Ministerio de Economía se apoya en la “percepción” sobre el "Uruguay caro" para impulsar la competencia

El Ministerio de Economía (MEF) calcula que el primer paquete rebaje costos en unos US$ 20 millones mediante, por ejemplo, la reducción de 20% en la tasa del Laboratorio Tecnológico (Latu) a las exportaciones; la autocertificación de origen; la digitalización de los certificados fitosanitarios al comercio exterior; y la no preceptividad del despachante de aduanas en operaciones por hasta US$ 15.000 en las exportaciones y no más de US$ 10.000 en importaciones y tránsitos.