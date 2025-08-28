Costo de la construcción, mercado de inmuebles, demanda laboral y tipo de cambio real en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda virtualmente se mantuvo en julio (-0,09%) respecto al mes previo.

Vivienda La “vivienda promovida” tendrá “mayores incentivos” fiscales en las zonas donde el régimen llegó poco

Vivienda El gobierno reforzará la gestión y el rol de la ANV y del BHU en la política de vivienda

A su vez, en los últimos 12 meses —frente a julio del 2024— el indicador aumentó 5,18%.

El precio en mediana de las compraventas de inmuebles se ubicó en US$ 80.000 en mayo, un aumento de 2,6% respecto al mes previo, pero idéntico al de un año atrás.

La evolución frente a abril fue disímil según la región: los valores bajaron a US$ 107.600 en Montevideo y subieron a US$ 61.470 en el resto del país.

7.342

El mes pasado se publicaron 7.342 oportunidades de empleo en portales y otros medios de búsqueda laboral relevados por Advice, un aumento de 10,8% comparado con julio del 2024 y uno de los registros más altos en lo que va del año.

Desde una perspectiva a largo plazo, la demanda de personal “sigue evolucionando dentro de lo previsto y mostrando una pérdida de dinamismo”, contextualizó la consultora en recursos humanos.

-2,5%

En julio, el Índice de Tipo de Cambio Real calculado por Búsqueda con metodología similar a la del Banco Central se retrajo 2,5% respecto a junio.