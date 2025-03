Crecimiento del sector comercial está en duda por “turbulencia” global, cambio de gobierno y ronda salarial

Diálogo para entender y revisar

De cara al período de gobierno que está iniciando, el presidente de la CCSU dijo que aspira a que suceda lo mismo que pasó con la administración saliente, con la cual “se abrieron todas” las puertas.

El empresario recordó que en los períodos anteriores hubo “diferencias” con las gestiones del Frente Amplio. “Tuvimos un tema muy serio, como fue la queja en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), vamos a ser realistas. Podemos estar pensando distinto en muchos de los aspectos, pero esto no quiere decir que no busquemos los puntos de entendimiento. Esa es mi misión”, señaló.

Y de cara al diálogo sobre “protección social” que convocará el gobierno de Yamandú Orsi, Lestido espera que se pueda “revisar” y actualizar el marco en el que funcionan los Consejos de Salarios. Alegó que las empresas plantean que en dichos ámbitos tripartitos se “resuelven cosas que no pueden cumplir”, ya sea por el tamaño de la firma o por dónde se encuentra ubicada geográficamente. “Hay que empezar a entender que no somos todos iguales, que así no camina porque tenemos problemas y las empresas no pueden absorber” lo que allí se resuelve. El ejecutivo también reclamó que se revise el marco para los “descuelgues” de los convenios colectivos.

Afirmó que es “muy difícil generar confianza” en las negociaciones salariales, porque se tornan una “pulseada” entre lo que las partes piensan que la otra le quiere sacar o ganar.

Sobre la reducción de la jornada laboral —que el nuevo ministro de Trabajo, Juan Castillo, ha expresado disposición a impulsar—, Lestido dijo que no tiene problema en discutirlo. Pero en seguida alegó que hay que hablar de una “cantidad de cosas más complejas” de abordar, como la medición de la productividad de las empresas en los distintos sectores y dentro de cada uno de ellos.

“Si hago una reducción de 48 a 40 horas semanales, se va a trabajar 16,7% menos, cobrando lo mismo. ¿Cómo hago para que no exista una disminución de la rentabilidad de la empresa? Hay una única forma: que la productividad aumente un 20%. La productividad tiene que cubrir ese hueco”, razonó.

En tanto, sobre el sistema previsional, Lestido recordó que la gremial defiende la reforma aprobada con la Ley 20.130 e hizo campaña en contra del plebiscito impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones y sectores minoritarios del Frente Amplio. “Entendimos que no era conveniente apoyar el plebiscito, nuestra posición es clara y conocida y la seguimos sosteniendo. La reforma se aprobó y hubo un plebiscito en el que el 60% de la población se manifestó en contra. Hay que respetar el voto popular, la opinión de la gente. Entonces, voy a ir al diálogo pero con la misma posición. Creo que tenemos que hablar de 20 cosas más”, señaló, como los problemas de competitividad, buscar eficiencias en el Estado, sacar regulaciones, cómo hacer para que la economía crezca a mayor ritmo, etcétera.

Asociación civil

A fines de diciembre, la CCSU transformó su figura jurídica al dejar de ser una sociedad anónima y convertirse en una asociación civil. Este proceso de cambio, que la cámara había iniciado años atrás, terminó de completarse formalmente el 23 de diciembre e implicó la aprobación de nuevos estatutos y una nueva estructura organizativa.

La “transformación interna” se realizó para que la gremial estuviera “más acorde” a las necesidades de los socios, explicó su presidente. Dijo que, anteriormente, algunos socios bajo la figura de “suscriptores” tenían voz pero carecían del derecho a voto. “Este cambio de estatutos permite una mayor participación activa de todos, ser más dinámicos: nos enriquece y actualiza”, señaló.

La nueva estructura prevé el funcionamiento de una Asamblea General como el máximo órgano para todos los socios; una Comisión Directiva que está integrada por entre 16 y 30 miembros y que nombra al presidente, vicepresidente y secretario de la cámara, y un Comité Ejecutivo. En este primer año, como asociación civil, la gremial está dirigida por 16 integrantes, ocho empresarios, empresas o profesionales y otros ocho que pertenecen al sector gremial y sectorial (de centros de comercio regionales, departamentales o barriales y asociaciones de distintos giros de actividad).

La nueva directiva, electa en febrero, refleja la “renovación” gremial, dijo Lestido, que seguirá como presidente de la CCSU por los próximos dos años. Anabela Aldaz asumió la vicepresidencia y Florencia Primavesi, que preside el Centro Comercial e Industrial de Florida, ejerce como secretaria.

Otra innovación que lleva a una mayor participación gremial en la CCSU es la creación de dos órganos deliberativos: el Consejo gremial, formado por asociaciones sectoriales y gremiales regionales o departamentales, y el Consejo empresarial, integrado por empresas, empresarios y profesionales.

Para Lestido, esta conformación y nueva forma de funcionamiento va a permitir “interpretar mejor” al conjunto de socios y “gestar más la actividad gremial” para que haya “más efervescencia”. El ejecutivo reconoció que aspira a que esta transformación “enriquezca” la visión de la cámara para que en algún momento haya “puja política”, con más de una corriente en competencia dentro de la asociación empresarial.