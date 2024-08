Cámara de Turismo advierte caída del presupuesto destinado a impulsar al sector

El Ministerio de Turismo (Mintur) ejecutó un promedio de US$ 16,1 millones por año en el período 2016-2023, según informó la cámara del sector (Camtur), el jueves 8, en una actividad con candidatos presidenciales. En pesos constantes, la cifra significa que la ejecución del ministerio se ha venido reduciendo con el transcurso de los años y en ese período la caída fue de un 27%. Esos datos surgieron de un análisis realizado por la gremial empresarial y la consultora PwC.

El Mintur destina el 53% de su presupuesto a gastos de funcionamiento, el 35% a las remuneraciones y el 12% restante a las inversiones. La cartera ejecutó el año pasado gastos por $ 662 millones (unos US$ 17 millones, convertidos al tipo de cambio promedio anual), el 87% del total que tenía asignado, según la Rendición de Cuentas.

Durante el período que analizó PwC, los ingresos de divisas producidos por el sector turístico promediaron los US$ 1.875 millones anuales desde 2016. La ejecución del Mintur, por tanto, representó menos del 1% del monto que produjo la actividad, agrega el informe. Con base en eso, la Camtur expresa que el “presupuesto total asignado al sector turismo es significativamente bajo en relación con la importancia del sector para la economía del país y para la generación de divisas y de empleo”.

En el sector turístico también hay una “reducción significativa” tanto en la cantidad de proyectos como en los montos que se presentan ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para beneficiarse de incentivos tributarios. Entre 2010 y 2023, el Poder Ejecutivo aprobó más de US$ 1.810 millones en planes vinculados a la actividad turística. El 62% de ese total, sin embargo, se concentró en los primeros cinco años de ese período, según datos citados en el mismo informe.

El promedio de los proyectos turísticos que fueron aprobados por la Comap pasó de 46% por año en 2010-2015 a 25% en 2016-2019; luego descendió a 18% en 2020-2023 (tres años en los que la pandemia del Covid-19 incidió). Hay un “claro quiebre en la tendencia a partir del 2016”, señala la consultora.

“El sector privado ha mostrado resiliencia, pero ha bajado sustancialmente su inversión”, dice una de las conclusiones presentadas por la Camtur. El vicepresidente de la gremial, Fernando Tapia, reconoció en un discurso que hay un “problema” con la inversión privada.

Los principales asesores de los partidos políticos en el tema coinciden en que el presupuesto del Mintur es “insuficiente”. Kechichian, ministra entre 2012 y 2020, recordó en un evento de la Camtur efectuado en mayo que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno se destinaban US$ 3 millones a la promoción; la cifra llegó a US$ 10 millones al cierre de los 15 años de gestión de la izquierda. Ignacio Curbelo, director del Mintur y asesor de Cabildo Abierto, señaló que no solo se trata de “montos” sino de “una gestión eficiente de los recursos”.

Fachada Ministerio de Turismo.jpg El Ministerio de Turismo ejecutó un promedio de US$ 16,1 millones por año en el período 2016-2023 Javier Calvelo/adhocFOTOS

“Maravillas”

La actividad del turismo representó un 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023. Su participación en el PIB era mayor antes de la pandemia, cuando, en promedio, se ubicaba en 7,5% y era “uno de los sectores con mayor relevancia en la economía uruguaya”, señala el informe de la Camtur y PwC. El año pasado fue la cuarta actividad con mayor generación de divisas por exportación. Además, el 7,3% de las personas empleadas en 2023 pertenecían a este rubro (121.400).

El vicepresidente de la gremial mencionó estos datos para insistir en la falta de presupuesto público. “Es una actividad que tiene un impacto importantísimo y el Ministerio de Turismo (...) tiene el 0,10% del presupuesto nacional asignado. La verdad es que hace maravillas. Esa es la verdad”, dijo Tapia, en el evento con los candidatos del oficialismo.

A partir de los números presentados, la Camtur pide que el sector tenga un “espacio en la agenda del país” a través de una “política de Estado”. La gremial sugiere que haya un “acuerdo multipartidario” para elaborar un “plan transversal” en el que participen actores públicos y privados. Tapia lamentó que esto todavía no se haya logrado, porque el ministerio ha encontrado “dificultades” en la “interna del gobierno” para “trabajar juntos”.

La Camtur considera que, para que los resultados sean “visibles”, se deben plantear “políticas generales” y no solo “acciones puntuales”. La gremial pretende que el acuerdo se firme antes de las elecciones de octubre y sugiere que incluya cinco áreas: gobernanza, presupuesto, modernización, infraestructura y empleo.