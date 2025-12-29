  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Japan Credit Rating cree que, bajo el nuevo marco de política fiscal aprobado por el gobierno, se evitará un “aumento significativo de la deuda pública”

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    FOTO

    MEF
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Aunque sin el peso de las calificadoras más conocidas en los mercados financieros, Japan Credit Rating (JCR) se sumó a las agencias que ven de manera positiva a Uruguay y su deuda, pese al deterioro fiscal reciente. JCR ratificó la calificación “A–” del endeudamiento soberano del país y su perspectiva “estable”.

    Esta no es una evaluación solicitada por el gobierno, a diferencia de las que contrata, por ejemplo, con Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch Ratings.

    Leé además

    Ministro Gabriel Oddone. 
    Deuda pública

    Fitch ratifica nota a Uruguay, señala “amplia continuidad política” y proyecta consolidación fiscal lenta

    Por Ismael Grau
    Sede del Ministerio de Economía.
    Finanzas públicas

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda

    La nota asignada por JCR se sustenta en la “resiliencia del país a las perturbaciones externas, la gestión fiscal prudente y la estabilidad del sistema financiero”. Por otro lado, ve limitaciones por su estructura económica, susceptible a factores externos, como el desempeño económico de otros países y las condiciones climáticas, señaló en un comunicado fechado el jueves 25.

    Agrega que el gobierno “ha formulado un nuevo marco de política fiscal y pretende aplicar una gestión fiscal prudente, que incluye el establecimiento de un límite máximo para la relación entre la deuda pública neta y el Producto Interno Bruto” (PIB). JCR tuvo en cuenta todo esto para ratificar la calificación de Uruguay y su perspectiva.

    Crecimiento económico, déficit y deuda

    La agencia prevé que el crecimiento anual del PIB real se mantenga en torno al 2% a mediano plazo.

    El informe, firmado por los analistas Atsushi Masuda y Shinji Asano, plantea, por otro lado, que se proyecta que el déficit fiscal aumente a alrededor del 4% del Producto al cierre de 2025, impulsado por pagos “pospuestos durante la administración anterior”, los aumentos salariales del sector público y el incremento del gasto en seguridad social, entre otros factores.

    La agencia, con base en Tokio, describe que, ante esta situación, el gobierno de Yamandú Orsi estableció un nuevo marco de política fiscal en su plan presupuestario quinquenal (2025-2029). Estableció el objetivo a mediano plazo de mantener su deuda neta por debajo del 65% del PIB, a la vez que definió objetivos operativos complementarios a corto plazo para el balance fiscal estructural y el endeudamiento neto anual. Menciona que también incluyó medidas para la mejora de la recaudación tributaria, con el objetivo de reducir gradualmente el déficit fiscal para 2029.

    “Si bien la relación deuda pública/PIB está aumentando debido a los déficits fiscales, JCR sostiene que se mantendrá una gestión fiscal prudente y el control de la deuda bajo el nuevo marco de política fiscal y que se evitará un aumento significativo de la deuda pública”.

    Embed

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Turismo

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

    Por Leonel García
    Enseñanza

    ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Vista del Puerto de Montevideo.

    Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

    Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

    Por Ismael Grau
    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Del matrimonio igualitario a la eutanasia: 25 leyes que ubicaron a Uruguay en el mapa global

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Vista aérea de la península de Punta del Este. 

    Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

    Por Redacción Búsqueda