Comercio exterior: camiones demoran nueve horas en cruzar el principal paso de frontera terrestre

Unos 300.000 camiones cruzaron al año por los pasos de frontera de Uruguay en 2023. Más de 120.600 pasaron por el cruce de Fray Bentos -Gualeguaychú ( Argentina ), que es el principal punto de entrada y salida de mercadería vía terrestre, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Logística (Inalog).

El tráfico de entrada a Uruguay es más frecuente que el de salida, dado el desbalance del intercambio con el país vecino, aunque una parte corresponde al comercio con Chile, miembro asociado del Mercosur . El cruce fronterizo de las transacciones en ambos sentidos con Argentina insumen —en promedio— un tiempo similar, que ronda las nueve horas entre la presentación de documentación, la espera en balanza, el estacionamiento en el área, la verificación y los otros procedimientos involucrados.

Pero, según un estudio que analiza la importancia del modo carretero en el comercio intra-Mercosur y el nivel de integración fronteriza en la región, de funcionar un Área de Control Integrado (ACI) la demora en cruzar la frontera con mercadería se reduciría una media de dos horas (pasaría de nueve a siete horas). Eso, a su vez, tendría un impacto en términos de costos de flete, que se reducirían 3,1%.

Estos cálculos están mencionados en el análisis titulado Control integrado de frontera: estimación de reducción de tiempos y sus efectos sobre los costos de transporte en el Mercosur, realizado por el economista Álvaro Lalanne, publicado en la edición más reciente de la revista Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se describen algunas ganancias asociadas a la gestión integrada de fronteras para la región.

Lalanne, actual asesor de la Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía, colaboró en el diseño del primer paquete de medidas que busca rebajar costos vinculados a la exportación por unos US$ 20 millones, anunciado por esa cartera en julio en el marco de la mejora del clima de negocios.

Por una agenda “más pragmática“

Lalanne analiza datos de 2023, año en que el comercio intra-Mercosur fue de US$ 47.000 millones. De ese total, 53% se realizó por modo terrestre, pero solo un tercio lo hizo a través de las ACI y dos tercios por pasos o zonas que no han completado su integración. El comercio intrazona es principalmente de alimentos y bebidas, minerales, químicos, plásticos, textiles, forestales, maquinaria y transporte.

Prácticamente todo el comercio Argentina-Uruguay y Paraguay-Brasil ocurre por fronteras no integradas. Esa situación también se registra para más de la mitad del intercambio Argentina-Brasil y Uruguay-Brasil.

El experto plantea que es preciso “retomar” las negociaciones sobre una “agenda más pragmática” de política comercial.

Alega que las demoras en frontera “aumentan los costos de comercio y reducen el intercambio entre los países, especialmente de los productos sensibles al tiempo y a la incertidumbre, que suelen ser los que cuentan con mayores oportunidades en la creación de mercados ampliados”.

Añade que la “agenda de la facilitación de comercio y la construcción de infraestructura” bilateral otorga a los países miembros más “oportunidades de consenso” respecto a los otros temas de política comercial con los que usualmente mantienen “divergencias o dificultades para coordinarse”.

Álvaro Lalanne. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda Álvaro Lalanne. Nicolás Garrido / Búsqueda

Relata que en 2019 el Mercosur aprobó un acuerdo sobre facilitación de comercio en el que se asumen compromisos de implementación de requisitos comunes de tiempo de despacho, uso de tecnologías, documentación y archivo, empleo de un sistema internacional de tránsito aduanero para control y gestión coordinada de fronteras, y utilización de ventanillas únicas. Pero señala que, aunque hay instrumentos jurídicos para llevar a la práctica controles integrados, el bloque tiene “retrasos” en la materia.

Aduce, además, que la falta de datos y de estudios de tiempos en frontera hacen difícil arribar a conclusiones.

Para compensar ese déficit, el análisis de Lalanne releva 10 pasos de frontera en la región, que explican el 67% del comercio. Para cuatro de ellos se recomienda la concreción de ACI; uno es el de Fray Bentos-Gualeguaychú, donde el especialista considera hay oportunidad de integrarse realizando inversiones accesibles.

En la región, el 44% del comercio utiliza pasos de frontera con alto nivel de complejidad para funcionar como ACI y otro 29% de los camiones usan un paso integrado que no requiere mejoras importantes en infraestructura.

En ese contexto, Lalanne explica que contar con ACI permite iniciar trámites de exportación e importación de forma simultánea y transparentar procedimientos de frontera, todo lo que redunda en menores tiempos y costos de transporte, además de un manejo de stock más eficiente.

Importaciones y exportaciones Argentina-Uruguay

En promedio, los camiones de uno y otro lado del paso de frontera Fray Bentos-Gualeguaychú demoran nueve horas en completar los trámites de exportación, por lo que el 90% de los que los inician los completan en el día, según el estudio. Sin embargo, en ambas direcciones, cuando los camiones llegan luego del mediodía no logran hacerlo.

En comparación con otro paso de frontera, esos tiempos de espera “no son altos”, según el análisis. Señala que los estudios de tiempo de liberación de mercadería entre Brasil y Paraguay muestran el triple o cuádruple de demora, aunque eso puede deberse a los métodos y prácticas diferentes entre los países, no a temas propiamente de frontera.

Camiones.jpg Vehículos esperando para pasar por la frontera con Argentina. Javier Calvelo-adhoc/FOTOS

Para el caso de Fray Bentos-Gualeguaychú, Lalanne simuló el impacto que tendría pasar del modelo actual de paso de frontera a uno de control integrado o ACI, lo que garantizaría una única parada para iniciar simultáneamente los trámites de exportación y de importación. El ejercicio dio como resultado una reducción media de dos horas en el tiempo de espera. Ese ahorro representa una disminución de 3,1% en el costo del flete. En valor, eso significan US$ 29 por cada flete en las exportaciones uruguayas y US$ 40 en los envíos de mercaderías argentinas al exterior.

Plantea que si bien el cálculo es para un paso en particular y cada uno tiene “su idiosincrasia”, la extensión de la reducción de costos a los tráficos de otras fronteras del Mercosur donde sea “viable o posible” la integración hace posible estimar ahorros de fletes.

Así, en función de la construcción de varios escenarios de mejoras para la reducción de los costos al comercio en la región, Lalanne proyectó otras posibles eficiencias. De manera general, los costos de fletes en 2023 habrían sido 0,5% menores (lo que equivale a US$ 5,3 millones) si la reducción se hubiese aplicado a los cuatro pasos no integrados que tienen entre sus propuestas de mediano plazo transformarse en ACI. Si a eso se agregan mejoras en pasos ya integrados, pero que tienen problemas de infraestructura que dificultan los controles coordinados y conjuntos, el ahorro habría sido levemente superior (de 0,6%, es decir US$ 7,5 millones).

En tanto, si ocurriera la construcción de ACI en pasos de frontera que aún no tienen integración, la reducción total en los costos de los fletes alcanzaría a 2,1%, o US$ 25 millones.

Lalanne plantea que en el escenario de mínima, Uruguay es el país que recibiría el mayor impacto positivo de una estrategia de ese tipo.

El experto apunta que la mejora simulada en su estudio es solamente en el trámite simultáneo de operaciones de importaciones y exportaciones, y que si se dieran, además, mejoras en la infraestructura de los ACI, ello redundaría en menores tiempos operativos internos de cada proceso.