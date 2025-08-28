  • Cotizaciones
    Costo de la construcción, mercado de inmuebles, demanda laboral y tipo de cambio real en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Un edificio en construcción.

    Un edificio en construcción.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    5,18%

    El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en julio (-0,09%) respecto al mes previo.

    A su vez, en los últimos 12 meses —frente a julio del 2024— el indicador aumentó 5,18%.

    US$ 80.000

    El precio en mediana de las compraventas de inmuebles se ubicó en US$ 80.000 en mayo, un aumento de 2,6% respecto al mes previo, pero idéntico al de un año atrás.

    La evolución frente a abril fue disímil según la región: los valores bajaron a US$ 107.600 en Montevideo y subieron a US$ 61.470 en el resto del país.

    7.342

    El mes pasado se publicaron 7.342 oportunidades de empleo en portales y otros medios de búsqueda laboral relevados por Advice, un aumento de 10,8% comparado con julio del 2024 y uno de los registros más altos en lo que va del año.

    Desde una perspectiva a largo plazo, la demanda de personal “sigue evolucionando dentro de lo previsto y mostrando una pérdida de dinamismo”, contextualizó la consultora en recursos humanos.

    -2,5%

    En julio, el Índice de Tipo de Cambio Real calculado por Búsqueda con metodología similar a la del Banco Central se retrajo 2,5% respecto a junio.

