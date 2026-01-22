Decisiones tributarias alimentan cruces políticos entre oficialismo y oposición

El criterio del Poder Ejecutivo de adecuar el valor de la BPC según la evolución de la inflación es “un nuevo ajuste tributario para recaudar más”, señalan desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, sumándose a cuestionamientos desde la oposición política

Algunos ajustes tarifarios y decisiones impositivas del Poder Ejecutivo instalaron, en este comienzo de año, debates en torno a cuestiones tributarias, con el trasfondo de la realidad fiscal.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Ya en diciembre se habían suscitado cuestionamientos al gobierno por las modificaciones en los topes de devoluciones del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en el Costo Promedio Equivalente, con la acusación desde la oposición de ser un “zarpazo fiscal”.

Los ajustes de algunas tarifas públicas —en particular la de OSE, por encima de las del resto— y, esta semana, la decisión de retomar el criterio de actualizar en 2026 el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por el Índice de Precios al Consumo —más un 20% de su variación anual, facultado por la ley— produjeron nuevos cruces políticos.

El Ministerio de Economía alegó que el ajuste de la BPC siguiendo la evolución de la inflación “permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones” asociadas a esa unidad de cuenta, a la vez que “mantiene el valor de mínimos y franjas del IRPF e IASS alineados con la evolución del costo de vida”.

Sin embargo, algunos políticos del Partido Nacional y economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) le atribuyeron a esa decisión la intención de pretender mejorar las cuentas públicas por la vía impositiva. “Un nuevo ajuste tributario para recaudar más. (...) Todo indica que la situación fiscal es compleja”, escribió en la red social X Ramiro Correa, economista jefe de ese think tank, antes asesor de la ministra de Economía Azucena Arbeleche en el gobierno de la coalición republicana.