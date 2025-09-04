  • Cotizaciones
    Secretaria de finanzas del Partido Comunista toma “licencia” como medida de “precaución” ante investigación de fiscalía

    Laura Alberti, quien también es secretaria de finanzas del Sunca, es indagada en la investigación por desvíos de dinero del Fondo de Vivienda de la Construcción

    Laura Alberti durante una movilización del Sunca.

    Laura Alberti durante una movilización del Sunca.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Búsqueda | Martín Mocoroa
    Por Santiago Sánchez y Martín Mocoroa

    La dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) Laura Alberti dejó de desempeñarse como secretaria de finanzas del Partido Comunista, dijeron a Búsqueda fuentes de ese sector político. La decisión está vinculada a la investigación que lleva adelante la fiscalía por los desvíos de dinero registrados en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

    De acuerdo con las fuentes consultadas, Alberti está de “licencia” y se trata de una medida de “precaución”. Según explicaron, la dirigente “no maneja más los recursos del partido”.

    A diferencia de lo decidido en la interna comunista, Alberti sigue desempeñando sus tareas en el Sunca, donde también tiene el cargo de secretaria de finanzas.

    Proveniente de una rama minoritaria para el Sunca, como la de la cerámica, y en un gremio con afiliación masculina en su gran mayoría, la figura de Alberti ganó espacio en la última década en la actividad sindical. La dirigente, perteneciente a la lista 658, cercana al Partido Comunista, llegó a integrar el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT años atrás y a liderar la Secretaría de Organización, considerada como una de las más importantes.

    En paralelo, tras el Congreso del Partido Comunista de 2022, fue nombrada secretaria de finanzas de esa colectividad política.

    En el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno por los desvíos de dinero del Fosvoc, Alberti fue mencionada en las declaraciones de varios testigos e indagados. A raíz de esas menciones es actualmente una de las 12 personas indagadas en la causa, por la que fueron condenados en junio tres exdirigentes del Sunca pertenecientes a la lista 658: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero.

    La investigación de fiscalía se inició tras una denuncia presentada por la directiva del Fosvoc, compuesta por dos delegados del Sunca y dos de las cámaras empresariales del sector, luego de que una auditoría detectara maniobras irregulares superiores a los US$ 800.000 solo en 2024. Con el avance se constató que el volumen del desvío de fondos supera los US$ 1,1 millones entre 2023 y 2024.

    Los tres condenados hasta ahora reconocieron su participación en las maniobras irregulares, pero dijeron que no se quedaban con todo el dinero, sino que una parte se destinaba a la financiación de actividades del Sunca y del Partido Comunista. Según sus testimonios, respondían a mandos superiores del sindicato. Esta es una línea de investigación que la fiscalía sigue.

    En junio, cuando el nombre de Alberti volvió a ser mencionado en las declaraciones de los tres condenados, junto con el de otros referentes como el del senador Óscar Andrade y el del diputado Daniel Diverio, los tres recibieron el respaldo partidario a través de un comunicado público: “El Partido Comunista respalda con firmeza a Laura Alberti y a los compañeros mencionados por los sujetos condenados por graves delitos. En particular a Óscar Andrade y Daniel Diverio, que, cumpliendo lo que habían manifestado públicamente, presentaron un escrito ante fiscalía poniéndose a disposición para declarar como testigos en la investigación”.

    Por esos días, Andrade también dedicó palabras de apoyo para la secretaria de finanzas del Sunca y del Partido Comunista. “La respaldo a muerte a Laura Alberti”, dijo en el programa radial Fácil desviarse el 20 de junio.

