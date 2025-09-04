Valentina dos Santos solicitó su reingreso al Partido Nacional

La exdiputada había renunciado al partido tras el pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas y fue inhibida por el directorio de ser candidata a intendenta por los blancos

El lunes 1, mientras se abordaban distintos temas de coyuntura en la sesión del Directorio del Partido Nacional, su presidente, Álvaro Delgado, hizo un alto en los asuntos del día para comunicar que la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas había enviado una carta para solicitar formalmente su reingreso al partido. No hubo reacciones de los otros miembros de la mesa ni se agregaron comentarios. Delgado solo informó de esta situación como si fuera un trámite más. Si no hay voces discordantes, Dos Santos volverá a estar afiliada al Partido Nacional, dijeron a Búsqueda fuentes nacionalistas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Envuelta en un escándalo político por abuso de funciones y el pago irregular de horas extras a funcionarios de la comuna artiguense que involucró también al propio intendente Pablo Caram, Dos Santos había renunciado al Partido Nacional a mediados de julio de 2024. Lo hizo a través de una escueta nota en la que señalaba que, “a los efectos de deslindar al partido del proceso” judicial que la involucraba, dimitía como miembro afiliado al partido y a los diferentes organismos que integraba. Dos Santos fue condenada a seis meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. Y por entonces pretendía competir como candidata a intendenta en las elecciones municipales de mayo de 2025. “Valentina puede ser candidata, y seguramente será la próxima intendenta de Artigas”, dijo el actual jefe comunal de ese departamento, Emiliano Soravilla, que en ese momento había asumido como diputado en sustitución de Dos Santos. “Volverá, arrancará con su cuadernola a recorrer el departamento y seguirá cumpliendo con la gente”, afirmó en rueda de prensa.

Sin embargo, había una corriente de pensamiento en la dirigencia blanca que clamaba por sanciones ejemplarizantes para desactivar cualquier archivo en contra antes de la campaña electoral nacional y departamental. En ese momento, mediados del año pasado, el directorio resolvió aceptar su renuncia y también se le prohibió usar el lema partidario.

Dos Santos cumplió su condena el 14 de enero de este año, y en febrero el propio Soravilla envió al directorio blanco una solicitud de reconsideración de la inhabilitación de los derechos partidarios a la exdiputada. Pero el directorio resolvió por unanimidad ratificar su inhibición. Soravilla fue el candidato a intendente por los blancos y Dos Santos —desafiliada del partido— fue la cara visible de la campaña que terminó con los blancos nuevamente al frente de la Intendencia de Artigas. “No vale la pena mirar para atrás. La dicha de poder trabajar por mi pueblo es lo más lindo que hay. Tengo un agradecimiento especial para todos los que hicieron esto posible. Gracias a todo el pueblo de Artigas”, dijo Dos Santos en rueda de prensa la noche de la victoria departamental.

Tres ediles suspendidos En tanto, en la noche del miércoles 3, el Directorio del Partido Nacional resolvió la “suspensión inmediata de los derechos partidarios” de los exediles de Maldonado Darwin Correa, Alexandro Infante y José Luis Sánchez. La jueza Gabriela Aspiroz formalizó la investigación penal contra dos exediles y expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, imputados por delitos de corrupción. Fueron formalizados por un delito continuado de fraude especialmente agravado —con penas de 12 meses a seis años de prisión— y un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, castigado con entre dos y ocho años de prisión. En el caso de Sánchez, se lo investiga como coautor, mientras que Correa figura como autor. El tercer exedil, Infante, no compareció ante la audiencia y la Justicia libró una orden de detención.