competencia y la finalización de la transacción “sugiere una incertidumbre regulatoria limitada y justifica nuestro enfoque en los ajustes previos al cierre”.

Para el análisis empírico, distinguieron un período base previo a la fusión, que abarca hasta setiembre de 2012, y otro de “transición” (de octubre de 2012 a febrero de 2013), un intervalo que abarca tanto el acuerdo privado inicial como el anuncio, lo que permite considerar posibles ajustes anticipatorios y respuestas graduales del mercado a medida que la operación se materializaba y se hacía pública. Por último, el período posterior a la fusión comienza en marzo de 2013.

Las consecuencias principales se observan en torno al anuncio y al período previo al cierre de la fusión, más que tras la formalización legal de la operación. Los precios aumentan en torno a 2,1% en Ta-Ta y Multi Ahorro, mientras que en las otras grandes cadenas también hubo remarques. El documento del BCU no profundiza en las posibles explicaciones para esa reacción.

En relación con el surtido ofrecido por los súper, los efectos se concentran igualmente en torno al período del anuncio de la fusión. De todos modos, los investigadores aclaran que no hallaron efectos sólidos sobre la variedad en el caso de las empresas que se fusionan, mientras que la evidencia sobre la variedad entre los competidores depende de la métrica utilizada. Además, observaron que la respuesta de los competidores ante esta fusión tiene un alcance general en el mercado, en lugar de limitarse a una reacción estrictamente local desde la perspectiva geográfica.

Dispersión de precios

Otro documento de trabajo del BCU, también publicado recientemente, estudia la evolución de largo plazo de la dispersión de precios minoristas utilizando casi 18 años (2007-2024) de precios de productos comercializados en supermercados en Montevideo. La diferencia relativa en los precios mostró una tendencia creciente, con un aumento acumulado de alrededor de 3,5 puntos porcentuales entre el inicio y el final del período (equivalente a casi cuatro quintos de su nivel inicial); este incremento aparece en todos los márgenes de comparación considerados.

Conforme con este estudio, la divergencia es principalmente un fenómeno verificado entre cadenas; la dispersión dentro de una misma empresa supermercadista se mantiene baja y estable, mientras que la dispersión entre diferentes firmas del sector es mayor y crece persistentemente. Según los autores, la competencia local entre comercios es el correlato más fuerte de los niveles de dispersión, pero no explica diferencias en la velocidad a la que la dispersión aumenta. En cambio, la uniformidad con que los comercios cubren los productos de una misma categoría es la característica más asociada a diferencias en la velocidad de crecimiento de la dispersión, especialmente en las especificaciones agregadas y entre cadenas.

La investigación se realizó utilizando una base de datos con precios diarios para 154 productos, los cuales representan el 15,6% de la cesta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Ta-Ta, que pertenecía al grupo del empresario argentino Francisco De Narváez, cambió de dueño a comienzos de este año al ser adquirida por el conglomerado paraguayo Vierci, que como parte de la transacción también se quedó con las tiendas BAS y la cadena de farmacias San Roque.