Conexión Ganadera: juez afirma que Carrasco y sus socios sabían del “estado de insolvencia”

Para el magistrado, “surge evidente que el activo no resulta suficiente para satisfacer el pasivo”. Agrega sobre ese punto: “Sin perjuicio que aún no puede determinarse con fehaciencia el pasivo definitivo, cuestión que obedece a la etapa de verificación de créditos e inventario. Y teniéndose presente los propios dichos del representante de los deudores en instancias publicas anteriores a la que nos ocupa, y atendiendo a la magnitud del negocio en cuestión, se estima prudente establecer respecto de las personas físicas antes indicadas un embargo genérico por la suma de U$S 250 millones”.