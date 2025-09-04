  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    Valentina dos Santos solicitó su reingreso al Partido Nacional

    La exdiputada había renunciado al partido tras el pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas y fue inhibida por el directorio de ser candidata a intendenta por los blancos

    Valentina dos Santos.

    Valentina dos Santos.

    FOTO

    Adhoc- Javier Calvelo
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    El lunes 1, mientras se abordaban distintos temas de coyuntura en la sesión del Directorio del Partido Nacional, su presidente, Álvaro Delgado, hizo un alto en los asuntos del día para comunicar que la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas había enviado una carta para solicitar formalmente su reingreso al partido. No hubo reacciones de los otros miembros de la mesa ni se agregaron comentarios. Delgado solo informó de esta situación como si fuera un trámite más. Si no hay voces discordantes, Dos Santos volverá a estar afiliada al Partido Nacional, dijeron a Búsqueda fuentes nacionalistas.

    Envuelta en un escándalo político por abuso de funciones y el pago irregular de horas extras a funcionarios de la comuna artiguense que involucró también al propio intendente Pablo Caram, Dos Santos había renunciado al Partido Nacional a mediados de julio de 2024. Lo hizo a través de una escueta nota en la que señalaba que, “a los efectos de deslindar al partido del proceso” judicial que la involucraba, dimitía como miembro afiliado al partido y a los diferentes organismos que integraba. Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. Y por entonces pretendía competir como candidata a intendenta en las elecciones municipales de mayo de 2025. “Valentina puede ser candidata, y seguramente será la próxima intendenta de Artigas”, dijo el actual jefe comunal de ese departamento, Emiliano Soravilla, que en ese momento había asumido como diputado en sustitución de Dos Santos. “Volverá, arrancará con su cuadernola a recorrer el departamento y seguirá cumpliendo con la gente”, afirmó en rueda de prensa.

    Ley de Presupuesto

Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

Por Redacción Búsqueda
    Ley de Presupuesto

    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

    Por Redacción Búsqueda
    la semana vista por junior
    Humor

    La semana vista por Junior

    Por Junior

    Sin embargo, había una corriente de pensamiento en la dirigencia blanca que clamaba por sanciones ejemplarizantes para desactivar cualquier archivo en contra antes de la campaña electoral nacional y departamental. En ese momento, mediados del año pasado, el directorio resolvió aceptar su renuncia y también se le prohibió usar el lema partidario.

    Dos Santos cumplió su condena el 14 de enero de este año, y en febrero el propio Soravilla envió al directorio blanco una solicitud de reconsideración de la inhabilitación de los derechos partidarios a la exdiputada. Pero el directorio resolvió por unanimidad ratificar su inhibición. Soravilla fue el candidato a intendente por los blancos y Dos Santos —desafiliada del partido— fue la cara visible de la campaña que terminó con los blancos nuevamente al frente de la Intendencia de Artigas. “No vale la pena mirar para atrás. La dicha de poder trabajar por mi pueblo es lo más lindo que hay. Tengo un agradecimiento especial para todos los que hicieron esto posible. Gracias a todo el pueblo de Artigas”, dijo Dos Santos en rueda de prensa la noche de la victoria departamental.

    Tres ediles suspendidos

    En tanto, en la noche del miércoles 3, el Directorio del Partido Nacional resolvió la “suspensión inmediata de los derechos partidarios” de los exediles de Maldonado Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez. La jueza Gabriela Aspiroz formalizó la investigación penal contra dos exediles y expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, imputados por delitos de corrupción. Fueron formalizados por un delito continuado de fraude especialmente agravado —con penas de 12 meses a seis años de prisión— y un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, castigado con entre dos y ocho años de prisión. En el caso de Sánchez, se lo investiga como coautor, mientras que Correa figura como autor. El tercer exedil, Infante, no compareció ante la audiencia y la Justicia libró una orden de detención.

    De acuerdo a la resolución del directorio firmada por Delgado, los tres imputados “no podrán ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial”. “El Partido Nacional asume esta situación con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre por el apego a derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista”, concluye la resolución.

    Ripoll a Asuntos Sociales

    Por estos días se empezaron a conformar las distintas comisiones que funcionarán dentro del Partido Nacional. Hay algunos nombres confirmados. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Sociales estará la excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll. La Comisión de Ética estará integrada por el exministro de la Suprema Corte de Justicia José Chediak y la exsenadora Carmen Asiaín. Y en la Comisión de Doctrina estarán el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera y la exsubsecretaria de Educación Ana Ribeiro.

    Ministerio de Ambiente

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Ley de Presupuesto

    Política arancelaria de Donald Trump tendrá impactos "moderadamente negativos" para Uruguay, según sondeo

Por Redacción Búsqueda

    Por Federica Ham
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump

    Política arancelaria de Donald Trump tendrá impactos “moderadamente negativos” para Uruguay, según sondeo

    Por Redacción Búsqueda

    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

Por Redacción Búsqueda

    Parlamento: empieza la discusión del Presupuesto sin rechazos categóricos

    Por Redacción Búsqueda
    Ana Ferraris en su oficina de Junta de Transparencia y Ética Pública en Montevideo.

    El presupuesto asignado a la “junta anticorrupción” no es consistente con el eslogan de “que gobierne la honestidad”, dice su presidenta

    Conrado Ramos. 

    Uruguay seguirá avanzando en reformas de la gestión estatal, pero en “slow motion”, opina Conrado Ramos

    Por Ismael Grau
    Laura Alberti durante una movilización del Sunca.

    Secretaria de finanzas del Partido Comunista toma “licencia” como medida de “precaución” ante investigación de fiscalía

    Por  Santiago Sánchez  y Martín Mocoroa