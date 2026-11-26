La caída de las compras con franquicia aduanera desde el exterior se moderó en octubre: fueron 86.205, 47,1% menos que en igual mes de 2025.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Este régimen empezó a utilizarse menos desde que los envíos —salvo de Estados Unidos— empezaron a estar gravados con IVA.

Después de una leve recuperación en la medición previa, el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por UCU-Business School y Equipos Consultores volvió a bajar en octubre; se ubicó en 46,6, en la zona de “moderado pesimismo”.

Precios al consumo Consumo: encuesta captó enojo con el alto costo de vida y de los alimentos sin gluten

Temu Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

La nueva medición recoge un leve deterioro en la evaluación que hacen los consumidores sobre su situación personal y la situación económica del país, así como en cuanto a la predisposición a la compra de bienes durables.

La combinación de una leve disminución de la cantidad de personas que buscaban trabajo y más puestos disponibles determinó en octubre una baja de la desocupación , a 6,5% de la población económicamente activa, desde 7,1% en setiembre.

Es la tasa más baja desde diciembre de 2014 y representa a unas 123.700 personas.

0,4%

En octubre, las ventas de los artículos de consumo que releva la empresa Scanntech disminuyeron 0,4% medidas en volumen —unidades, kilogramos y litros— en comparación con igual mes del año pasado. En cambio, la facturación, es decir, las ventas en valores en moneda nacional, aumentó 2,6% en ese lapso.

El análisis abarca más de 250 categorías de productos (alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza) y a un universo que supera los 7.000 puntos de venta de todo el país.

6.135

En octubre se publicaron en portales y otros medios 6.135 oportunidades de trabajo, un 0,5% menos que el mes anterior y una caída de 15,7% en comparación con un año atrás.

La consultora Advice interpretó, a partir de esos datos de demanda laboral, que en octubre el mercado “mantuvo su dinamismo, pero dista de igualarse al nivel del año pasado. Para el final de 2026 se proyecta una continuidad del escenario actual”.

US$ 100.000

Los precios de las transacciones de propiedades inmuebles fueron de US$ 100.000 en agosto, según la mediana informada por el Instituto Nacional de Estadística sobre la base de información registral. Eso significó una suba de 11,11% en la comparación con julio y de 25% respecto a agosto del año pasado.

El aumento más fuerte se dio en el interior del país (de US$ 65.000 en julio a US$ 80.000 en agosto); en Montevideo, la mediana de las compraventas fue a US$ 125.000, US$ 2.000 más que el mes anterior.