Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Aunque sin el peso de las calificadoras más conocidas en los mercados financieros, Japan Credit Rating (JCR) se sumó a las agencias que ven de manera positiva a Uruguay y su deuda, pese al deterioro fiscal reciente. JCR ratificó la calificación “A–” del endeudamiento soberano del país y su perspectiva “estable”.

Esta no es una evaluación solicitada por el gobierno, a diferencia de las que contrata, por ejemplo, con Standard & Poor’s, Moody’s o Fitch Ratings.

La nota asignada por JCR se sustenta en la “resiliencia del país a las perturbaciones externas, la gestión fiscal prudente y la estabilidad del sistema financiero”. Por otro lado, ve limitaciones por su estructura económica, susceptible a factores externos, como el desempeño económico de otros países y las condiciones climáticas, señaló en un comunicado fechado el jueves 25.

Agrega que el gobierno “ha formulado un nuevo marco de política fiscal y pretende aplicar una gestión fiscal prudente, que incluye el establecimiento de un límite máximo para la relación entre la deuda pública neta y el Producto Interno Bruto” (PIB). JCR tuvo en cuenta todo esto para ratificar la calificación de Uruguay y su perspectiva.

Crecimiento económico, déficit y deuda

La agencia prevé que el crecimiento anual del PIB real se mantenga en torno al 2% a mediano plazo.

El informe, firmado por los analistas Atsushi Masuda y Shinji Asano, plantea, por otro lado, que se proyecta que el déficit fiscal aumente a alrededor del 4% del Producto al cierre de 2025, impulsado por pagos “pospuestos durante la administración anterior”, los aumentos salariales del sector público y el incremento del gasto en seguridad social, entre otros factores.

La agencia, con base en Tokio, describe que, ante esta situación, el gobierno de Yamandú Orsi estableció un nuevo marco de política fiscal en su plan presupuestario quinquenal (2025-2029). Estableció el objetivo a mediano plazo de mantener su deuda neta por debajo del 65% del PIB, a la vez que definió objetivos operativos complementarios a corto plazo para el balance fiscal estructural y el endeudamiento neto anual. Menciona que también incluyó medidas para la mejora de la recaudación tributaria, con el objetivo de reducir gradualmente el déficit fiscal para 2029.

“Si bien la relación deuda pública/PIB está aumentando debido a los déficits fiscales, JCR sostiene que se mantendrá una gestión fiscal prudente y el control de la deuda bajo el nuevo marco de política fiscal y que se evitará un aumento significativo de la deuda pública”.