Costo de la construcción, mercado de inmuebles, demanda laboral y tipo de cambio real en Uruguay en números

Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en julio (-0,09%) respecto al mes previo.
A su vez, en los últimos 12 meses —frente a julio del 2024— el indicador aumentó 5,18%.
El precio en mediana de las compraventas de inmuebles se ubicó en US$ 80.000 en mayo, un aumento de 2,6% respecto al mes previo, pero idéntico al de un año atrás.
La evolución frente a abril fue disímil según la región: los valores bajaron a US$ 107.600 en Montevideo y subieron a US$ 61.470 en el resto del país.
El mes pasado se publicaron 7.342 oportunidades de empleo en portales y otros medios de búsqueda laboral relevados por Advice, un aumento de 10,8% comparado con julio del 2024 y uno de los registros más altos en lo que va del año.
Desde una perspectiva a largo plazo, la demanda de personal “sigue evolucionando dentro de lo previsto y mostrando una pérdida de dinamismo”, contextualizó la consultora en recursos humanos.
En julio, el Índice de Tipo de Cambio Real calculado por Búsqueda con metodología similar a la del Banco Central se retrajo 2,5% respecto a junio.