“Caja de profesionales”: director insiste en que las proyecciones son negativas pese a la ley de rescate

En la última edición de Búsqueda , el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, hizo alusión a la “irresponsabilidad” de algunos actores políticos y directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), que “generan alarma en los afiliados” cuando afirman “sin fundamentación” que la ley aprobada en el Parlamento a principios de julio para evitar su default “no resuelve la sostenibilidad financiera del instituto”.

Fernando Rodríguez Sanguinetti, integrante del Directorio de la CJPPU en representación de los afiliados, dijo a Búsqueda que tiene en su poder hace más de un mes proyecciones elaboradas por los servicios técnicos de la institución —al momento confidenciales— que “en ninguno de los años dan un resultado positivo”, salvo en 2026. Rodríguez Sanguinetti mencionó eso al haber sido aludido la semana pasada en Búsqueda por el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico.

Di Doménico también apuntó que la CJPPU está incurriendo en “mala praxis desde el punto de vista de la gestión de la organización” porque no cuenta con un gerente general. Rodríguez Sanguinetti explicó que Virginia Romero —actual vicepresidenta— es quien está cumpliendo provisoriamente esas funciones. El directorio tomó la decisión de liberar el cargo a mediados de 2023, ya que quien lo ocupaba tenía una retribución superior a $ 600.000, y “la caja no está en condiciones de afrontar ese tipo de sueldo”.

El tema fue postergado y, según Rodríguez Sanguinetti, la idea es que el próximo directorio lo atienda implementando una “escala de sueldos razonable”, algo que guarda dificultades porque “hay convenios colectivos” en medio. El director de la CJPPU responsabilizó a las autoridades anteriores por apoyar dichos convenios “siempre arrancados bajo la amenaza de apagar la llave, como decían, y dejar a la caja sin pagar jubilaciones y sin cobrar los ingresos”.

En cuanto a los dichos del director de Seguridad Social sobre que el directorio de la paraestatal no está mostrando proactividad en la implementación de la nueva ley y continúa “en la misma inercia de antes”, Rodríguez Sanguinettí lo negó rotundamente y aseguró que los cambios normativos se están aplicando en su totalidad.

Comisión

El principal descontento vinculado a la “caja de profesionales” entre algunas figuras de la oposición es que el Poder Ejecutivo todavía no instaló la Comisión de Expertos en Seguridad Social abocada a la reforma de esa institución, tal como establece la ley de salvataje. Di Doménico aclaró que la instalación se dará una vez reglamentada la ley y que no es conveniente apurar el proceso. Agregó que la comisión es de carácter consultivo, y que la norma no la obliga en ningún punto a realizar “reformas estructurales” por una insuficiencia de la ley, tal como señalan otros.

Hoy, jueves 4, el Poder Ejecutivo le presentará al Directorio de la CJPPU su propuesta de reglamentación. Para Rodríguez Sanguinetti, urge la pronta puesta en marcha del órgano, especialmente porque la Corte Electoral fijó la elección de nuevas autoridades de la caja para el próximo 10 de diciembre, oportunidad en la que él mismo se postulará a reelección.

El próximo directorio será honorario, tal como definió la nueva ley.