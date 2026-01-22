  • Cotizaciones
    jueves 22 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Decisiones tributarias alimentan cruces políticos entre oficialismo y oposición

    El criterio del Poder Ejecutivo de adecuar el valor de la BPC según la evolución de la inflación es “un nuevo ajuste tributario para recaudar más”, señalan desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, sumándose a cuestionamientos desde la oposición política

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Algunos ajustes tarifarios y decisiones impositivas del Poder Ejecutivo instalaron, en este comienzo de año, debates en torno a cuestiones tributarias, con el trasfondo de la realidad fiscal.

    Leé además

    Fernando Pereira.
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Militante en una movilización del PIT-CNT.
    Sindicalismo

    El impuesto al 1% más rico alinea a las corrientes del PIT-CNT tras un período de tensiones

    Por Martín Mocoroa

    Los ajustes de algunas tarifas públicas —en particular la de OSE, por encima de las del resto— y, esta semana, la decisión de retomar el criterio de actualizar en 2026 el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice de Precios al Consumo —más un 20% de su variación anual, facultado por la ley— produjeron nuevos cruces políticos.

    El Ministerio de Economía alegó que el ajuste de la BPC siguiendo la evolución de la inflación “permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones” asociadas a esa unidad de cuenta, a la vez que “mantiene el valor de mínimos y franjas del IRPF e IASS alineados con la evolución del costo de vida”.

    Sin embargo, algunos políticos del Partido Nacional y economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) le atribuyeron a esa decisión la intención de pretender mejorar las cuentas públicas por la vía impositiva. “Un nuevo ajuste tributario para recaudar más. (...) Todo indica que la situación fiscal es compleja”, escribió en la red social X Ramiro Correa, economista jefe de ese think tank, antes asesor de la ministra de Economía Azucena Arbeleche en el gobierno de la coalición republicana.

    Ante cálculos del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) según los cuales los consumidores entre marzo y diciembre del año pasado pagaron US$ 88 millones de “sobreprecios” por la nafta y el gasoil, tomando como unidad de medida el Precio de Paridad de Importación, el Poder Ejecutivo hizo sus descargos.

    En un comunicado conjunto difundido ayer, miércoles 21, los ministerios de Industria y de Economía defendieron las “mejoras en la fijación de precios de los combustibles” resueltas el año pasado y objetaron esa estimación del CEPP por “incurrir en un error de sobreestimación”. La declaración de las carteras agregó que “la metodología no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal”.

    Sumando temas a esta nutrida discusión impositiva, en los últimos días Cabildo Abierto insistió en su propuesta de gravar con IVA la venta de cannabis legal y la gremial de estacioneros reclamó quitar beneficios fiscales a la comercialización de vehículos eléctricos, al tiempo que el senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó los valores de la patente de rodados que cobra el Sucive y, ante la exigencia de pagar conjuntamente las multas atrasadas, convocó a una “rebelión del contribuyente”.

    Selección semanal
    Acuerdo comercial

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    Entrevista

    Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Edinson Lanza durante su intervención en la OEA, en Washington.

    Para Uruguay, la “transición” en Venezuela debe incluir la liberación de presos políticos y restablecer la libertad de expresión

    Por Redacción Búsqueda
    Dólares y pesos uruguayos.

    El dólar profundiza su caída y queda por debajo de los $ 38 en el mercado “interbancario”

    Por Redacción Búsqueda
    Con más de 1 millón de km² distribuidos entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el acuífero Guaraní constituye una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo.

    Al igual que Uruguay, la Inteligencia de Brasil advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Seccional 2 de Montevideo.

    Citación policial a reportero de 'El País' por un artículo periodístico despierta preocupación

    Por Redacción Búsqueda