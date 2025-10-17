  • Cotizaciones
    Compras con franquicia y Temu: “compulsivos”, “racionales” y un crecimiento de casi 60% hasta setiembre

    El Ministerio de Economía visualiza este régimen como una moneda de dos caras, una tiene como efecto positivo que “democratiza” el acceso a productos del exterior para aquellos que no pueden viajar; los efectos esperados por el IVA

    La plataforma china Temu.

    La plataforma china Temu.

    FOTO

    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    Para el Ministerio de Economía (MEF), el régimen de compras web en el exterior mediante franquicias aduaneras es una moneda de dos caras. Por un lado, “democratiza” el acceso a ciertos artículos para quienes no pueden viajar al exterior a comprarlos y acota la posibilidad de que los vendedores locales cobren precios exagerados. Por otro, le quita ventas a los fabricantes nacionales y al comercio tradicional, con potenciales efectos sobre el empleo.

    Al ampliar la posibilidad de comprar en un año hasta los U$S 800 —desde las tres por US$ 200 cada una— y las grava con el IVA, el proyecto de ley de Presupuesto busca contemplar esas dos caras. También su efecto fiscal.

    En setiembre hubo 171.334 compras con franquicias a través de este régimen, un 69,3% más que en el mismo mes del año pasado. En lo que va del año los envíos totalizaron 1.459.796; en este caso, el crecimiento frente a enero-setiembre del 2024 fue de 59,5%, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

    Vestimenta y manufacturas textiles fueron el rubro principal adquirido (918.100 envíos hasta setiembre) mediante este esquema, seguido por muebles y artículos para el hogar (541.980) y luego juguetes, juegos y artículos de recreo (529.950).

    Temu y la discusión impositiva

    Aplicarle el IVA a estas transacciones fue un reclamo de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, no tomó con agrado. En julio, en un evento académico en Buenos Aires, contó la reunión que tuvo con “una cámara de comercio que está presidida por gente muy liberal”, que lo primero que le dijo fue: “Mirá, hay que poner impuesto a (la plataforma de comercio electrónico) Temu”. Su reacción, aseguró, fue: “¡Espectacular! Le digo: 'Te escucho decir todos los días que hay que bajar el costo del Estado, que hay que rebajar los impuestos. Y lo primero que me decís es que hay que poner un impuesto'. De esas reuniones tengo una todos los días”. Para Oddone, “eso es corporación”.

    Al reclamo de la CCSU se sumó la de algunas otras organizaciones empresariales y el MEF terminó incorporando algunos artículos que ajustan el régimen de franquicias aduaneras, sin esperar a tener la versión final de una consultoría encargada a Marcel Vaillant, un especialista en temas de comercio internacional.

    El uso del régimen

    Algunos datos de ese estudio, que próximamente será publicado por el MEF, fueron adelantados por el director de la Asesoría de Política Comercial de la cartera, Juan Labraga, al defender esos artículos ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de Diputados el 30 de setiembre.

    “En el último año básicamente, ha habido un gran aumento de las compras vía envíos postales internacionales. A modo de ejemplo, en el quinquenio 2016- 2020, las compras a través de envíos postales internacionales variaban entre US$ 25 millones y US$ 40 millones; entre 2020 y 2023, estaban entre US$ 40 millones y US$ 60 millones, y el año pasado terminaron arriba de los US$ 100 millones. Hay que ver si este año alcanzamos los US$ 200 millones, pero estimamos que va a andar en ese número. Ese es el fenómeno que estamos observando con casi un millón de paquetes que han ingresado al país”, explicó.

    Según dijo el jerarca, son 600.000 personas las que hacen estas compras web con ventajas aduaneras. Hace unos años, cuando todavía Temu no había desplegados su agresiva campaña comercial en Uruguay, quienes usaban el régimen eran unas 100.000 personas.

    En cuanto a los montos, el régimen “tiene dos picos. En uno de ellos, los usuarios se concentran en gastar entre US$ 190 y US$ 200 —son más racionales y gastan toda la franquicia—, y en el otro, las compras son un poco más compulsivas, oscilan entre US$ 30 y US$ 40. Estas compras de bajo monto no existían hasta el año 2023, pero ahora aparecieron. Por tanto, es una distribución atípica con dos picos: compradores más racionales y compradores más compulsivos”, describió, basado en la consultoría de Vaillant.

    El efecto esperado

    “Lo que nosotros nos propusimos fue, por un lado, escuchar a los comerciantes y, por otro, tener en cuenta que este es un régimen muy querido y apreciado por los consumidores, porque permite —lo que no quieren unos, pero si otros— bajar márgenes, con lo bueno y lo malo, y los delicados equilibrios que uno tiene que hacer”, agregó Labraga.

    Después de estudiar “las mejores prácticas internacionales en la materia”, el MEF constató que en otros países se dan exoneraciones arancelarias o de impuestos aduaneros, pero que no de impuestos internos. “Uruguay es uno de los pocos” en el mundo que tiene este régimen vigente sin IVA, señaló.

    Pasar de US$ 600 a US$ 800 de compras anuales como máximo, según lo previsto en el proyecto de Presupuesto, tendría un “impacto en el comercio” doméstico de entre US$ 35 millones y US$ 40 millones, por el aumento del uso del régimen, señaló Labraga. Por otro lado, se estima un efecto neto en la recaudación de US$ 40 millones anuales.

    Aclaró que en estas estimaciones no está contemplado el rubro electrónico y los artículos —una computadora, un celular, por ejemplo— que son comprados directamente en el exterior o que se le encargan a alguien que viaja. “Eso hoy está pagando cero. En ese sentido, entendemos que la medida democratiza, porque quienes no tengan alguien que viaje al exterior van a poder traerse el aparato electrónico pagando el IVA. Por supuesto que genera una competencia, que creemos es de un tamaño adecuado, de acuerdo con las estimaciones que tenemos, pero hay que ser cuidadosos con respecto a los comercios locales. También está la otra cara de la moneda, que es poder tener acceso a esos bienes”, alegó el director de la Asesoría Comercial del MEF.

